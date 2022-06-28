Россия распространяет фейки о ВСУ на Криворожской ТЭС, чтобы нанести по ней удар, - энергетики
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Распространенная министерством обороны страны-агрессора информация о наличии вооруженных лиц на территории ДТЭК Криворожская ТЭС является абсолютным фейком.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении компании ДТЭК Энерго.
В сообщении отмечается: "Никакого вооружения на территории промышленного предприятия нет и никогда не было. На станции присутствуют только работники ТЭС, которые обеспечивают ее работу".
Подобные заявления должностных лиц страны-агрессора расцениваются как оправдание возможности очередного террористического акта, организованного оккупационными войсками против объекта гражданской инфраструктуры Украины.
Компания в очередной раз обращает внимание мирового сообщества на военные преступления России в Украине и целенаправленные атаки, которые готовятся по объектам критической инфраструктуры".
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Та яке виправдання,вони нахабно тичуть наших вельмож носом в асфальт.
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