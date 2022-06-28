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Совбез ООН собирается на заседание из-за ракетного удара по ТЦ в Кременчуге

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кременчук

Совет Безопасности ООН 28 июня соберется на заседание по обсуждению обстрелов российскими войсками гражданских лиц в Украине.

Об этом сообщили в постоянном представительстве Норвегии при ООН, являющейся членом Совбеза, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сообщение о нападении России на торговый центр в Кременчуге ужасно, - отметили в норвежском представительстве. - Норвегия осуждает неизбирательные и умышленные нападения России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру".

Заседание начнется в 15:00 по восточноамериканскому времени (в 22:00 по Киеву).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате удара по торговому центру в Кременчуге погибли 15 человек, - ОВА

Ожидается участие Украины.
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Топ комментарии
+30
Максим Мирович@mirovichmedia

Взорвавший торговый центр в США был объявлен международным террористом и вскоре ликвидирован. Взорвавший торговый центр в Украине почему-то остаётся в ранге «главы государства» и многие европейские политики испытывают необъяснимое желание поболтать с ним по телефону
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28.06.2022 01:11
+29
Нехай ООН і G7 визнають рашистію державою-терористом і припинять усі економічні зв'язки. І Україна це також зробить. ВР проголосує за визнання державою-терористом і покаже приклад Світу і вимагатиме зробите це їх також.
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28.06.2022 00:59
+25
В радбезі ООН досі є кацапи з правом вето(.
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28.06.2022 00:59
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головне шо і брехать не намагаються. там був склад зброї і все.
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28.06.2022 00:59 Ответить
Там авіаносець маюуть на складі був. Почитайте на defence-ua.com
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28.06.2022 01:11 Ответить
Да что этот оон ,подрочит ,возмутиться , почешется и скажет ,ни чего не можем ,раша член родбеза оон. До их пор, даже не член оон , а член радбеза.
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28.06.2022 08:01 Ответить
В радбезі ООН досі є кацапи з правом вето(.
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28.06.2022 00:59 Ответить
Вже існує нова процедура.
У випадку вето члена радбезу питання автоматично переноситься на розгляд Генеральної асамблеї.
2 позитивних рішення по рашистській війні Україна вже має.
Буде третє, четверте і т.д.
Світ готує матеріали на Нюрнберг 2.0.
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28.06.2022 01:18 Ответить
Да раше насрать на этот инфантильный оон.
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28.06.2022 08:03 Ответить
"2 позитивних рішення по рашистській війні Україна вже має."
и что нам это дало???!
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28.06.2022 12:06 Ответить
И еще там есть узкоглазые Китайские ТВАРИ - лучшие лрузья *****.
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28.06.2022 22:51 Ответить
Нехай ООН і G7 визнають рашистію державою-терористом і припинять усі економічні зв'язки. І Україна це також зробить. ВР проголосує за визнання державою-терористом і покаже приклад Світу і вимагатиме зробите це їх також.
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28.06.2022 00:59 Ответить
