14 548 83
Совбез ООН собирается на заседание из-за ракетного удара по ТЦ в Кременчуге
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Совет Безопасности ООН 28 июня соберется на заседание по обсуждению обстрелов российскими войсками гражданских лиц в Украине.
Об этом сообщили в постоянном представительстве Норвегии при ООН, являющейся членом Совбеза, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сообщение о нападении России на торговый центр в Кременчуге ужасно, - отметили в норвежском представительстве. - Норвегия осуждает неизбирательные и умышленные нападения России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру".
Заседание начнется в 15:00 по восточноамериканскому времени (в 22:00 по Киеву).
Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате удара по торговому центру в Кременчуге погибли 15 человек, - ОВА
Ожидается участие Украины.
Топ комментарии
+30 Филипп Филиппович Преображенск
показать весь комментарий28.06.2022 01:11
+29 Евгений Агро
показать весь комментарий28.06.2022 00:59
+25 Руслан Вовчук 22efa89a
показать весь комментарий28.06.2022 00:59
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
У випадку вето члена радбезу питання автоматично переноситься на розгляд Генеральної асамблеї.
2 позитивних рішення по рашистській війні Україна вже має.
Буде третє, четверте і т.д.
Світ готує матеріали на Нюрнберг 2.0.
и что нам это дало???!
Поэтому все они спонсоры терроризма и страны тррориста. И они могут как угодно делать вид, что это не так, но это так!
1 - їхні ракети надто не точні ... стріляють в одне - попадають - куда попаде ...
2 - їхні ракети точні - ціль була призначена та поражена ...
Чекаємо відповіді росТВ ...
Вон оно что.
Ну тогда всё в порядке.
ICTV открыло глаза на правду.
Додатково Порошенко наголосив: "Страшне бомбардування у Кременчуці вкотре показало світові справжню сутність російського варварського режиму. Весь світ бачить, що путін воює з жінками та дітьми, що він - це новий гітлер"
Взорвавший торговый центр в США был объявлен международным террористом и вскоре ликвидирован. Взорвавший торговый центр в Украине почему-то остаётся в ранге «главы государства» и многие европейские политики испытывают необъяснимое желание поболтать с ним по телефону
Вони не здатні ставити запитань.
Їм все зомбоящик пояснює. Вкладає в їхні порожні черепушки і вони з цим живуть.
***** - загинули мирні люди...
***** - невже не розумієте?
Ви ж на черзі.
Деяких за менше - вішали..
Доки той шкрек ракозний буде нищити Україну?
З Порохом незгоден - вся московія росія з путіним чи без нього це кончена країна
недоімперія без майбутнього. Звісно так на увесь світ не скажеш, тому розумію чому
Порох так сказав
Зебіли продовжують боятися піднімати шум та турбувати *****. Чи не тому й омбудсмена намагаються замінити на беніну шавку?