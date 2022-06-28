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Россия распространяет фейки о ВСУ на Криворожской ТЭС, чтобы нанести по ней удар, - энергетики

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Распространенная министерством обороны страны-агрессора информация о наличии вооруженных лиц на территории ДТЭК Криворожская ТЭС является абсолютным фейком.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении компании ДТЭК Энерго.

В сообщении отмечается: "Никакого вооружения на территории промышленного предприятия нет и никогда не было. На станции присутствуют только работники ТЭС, которые обеспечивают ее работу".

Подобные заявления должностных лиц страны-агрессора расцениваются как оправдание возможности очередного террористического акта, организованного оккупационными войсками против объекта гражданской инфраструктуры Украины.

Компания в очередной раз обращает внимание мирового сообщества на военные преступления России в Украине и целенаправленные атаки, которые готовятся по объектам критической инфраструктуры".

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Россия распространяет фейки о ВСУ на Криворожской ТЭС, чтобы нанести по ней удар, - энергетики 01
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Топ комментарии
+12
Как уже козломордые достали всех.
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28.06.2022 00:45
+8
а где же наши защитники криворожскиеиз 95квартала?как там в окопах наверное сидят?
рубрика:Человек и гавно
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28.06.2022 05:46
+5
В Кремлі склад хімічної зброї, треба ******** по ньому!
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28.06.2022 01:44
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Как уже козломордые достали всех.
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28.06.2022 00:45 Ответить
Ну якщо вони по ній варять, то бийте точкою-у у відповідь.
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28.06.2022 00:57 Ответить
...розцінює як виправдання ...
Та яке виправдання,вони нахабно тичуть наших вельмож носом в асфальт.
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28.06.2022 01:16 Ответить
В Кремлі склад хімічної зброї, треба ******** по ньому!
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28.06.2022 01:44 Ответить
Путин хуже Гитлера...
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28.06.2022 02:08 Ответить
Давайте завдамо удару по всіх російських газових і нафтових родовищах!
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28.06.2022 02:14 Ответить
Давайте ,начинайте завдавати якщо є чим. Так нема ж Чим завдавати, дякувати за це Зеленському.
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28.06.2022 05:07 Ответить
То перекривайте срані газові труби! Пора втягнути Європу у війну по справжньому!
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28.06.2022 02:23 Ответить
Думаю у Генштаба є відповідь, сміливіше панове військові, сміливіше
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28.06.2022 03:06 Ответить
а где же наши защитники криворожскиеиз 95квартала?как там в окопах наверное сидят?
рубрика:Человек и гавно
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28.06.2022 05:46 Ответить
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28.06.2022 05:49 Ответить
Оце їба...ло, скільки ж воно зхавало
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28.06.2022 08:37 Ответить
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28.06.2022 07:55 Ответить
 
 