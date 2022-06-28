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Новости Общество
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Газ (10097) Тарифы на отопление (690) тарифы (1807) коммунальные услуги (344) Алексей Чернышов (94)

Следующий отопительный сезон – самый сложный в истории Украины. Тарифы не повысят, - Чернышов

Новости Цензор.НЕТ Общество

отопление,тепло,батарея

Следующий отопительный сезон будет самым сложным в истории Украины. При этом он начнется вовремя, тарифы не будут расти и будут стабильными.

Об этом заявил министр громад и территорий Украины Алексей Чернышов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Сейчас имеем много вызовов, ведь у нас есть разрушенная критическая инфраструктура, в том числе испытали разрушения или повреждения 331 котельная, разрушены три предприятия теплокоммунэнерго в городах Ахтырка, Кременчуг и Чернигов. Мы должны восстановить их до начала отопительного сезона, и мы настроены это сделать. Уже разработаны планы по возобновлению этих предприятий, работы ведутся", - сказал Чернышов.

Министр также призвал украинцев относиться максимально бережно к сохранению тепла в домах этой зимой.

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"Мы должны прекратить регулировать температуру в помещениях открытием окон и подготовиться "по-взрослому" к следующему отопительному сезону. В частности, внедряя определенные мероприятия бытовой подготовки с окнами, дверями, крышами, подъездами и т.д.", - подчеркнул Чернышов.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+6
Идиоты, разрешите населению на законодательном уровне отключаться от централизованного отопления и самостоятельно устанавливать автономное, прекратите душить грабительскими, экономически не обоснованными тарифами на тепло от монополистов! Посмотрите, наконец, как решается этот вопрос в развитых странах, где давно поняли, как нерационально, затратно сжигать невосполнимые ресурсы для производства тепла при централизованном отоплении. Или всемогущие монополисты, как и до войны, не дадут провести нужные стране законы для экономии газа ?
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28.06.2022 07:47
+6
У меня по этому поводу 3 вопроса:
1) Будет ли свет?
2) Будут ли в свободной продаже электроплиты и электронагреватели?
3) Что произойдёт с электропроводкой, когда все их зимой повключают?
Но ответить на эти простые вопросы в нынешней власти некому.
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28.06.2022 08:12
+4
Разрешите официально отключаться от центрального отопления.
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28.06.2022 07:26
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Разрешите официально отключаться от центрального отопления.
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28.06.2022 07:26 Ответить
Особенно, если учесть, сколько оставленных и пустующих квартир по причине массовой эвакуации населения в страны Европы. Кто в состоянии жить беженцами в Европе на социальное пособие и отапливать свою харьковскую или киевскую квартиру? Но для такого решения по отключению от централизованного отопления (да ещё при росте цен на газ) у нашей продажной бесстыжей власти должны, как минимум, быть мозги. А про людей она не думала никогда, ни до войны, ни сейчас. Интересы монополистов ей дороже.
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28.06.2022 07:52 Ответить
Щоб не йшли платіжки.
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28.06.2022 08:48 Ответить
Идиоты, разрешите населению на законодательном уровне отключаться от централизованного отопления и самостоятельно устанавливать автономное, прекратите душить грабительскими, экономически не обоснованными тарифами на тепло от монополистов! Посмотрите, наконец, как решается этот вопрос в развитых странах, где давно поняли, как нерационально, затратно сжигать невосполнимые ресурсы для производства тепла при централизованном отоплении. Или всемогущие монополисты, как и до войны, не дадут провести нужные стране законы для экономии газа ?
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28.06.2022 07:47 Ответить
А як же тоді слуги народу кишені набивати будуть? Нєєєє, тут просто так с &#я не злізеш.
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28.06.2022 11:30 Ответить
У меня по этому поводу 3 вопроса:
1) Будет ли свет?
2) Будут ли в свободной продаже электроплиты и электронагреватели?
3) Что произойдёт с электропроводкой, когда все их зимой повключают?
Но ответить на эти простые вопросы в нынешней власти некому.
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28.06.2022 08:12 Ответить
В новых домах мощности уже предусмотрены для подключения энергоемких приборов, в старых уже сейчас надо срочно начинать модернизацию электропитания, это не настолько значимые суммы по жилому фонду. Еще потребуется замена подстанций, это многие десятки миллионов гривень, в масштабах страны - миллиарды. Но оно того стоит, если понимать, что тарифы при нынешней цене на газ вырастут в разы, а дотации со стороны государства (при отсутствии средств в казне) это только обогащать монополистов.
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28.06.2022 08:19 Ответить
Як підключать, так і відключать.
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28.06.2022 08:50 Ответить
Ще й як впливає.
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28.06.2022 09:23 Ответить
Тобто?! Всякі Суркіси, Фірташі, Пінчуки, Ахметові і Коломийські пасок на своїм пузі не затягнуть?!
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28.06.2022 08:38 Ответить
Їм затягнуть на горлі.
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28.06.2022 09:40 Ответить
Ой, затягуємо ті паски на тих шиях аж з 2004 року
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28.06.2022 11:31 Ответить
К херам центральное нагревание теплотрасс...
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28.06.2022 09:17 Ответить
Смотрю на выбитые окна по Киеву. Хозяев нет, видимо. Власти тоже.
Знаю людей, что потеряли жиье и сейчас живут в летних кухнях, вагончиках... А зимой где?
Многие прилеты вели к повреждению систем отопления. Сейчас лето. Самое время вставить хотя бы фанеру в выбитые окна, проверить и привести системы в порядок...
Власть вместо работы предупреждает о трудностях.
Одни ищут возможности, другие оправдания!
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28.06.2022 10:26 Ответить
кто же ты? Такой же пздун, как и все наверху? А будешь гарантом слов? А если повысят? А если уволят? У нас есть уже и без тебя много трёхгодичных гарантов-трепачей . Но мы верим вам. И вам нужны деньги!
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28.06.2022 10:43 Ответить
що можна сказати про цього чиновника-який ходить на футбол і сидить біля бені -худоба
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28.06.2022 11:09 Ответить
Де наш український газ, якого по словам всіх політиків в достатній кількості вистачить і обігрітись, і їжу занотувати, і ще й лишиться???
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28.06.2022 11:33 Ответить
а с какого буя тарифы должны повышаться, отопление обеспечивается собственным газом по 1-3 грн, а не хабам европейским по 40-60 грн.
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28.06.2022 16:17 Ответить
до задниці їхнє підняття... люди ітак вже немають чим платити...
заробітчани грошей для своїх сімей не зароблять, бо за кордон не випускають, всюди скорочення і всякі там чотирохденки, скорочення зарплат і закриття фірм.............
люди вже немають чим платити! тому піднімайте скільки хочете, хє...р вам народ заплатить, народ жебраки вже і проїв всьо!
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28.06.2022 22:33 Ответить
Буржуйки наше все цієї зими на жаль.Тим хто зможе,і там де це можливо.А решті хто зна як викручуватись.На села всі не поїдуть,до друзів рідні й знайомих всі мешканці багатоквартирних будинків теж не помістяться.Невесела перспектива....
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22.09.2022 21:51 Ответить
 
 