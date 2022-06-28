Следующий отопительный сезон – самый сложный в истории Украины. Тарифы не повысят, - Чернышов
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Следующий отопительный сезон будет самым сложным в истории Украины. При этом он начнется вовремя, тарифы не будут расти и будут стабильными.
Об этом заявил министр громад и территорий Украины Алексей Чернышов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Сейчас имеем много вызовов, ведь у нас есть разрушенная критическая инфраструктура, в том числе испытали разрушения или повреждения 331 котельная, разрушены три предприятия теплокоммунэнерго в городах Ахтырка, Кременчуг и Чернигов. Мы должны восстановить их до начала отопительного сезона, и мы настроены это сделать. Уже разработаны планы по возобновлению этих предприятий, работы ведутся", - сказал Чернышов.
Министр также призвал украинцев относиться максимально бережно к сохранению тепла в домах этой зимой.
"Мы должны прекратить регулировать температуру в помещениях открытием окон и подготовиться "по-взрослому" к следующему отопительному сезону. В частности, внедряя определенные мероприятия бытовой подготовки с окнами, дверями, крышами, подъездами и т.д.", - подчеркнул Чернышов.
Пожалуйста, подождите...
1) Будет ли свет?
2) Будут ли в свободной продаже электроплиты и электронагреватели?
3) Что произойдёт с электропроводкой, когда все их зимой повключают?
Но ответить на эти простые вопросы в нынешней власти некому.
Знаю людей, что потеряли жиье и сейчас живут в летних кухнях, вагончиках... А зимой где?
Многие прилеты вели к повреждению систем отопления. Сейчас лето. Самое время вставить хотя бы фанеру в выбитые окна, проверить и привести системы в порядок...
Власть вместо работы предупреждает о трудностях.
Одни ищут возможности, другие оправдания!
заробітчани грошей для своїх сімей не зароблять, бо за кордон не випускають, всюди скорочення і всякі там чотирохденки, скорочення зарплат і закриття фірм.............
люди вже немають чим платити! тому піднімайте скільки хочете, хє...р вам народ заплатить, народ жебраки вже і проїв всьо!