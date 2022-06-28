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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
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Николаевская область (1870) Одесская область (3105) Херсонщина (3500)

В течение 27 июня на южном направлении уничтожены 19 оккупантов, 1 танк, 1 САУ и склад боеприпасов, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

південь

Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию о текущей оперативной обстановке на юге Украины 27 июня 2922 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Командования.

В сообщении отмечается: "Ситуация на южном фронте стабильно сложная, но силы обороны контролируют ее развитие".

Противник продолжает инженерное укрепление рубежей обороны, ракетно-артиллерийские обстрелы и авиационные удары по нашим позициям и мирным населенным пунктам. Парными и единичными вертолетными ударами пытался отвоевать утраченное положение в районе Потемкиного, Плотницкого и Лупарева на Херсонщине. Наши подразделения не уступили.

Николаев снова обстрелян реактивной системой залпового огня "Ураган" кассетными боеприпасами. Поражены частные подворья и дома, автомобиль. Кассетные боеприпасы разбросало и у остановки общественного транспорта. Информация о пострадавших не поступала.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Враг обстрелял Николаев и 4 населенных пункта региона. Есть погибшие и пострадавшие, - Нацполиция. ФОТО

Нашими штурмовиками и многоцелевыми вертолетами нанесено пять авиационных ударов по скоплению вражеской силы и военной техники в Снегиревском, Криворожском и Бериславском районах. Результаты доразведываются.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями при выполнении огневых задач "отминусовано" 18 рашистов, танк Т-72, ​​самоходную гаубицу "Акация", автомобильную технику и полевой склад боеприпасов в Херсонском районе.

В Черном море без изменений в корабельной группировке вражеского флота – 2 ракетных носителя по 8 ракет каждый, продолжают держать под угрозой боевого применения всю территорию Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Геническом районе оккупанты задержали около 50 крымских татар

С затиханием шторма минная опасность у побережья усиливается. Сорванные волнением моря вражеские "сюрпризы" могут все чаще приносить к урезу воды, а это слишком опасно.

Дополнительно в Одесской области ограничено использование внутренних водоемов. В частности, запрещен выход и пребывание маломерных плавсредств в Тилигульском, Малом Аджалицком и Будацком лиманах, на озерах Сасык, Шаганы, Алибей, Бурнас.

В другие внутренние водоемы Одесской области выход маломерных плавсредств разрешен только субъектам хозяйствования на основании специального разрешения и только в светлое время суток.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+6
Ви про що? Який 1 танк? За два останні дні - 41 танк!!! Слава ЗСУ!
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28.06.2022 02:40
+3
я предлагаю тебе пойти и подбить танк а если все нравится то поедь тогда в Мариуполь и там живи -тебя же устраивает всё Ну а те кого не устраивает будут отбиваться кто как может потому что если так даль ше продолжиься то ********* захватит всё что ей нужно и не подавится
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28.06.2022 04:45
+2
1танк...
скоро Херсон захватим вот только второй танк убьём и Херсон наш!
Зеленський хоче, щоби війна в Україні закінчилася до зими хоче
а потом скажет я вам ничего не обещал я просто хотел
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28.06.2022 04:19
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Правила форума Совет форумчан
втрати кацапів з часом , схоже, йдуть за логарифмічним спаданням... до 1000 в день... до 500 в день, потім до 100 в день.... до 50 в день... до 40 в день.. до 19 за день... і 1 танк... за день 1 танк на півдні. ще десяток на решті фронту за день. раха має в резерві ще пару тисяч танків. тобто ще на роки і роки війни знищення такими темпами. це попри сотні нових шушпанцерхаусів і хаймарсторберів
як тут не стати зрадофілом))
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28.06.2022 02:22 Ответить
Ви про що? Який 1 танк? За два останні дні - 41 танк!!! Слава ЗСУ!
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28.06.2022 02:40 Ответить
Послушай перехваты. Они боятся наступать, идут в отказ, убегают. На многих участках не могут собрать наступательный потенциал. На некоторых участках наступают только самые отчаянные от сюда и потери незначительные.
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28.06.2022 03:53 Ответить
да вот только на домбасе превосходят во всем И потом после того как превосходящие во всем кацапы захватят Славянск Краматорск Лисичанск бахмут ивообщем весь Донбасс То они этими же превосходящими силами пойдут и захватят к примеру Запорожье а потом переместятся в Николаев где сидят в окопах и сильно от страха дрожат ...и так будут ходить пока не захватят то что им нужно а украинские войска 800тыс. будут героически отступать -конечно чтобы потом когда нибудь вернуться и освободить...
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28.06.2022 04:27 Ответить
как там кстати снигуровка?не освободили еще а то уже и херон в биноколь месяц как рассматривают..ну то так
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28.06.2022 04:47 Ответить
Северодонецк 100 тыс населения брали 1.5 месяца, окружив его с трех сторон. Запорожье город в 8 раз больше. И даже в два раза больше Мариуполя. Как они его по вашему будут захватывать?
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28.06.2022 05:28 Ответить
Мочити ВСІХ тарганів із засраної сортирної держави!
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28.06.2022 02:25 Ответить
Криворізький район - це Дніпровщина. Якщо там з'явилися скупчення орків, то це погано і означає, що вони наступають, бо їх там не було раніше.
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28.06.2022 02:53 Ответить
там вилкул на стороже!не сцым он не подведет А сразу сдаст кривой рог кацапам (превосходящим численно)
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28.06.2022 04:21 Ответить
1танк...
скоро Херсон захватим вот только второй танк убьём и Херсон наш!
Зеленський хоче, щоби війна в Україні закінчилася до зими хоче
а потом скажет я вам ничего не обещал я просто хотел
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28.06.2022 04:19 Ответить
Я пропоную всім критикуючим ЗСУ, яким не подобається що тільки один танк сьогодні підбили, піти і спробувати зробити це особисто.
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28.06.2022 04:28 Ответить
я предлагаю тебе пойти и подбить танк а если все нравится то поедь тогда в Мариуполь и там живи -тебя же устраивает всё Ну а те кого не устраивает будут отбиваться кто как может потому что если так даль ше продолжиься то ********* захватит всё что ей нужно и не подавится
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28.06.2022 04:45 Ответить
а повинно подобатися, що підбили лише один танк і одну САУ на весь південний фронт?
- Не на часі критикувати і сумніватися, так?
Головне Київ зберегти, а решту України ми потім звільнимо та відбудуємо, так?
Що за совкове лайно - типу "А ти з окопа пишеш?" або "А ти що краще ген.штаба розумієшся на військовій справі?"

М'ясника перемоги Жукова теж не критикували, а він у цей час топив бездумно у Дніпрі десятки - сотні тисяч своїх солдатів
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28.06.2022 06:19 Ответить
Жириновський про плани росії на Зеленського - YouTube

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28.06.2022 05:10 Ответить
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28.06.2022 05:11 Ответить
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28.06.2022 05:13 Ответить
обезяна сочинская рулит самой большой партией и решает на переговорах судьбу Украины...деградация украинцев еще никогда не достигала такого прогресса
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28.06.2022 05:16 Ответить
з 4тої ранку сильнтй обстріл Очакова, мабуть найдовший і зараз
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28.06.2022 05:30 Ответить
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28.06.2022 05:41 Ответить
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28.06.2022 07:22 Ответить
 
 