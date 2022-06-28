Следующий отопительный сезон – самый сложный в истории Украины. Тарифы не повысят, - Чернышов

Следующий отопительный сезон будет самым сложным в истории Украины. При этом он начнется вовремя, тарифы не будут расти и будут стабильными.

Об этом заявил министр громад и территорий Украины Алексей Чернышов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Сейчас имеем много вызовов, ведь у нас есть разрушенная критическая инфраструктура, в том числе испытали разрушения или повреждения 331 котельная, разрушены три предприятия теплокоммунэнерго в городах Ахтырка, Кременчуг и Чернигов. Мы должны восстановить их до начала отопительного сезона, и мы настроены это сделать. Уже разработаны планы по возобновлению этих предприятий, работы ведутся", - сказал Чернышов.

Министр также призвал украинцев относиться максимально бережно к сохранению тепла в домах этой зимой.

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"Мы должны прекратить регулировать температуру в помещениях открытием окон и подготовиться "по-взрослому" к следующему отопительному сезону. В частности, внедряя определенные мероприятия бытовой подготовки с окнами, дверями, крышами, подъездами и т.д.", - подчеркнул Чернышов.