Пишу це напевно 10 разів, ніхто не визнає Росію зараз державою-терористом, тому що багато країн купують у них газ і ще купуватимуть. Може протягом року або кількох років, поки не знайдуть російському газу альтернативи. При визнанні Росії країною терористом, країни які купують у неї газ автоматично стають країнами спонсорами тероризму, тому конгрес Америки визнав Росію країною спонсором тероризму, а не державою-терористом. Я сподіваюся я пояснила зрозуміло.
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28.06.2022 04:51 Ответить
Та пояснення можуть бути які завгодно. Багато неможливих речей для окремих людей в світі було зроблено, бо інших не зупинило те, що їм говорили, що це неможливо і нереально.
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28.06.2022 07:59 Ответить
"поки не знайдуть російському газу альтернативи", а це не станетья, доки не бу.де знайдено альтернативи газу, як енергоносію. А едина така ральна альтернатива -- це ядерна енергетика. Для введення в експлуатацію достатньої кількості реакторів, зрозуміло, *********** роки. Але рішучі дії в цьому напрямку безумовно вплинуть на економічну і політичну кон'юнктуру.
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28.06.2022 08:16 Ответить
Нехай перейдуть на вугілля, мазут, але поставлять фільтри краще для очищення викидів, якщо так їх викиди зараз турбують, продовжать ресурс АЕС на декілька перехідних років, хоч і кажуть, що в них ресурс вже вийшов. Роблять більше біопалива, збирають метан від худоби)) Більше використовують технологій рекуперації, утеплення. Для нас це також актуально, але нереально з нашими керівниками. Це мабуть дешевше ніж газ по 2000$ за тисячу кубів.
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28.06.2022 12:13 Ответить
они и так спонсоры, нравится это или нет. Европа, Азия торгуют с россией, покупают нефть и газ, и на эти деньги русские нас убивают.
Поэтому все они спонсоры терроризма и страны тррориста. И они могут как угодно делать вид, что это не так, но это так!
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28.06.2022 12:08 Ответить
Пусть войну объявят, все остальное полумеры
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28.06.2022 06:50 Ответить
Спецоперацію
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28.06.2022 07:36 Ответить
По декацопізації планети Земля
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28.06.2022 10:25 Ответить
Глубочайшую озабоченность выразят и все.
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28.06.2022 00:59 Ответить
Тем не менее. Будут заявления. Для общественности, которая следит за событиям - это важно. Лучше чем ничего.
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28.06.2022 01:38 Ответить
і шо? ***** цей весь цирк?
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28.06.2022 01:01 Ответить
А как же озабоченность?
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28.06.2022 06:31 Ответить
а шо толку? нєбєндзя насере їм на стіл, а вони проковтнуть
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28.06.2022 01:02 Ответить
помойка на грани признания страной террористом, а таким нет места в ООН
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28.06.2022 01:04 Ответить
зараз ублюдочная уп вилізе зі своїми проросійськими статейками.
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28.06.2022 01:06 Ответить
До жопы эти сходки.
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28.06.2022 01:06 Ответить
Одно з двох :
1 - їхні ракети надто не точні ... стріляють в одне - попадають - куда попаде ...
2 - їхні ракети точні - ціль була призначена та поражена ...

