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Россияне продвигаются в Лисичанск, но не смогли полностью его отрезать, - Институт изучения войны
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские войска не смогли полностью отрезать Лисичанск от путей сообщения с Бахмутом. Оккупанты также провалили попытку продвижения в сторону Славянска.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
Отмечается, что российские войска провели неудачные наступательные действия к северу от Славянска. Украинские войска сопротивлялись российским атакам в Мазановке и Долине.
Российские наступательные операции были в значительной степени застопорены вокруг Изюмского направления, поскольку сконцентрировали свое внимание на районе Северодонецка и Лисичанска.
Основные выводы аналитиков ISW:
- Российские войска постепенно продвигались к юго-западу от Лисичанска возле шоссе T1302 Бахмут-Лисичанск, но не полностью перерезали украинские пути сообщения с Бахмутом.
- Восточнее Бахмута в ходе наступательных операций оккупанты продвигались размеренно.
- Украинские войска отразили наступление врага севернее Славянска.
- Российские войска предприняли ограниченные и локальные атаки на оспариваемых линиях фронта вокруг Харькова, но 27 июня не продвинулись вперед.
- Украинские контрнаступления вдоль на юге продолжают вынуждать российские войска отдавать приоритет оборонительным операциям вдоль линии соприкосновения.
- Российские оккупационные власти предпринимают шаги по усилению экономического контроля над оккупированными территориями и принуждению украинского населения к переходу на рубль.
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