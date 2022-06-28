РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4576 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине
8 627 24
война (46763) вуз (903) Россия (91262) Володин (71)

В России спикер Госдумы Володин предложил уволиться преподавателям, которые против войны

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

володін

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин во время парламентских слушаний о развитии высшего образования в России заявил, что преподаватели высших учебных заведений, выступающие против российского вторжения в Украину, должны уйти с работы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Тот, кто начинает искажать и пытается использовать кафедру, ведя эту (антивоенную. - Ред.) пропаганду перед студентами, должен взять и уйти", - сказал Володин.

Он посоветовал уволиться и ректорам, "если такие случаи будут происходить". "Пусть также уйдут деканы, заведующие кафедрами", - подытожил спикер Госдумы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России мобилизации не будет, - спикер Госдумы РФ Володин

Эти предложения Володина прозвучали после выступления руководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергея Миронова. По словам Миронова, на факультете журналистики МГУ "шельмуют преподавателей и студентов, которые не боятся говорить", что они поддерживают президента России и войну в Украине. В качестве примера фейков такие преподаватели приводят сообщения телеканала "Россия-1", "Первого канала", РИА "Новости".

Ранее Володин уже заявлял, что те, кто не поддерживают полномасштабное российское вторжение в Украину, "должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения, других сфер".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ситуации с Кременчугом есть много несоответствий, выглядит как провокация в Буче, - представитель России в ООН

В марте 2022 года на журфаке МГУ уже отказались от модуля "Политическая журналистика", в апреле московская Высшая школа экономики закрыла академический трек "Права человека и демократическое управление".
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+29
Какой-то слизняк. Надо сразу расстреливать. Ишь чего удумали, против войны выступать Не учителя, а буржуазные наймиты, иностранные агенты и сотрудники Госдепа...
И этот мудак у них спикером работает ? Конченная страна
показать весь комментарий
28.06.2022 07:19
+24
Цапи пливуть у сраку, ще й несамовито веслують...
показать весь комментарий
28.06.2022 07:16
+23
учителей несогласньіх уволить детей после школьі на фронт - нет предела расейкому е..банатизму....
показать весь комментарий
28.06.2022 07:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цапи пливуть у сраку, ще й несамовито веслують...
показать весь комментарий
28.06.2022 07:16 Ответить
бгг, британський прем'єр Борис Джонсон відкрито запропонував невдоволених владою російським вченим переїхати до Великої Британії. https://censor.net/ua/n3350673
показать весь комментарий
28.06.2022 10:03 Ответить
Какой-то слизняк. Надо сразу расстреливать. Ишь чего удумали, против войны выступать Не учителя, а буржуазные наймиты, иностранные агенты и сотрудники Госдепа...
И этот мудак у них спикером работает ? Конченная страна
показать весь комментарий
28.06.2022 07:19 Ответить
таваріщі, здєсь нада разабрацца! на чью мєльніцу лйот воду гражданін валодін? партія йєво поставіла проводіть работу, а вмєсто етава он занімаєцца вот етой вот с пазвалєнія сказать "дєятєльностью"! нада уже сабрацца і ударіть, крєпко ударіть по валодінізму і прочім проявлєніям мєлко-буржуазной мягкожопості і врєдітєльства!
показать весь комментарий
28.06.2022 08:50 Ответить
Маасковія найбільший дурдом у світі.
показать весь комментарий
28.06.2022 07:20 Ответить
учителей несогласньіх уволить детей после школьі на фронт - нет предела расейкому е..банатизму....
показать весь комментарий
28.06.2022 07:22 Ответить
"Хто проти зґвалтувань та розстрілів українців -повинні піти з армії "- сказав фашист володін.
показать весь комментарий
28.06.2022 07:25 Ответить
Давайте вгадаємо - ніхто з росіян не звільниться.

А були би нормальними людьми звільнилися б всі вчителі, і система освіти рф зколапсувала.

Тобто росіяни в своїй масі підтримують війну.
показать весь комментарий
28.06.2022 07:27 Ответить
Володин хочет полномасштабно вторгаться ?
Автомат в руки и марш в окоп жрать сухпай под обстрелом.
Покажи личный пример, а подстрекать все горазды.
показать весь комментарий
28.06.2022 07:30 Ответить
Так Володина пока не потеряла.
Вопрос в том, чтобы Володина разорвало на куски,
показать весь комментарий
28.06.2022 07:54 Ответить
Ему в Гааге висеть.
показать весь комментарий
28.06.2022 09:38 Ответить
В окопы инчиллигецию сраную!
показать весь комментарий
28.06.2022 07:48 Ответить
останутся одни внуки Шариковых и Швондеров.
Родственники вертухаев лагерных.
показать весь комментарий
28.06.2022 07:50 Ответить
Могут не остаться. Кавказцы вырежут, ещё что-то...
показать весь комментарий
28.06.2022 07:57 Ответить
на России полстраны п***** zдят , а полстраны сидят.
показать весь комментарий
28.06.2022 08:09 Ответить
Так работает (не)естественный отбор в России: людей с отличной от линии партии взглядами устраняют от возможности воспитать здравомыслящих людей.
показать весь комментарий
28.06.2022 07:58 Ответить
Вони там всі й@бнуті.
показать весь комментарий
28.06.2022 07:58 Ответить
Не обращайте внимания. Этот заднеприводной всегда говорит не то, что думает.
показать весь комментарий
28.06.2022 08:02 Ответить
"В'ячеслав Володін"

Не В'ячеслав, а Вячєслав

"Сергія Миронова"

Не Сергія, а Сєргєя
показать весь комментарий
28.06.2022 08:58 Ответить
І якщо звільнять викладачів вузів тоді в Росії будуть викладати двірники та вантажники замість викладачів для Росії -це нормальне явище
показать весь комментарий
28.06.2022 10:38 Ответить
Мартышка даже не подозревает, насколько она глупа.
показать весь комментарий
28.06.2022 11:50 Ответить
Це правильна пропозиція, нехай майбутнє гарматне м'ясо вчать безсовісні конформісти!
показать весь комментарий
28.06.2022 14:08 Ответить
 
 