Чекаємо відповіді росТВ ...
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28.06.2022 01:07 Ответить
Что? Ты ждешь что раша ТВ скажет правду? Правды они там никогда не говорили - сплошная пропаганда. Очевидно же что ублюдки намерянно били по месту скопления людей и случайности здесь быть не может.
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28.06.2022 01:19 Ответить
Там поруч ще залізничний вокзал. Пуляли з розрахунку, що кудись та попаде, як не у вокзал, то в торгівельний центр. Стріляли вдень, коли в цих закладає людно.
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28.06.2022 07:53 Ответить
Эти ракеты сделаны в 1960 годах, по Ictv скаазали.
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28.06.2022 04:53 Ответить
а-а-а.
Вон оно что.
Ну тогда всё в порядке.

ICTV открыло глаза на правду.
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28.06.2022 08:50 Ответить
Петро Порошенко в своєму телеграмі заявив: "Якщо хтось, десь, якось ще сумнівається, що росія при путіні - це держава-терорист, то ось воно підтвердження. Вдарити по цивільному об'єкту, торговельному центру з тисячами мирного населення всередині, міг лише нелюд."

Додатково Порошенко наголосив: "Страшне бомбардування у Кременчуці вкотре показало світові справжню сутність російського варварського режиму. Весь світ бачить, що путін воює з жінками та дітьми, що він - це новий гітлер"
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28.06.2022 01:10 Ответить
Ракетний удар завданий підло, з глибини своєї території. Виконавці були впевнені в безкарності. ...виродки
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28.06.2022 07:55 Ответить
Максим Мирович@mirovichmedia

Взорвавший торговый центр в США был объявлен международным террористом и вскоре ликвидирован. Взорвавший торговый центр в Украине почему-то остаётся в ранге «главы государства» и многие европейские политики испытывают необъяснимое желание поболтать с ним по телефону
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28.06.2022 01:11 Ответить
не забувай: деякі ще мають бажання заглянути йому в очко...
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28.06.2022 01:17 Ответить
Ну мир же побачити
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28.06.2022 01:19 Ответить
Безсмысленная трата времени. Без посредничества медведчука этого никак не сделать.
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28.06.2022 01:22 Ответить
Бессмысленная организация
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28.06.2022 01:13 Ответить
Подібні обстріли показують віроломство кацапів, а також абсолютну нікчемність і безпорадність зелі
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28.06.2022 01:13 Ответить
потрібно на офіційному рівні (резолюцією Генасамблеї ООН, в керівних документах НАТО, а також в ОБСЄ, ПАРЄ, Євросоюзі та іншими такими же міжнародними організаціями) визнати лептєстан/рф тоталітарною, диктаторською, агресивною, фашиською і рашиською (дещо відмінну, але схожу на расиську, антисіоніську чи нациську) країною; ОБОВ'ЯЗКОВО: визнати їх країною-терористом і такою, яка не має права існувати в цивілізованому світі. З усіма наслідками такого визнання.
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28.06.2022 01:16 Ответить
Чому не скликали раду безпеки ООН коли бомбили Донбас?
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28.06.2022 01:16 Ответить
досі ********.... Почитай: приступили стирати Лисичанськ аж до фундаменту.
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28.06.2022 01:18 Ответить
Я не про це. Вони кажуть, що Україна бомбила Донбас вісім років до того. Вбивали цивільних і дітей але чому на заході про це ніхто не знає? Чому не скликали раду безпеки ООН? Я не пам'ятаю, щоб Росія щось там ініціювала? Т
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28.06.2022 01:21 Ответить
За іхнею логікою, колективний захід настільки ненавидить рускіх, що замовчувались факти масового вбивства Україною «дітей Донбаса»? Чому тоді мовчала Росія? Ч
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28.06.2022 01:23 Ответить
Ми всі розуміємо причину але чому росіяни незадають собі таких простих питань?
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28.06.2022 01:24 Ответить
Їм рабська хромосома не дозволяє.
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28.06.2022 01:36 Ответить
Ви не знаєте москалів ?
Вони не здатні ставити запитань.

