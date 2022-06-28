РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4697 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
5 184 6
война (46763) Лисичанск (321) Славянск (2502)

Россияне продвигаются в Лисичанск, но не смогли полностью его отрезать, - Институт изучения войны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ворог,кацап,окупант,русня,орк

Российские войска не смогли полностью отрезать Лисичанск от путей сообщения с Бахмутом. Оккупанты также провалили попытку продвижения в сторону Славянска.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Отмечается, что российские войска провели неудачные наступательные действия к северу от Славянска. Украинские войска сопротивлялись российским атакам в Мазановке и Долине.

Российские наступательные операции были в значительной степени застопорены вокруг Изюмского направления, поскольку сконцентрировали свое внимание на районе Северодонецка и Лисичанска.

Также читайте: Еще один ракетный удар по Славянску. Россияне ударили по центру города. Есть погибшие и раненые, - мэр Лях

Основные выводы аналитиков ISW:

  • Российские войска постепенно продвигались к юго-западу от Лисичанска возле шоссе T1302 Бахмут-Лисичанск, но не полностью перерезали украинские пути сообщения с Бахмутом.
  • Восточнее Бахмута в ходе наступательных операций оккупанты продвигались размеренно.
  • Украинские войска отразили наступление врага севернее Славянска.
  • Российские войска предприняли ограниченные и локальные атаки на оспариваемых линиях фронта вокруг Харькова, но 27 июня не продвинулись вперед.
  • Украинские контрнаступления вдоль на юге продолжают вынуждать российские войска отдавать приоритет оборонительным операциям вдоль линии соприкосновения.
  • Российские оккупационные власти предпринимают шаги по усилению экономического контроля над оккупированными территориями и принуждению украинского населения к переходу на рубль.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цікава стаття ... ще не відрізали...,. Добре, купуємо поп-корн та будемо очікувати. Такі новини краще б не писати.. поки що не відрізали..
показать весь комментарий
28.06.2022 09:23 Ответить
Локальний наступ видають за основну переможну стратегію фюрерка. Стягнули "і живих і мертвих" і "все що літає та стріляє" і "весь світ у наших ніг" якби було б так гарно як описують Кагани, то і не було б ракетних обстрілів міст та сіл і не метали б пяти тонні бомби. Цей Інститут є філіалом Генштабу орків.
показать весь комментарий
28.06.2022 09:29 Ответить
Превращая дамбасс в Алеппо мавзолейный Шизофреник объявит о "паБеде" рабZei...
показать весь комментарий
28.06.2022 09:35 Ответить
Господи, Матанко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показать весь комментарий
28.06.2022 10:08 Ответить
Хочется спросить, сколько необходимо еще времени главнокомандующему, чтобы он провел нормальную мобилизацию, чтобы ВСУ преобладала по численности. Почему столько свободно шатающихся призывного возраста в Украине, почему его дружок Кошевой не на фронте, а откровенно говоря, насмехается над призывом.
показать весь комментарий
28.06.2022 10:36 Ответить
Залужний, де перелом, за який ти розповідав? Поверніть бойових генералів Муженко, Кривоніс до Генштабу, поки не пізно.
показать весь комментарий
28.06.2022 10:47 Ответить
 
 