В России спикер Госдумы Володин предложил уволиться преподавателям, которые против войны

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин во время парламентских слушаний о развитии высшего образования в России заявил, что преподаватели высших учебных заведений, выступающие против российского вторжения в Украину, должны уйти с работы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Тот, кто начинает искажать и пытается использовать кафедру, ведя эту (антивоенную. - Ред.) пропаганду перед студентами, должен взять и уйти", - сказал Володин.

Он посоветовал уволиться и ректорам, "если такие случаи будут происходить". "Пусть также уйдут деканы, заведующие кафедрами", - подытожил спикер Госдумы.

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Эти предложения Володина прозвучали после выступления руководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергея Миронова. По словам Миронова, на факультете журналистики МГУ "шельмуют преподавателей и студентов, которые не боятся говорить", что они поддерживают президента России и войну в Украине. В качестве примера фейков такие преподаватели приводят сообщения телеканала "Россия-1", "Первого канала", РИА "Новости".

Ранее Володин уже заявлял, что те, кто не поддерживают полномасштабное российское вторжение в Украину, "должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения, других сфер".

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В марте 2022 года на журфаке МГУ уже отказались от модуля "Политическая журналистика", в апреле московская Высшая школа экономики закрыла академический трек "Права человека и демократическое управление".