Їм все зомбоящик пояснює. Вкладає в їхні порожні черепушки і вони з цим живуть.
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28.06.2022 02:19 Ответить
Влучно сказано.
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28.06.2022 10:28 Ответить
А что вдруг?
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28.06.2022 01:18 Ответить
Невже нарешті буде ну найглибша стурбованість
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28.06.2022 01:18 Ответить
«Бомбили Донбас» треба ставити в лапки але чому пересічний кацап не задає подібних питань?
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28.06.2022 01:19 Ответить
Бамбіть бабмбас - проти того, що зараз рашка творить...
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28.06.2022 01:38 Ответить
"Другім можна а нам нільзя?! ГАРДІМСЯ!!!11" ©
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28.06.2022 10:31 Ответить
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam
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28.06.2022 01:21 Ответить
Москофен должен быть разрушен!!!
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28.06.2022 01:37 Ответить
ООН більш безпомічне утворення, ніж Ліга Націй. Коли сралін розпочав війну з Фінляндією, СРСР принаймні виключили з Ліги Націй (хоча війну це анітрохи не зупинило). Кацапстан же навіть з Радбезу не можуть виключити
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28.06.2022 01:22 Ответить
Перед 2 світовою ЯО ні у кого не було.
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28.06.2022 10:32 Ответить
Муждабаев уже и аббревиатуру придумал Террористическая Организация Российской Федерации - ТОРФ
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28.06.2022 01:24 Ответить
Всмислі- перегнивше бадилля?
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28.06.2022 01:35 Ответить
Болотные отложения
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28.06.2022 04:06 Ответить
"пєрєгнившєє братства"
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28.06.2022 10:34 Ответить
ТОРФ
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28.06.2022 02:35 Ответить
Вискажуть чергову занепокоєність?
***** - загинули мирні люди...
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28.06.2022 01:31 Ответить
Якого хера їздили ті шишки, дивились на Бучу, Ірпінь...
***** - невже не розумієте?
Ви ж на черзі.
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28.06.2022 01:33 Ответить
ООН це невиліковний імпотент.
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28.06.2022 02:07 Ответить
Може десь дістати корінь женьшеню тому ООН?
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28.06.2022 02:22 Ответить
От импотенции лучше всего помогает пантокрин из собственных рогов.
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28.06.2022 04:59 Ответить
Якийсь кончене чувирло - робе погоду для всього світу!
Деяких за менше - вішали..
Доки той шкрек ракозний буде нищити Україну?
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28.06.2022 02:22 Ответить
П**дець паРаше.
З Порохом незгоден - вся московія росія з путіним чи без нього це кончена країна
недоімперія без майбутнього. Звісно так на увесь світ не скажеш, тому розумію чому
Порох так сказав
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28.06.2022 02:56 Ответить
Все это до одного места. Буча, Ирпень, Мариуполь, Северодонецк, да тот же Харьков, все это куда масштабнее этого ТЦ. Да тот же вокзал в Краматорске, более 50 людей погибло сразу же. Через неделю вся эта оон забудет Кременчуг как и все перечисленное выше. Продолжится дальше позвонить путину, не стрелять по России, оружие будет, но не известно когда, неизвестно сколько, Венгрия снова против, короче все мы очень обеспокоены.
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28.06.2022 03:09 Ответить
Якщо я приймаю рішення щось зробити то я маю виділити на це кошти. ООН тільки збирає данину (членські внески) і приймає абсолютно не підтрамані фінансово рішення типу "присоромити". І що? "А Васька слушаєт да єст"... Ніякого конструктиву від ООН за останні десятиліття людство не бачило...
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28.06.2022 03:43 Ответить
Будуть думати як вигородити парашу
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28.06.2022 05:32 Ответить
Статисти-імпотенти
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28.06.2022 05:41 Ответить
Предлагаю пленных русских асвабадителей.....сжигать живьём....порциями соответственными количеству убитых гражданских.
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28.06.2022 05:52 Ответить
У нас не є стільки полонених.
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28.06.2022 10:15 Ответить
А після визнання такою - ***** з бпла захєрачать?
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28.06.2022 06:39 Ответить
засуджує "невибіркові напади...",а вибіркові що ,ні???
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28.06.2022 07:00 Ответить
занепокоєння знову ?
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28.06.2022 07:30 Ответить
Вина за бомбардування України ракетами також лежить на Кучмі і його прибічників-гнид.
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28.06.2022 09:01 Ответить
Ну раз оон собирается - жди озабоченности, 54564ой уже как.
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28.06.2022 09:12 Ответить
Навіщо? Щоби Небензя на стіл нагадив?
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28.06.2022 09:27 Ответить
главное,не дать Гуттерешу и другим войну называть "конфликтом".замаливая число жртв и беженцев..Конфликт,это когда жена гуттерешу бьёт тна кухне морду,а война-это когда задействована армия,флот,авиация и тысячи киллометров фронта с миллионными беженцами..
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28.06.2022 09:34 Ответить
Скликала Норвегія. ОЧІКУЄТЬСЯ участь України.
Зебіли продовжують боятися піднімати шум та турбувати *****. Чи не тому й омбудсмена намагаються замінити на беніну шавку?
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28.06.2022 10:01 Ответить
Соберется Радбез ООН на заседание или нет, какая польза Украине от этого, какая польза защитникам Украины от этого.
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28.06.2022 10:39 Ответить
 
 