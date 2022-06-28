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Новости За рубежом
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реформы (3866) членство в ЕС (776) Евросоюз (15875) Боррель (578)

Боррель хочет реформировать ЕС: решения должны приниматься большинством – не единогласно

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

боррель

На фоне возможного расширения Союза следует отходить от принципа единодушия во внешней политике и принимать все большее число решений большинством голосов стран-членов.

О необходимости такой реформы верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель написал колонку на сайте Европейской службы внешних дел, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Боррель отметил, что в повестке дня стоит расширение ЕС, ведь признана европерспектива Украины, Грузии, Молдовы и стран Западных Балкан. По его словам, по мере расширения должно реформироваться и принятие решений в Евросоюзе.

Он подчеркнул, что расширенный ЕС должен быть в состоянии действовать. По его мнению, это может быть достигнуто сокращением применения правила единодушия при принятии решений во внешней политике и других сферах. Больше решений нужно принимать квалифицированным большинством, считает Боррель.

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Он призывает "убрать мертвое бремя единодушия" и в аргументации своей позиции выделил в частности следующие факторы:

– расширение ЕС – не милость или уступка, а стратегический интерес Евросоюза. По мере прошлых волн расширения исторически проводились институциональные реформы в ЕС;

– ЕС уже раньше расплачивался за принцип единодушия, принимая затянутые и слабые решения. Война РФ против Украины – ускоритель истории; она подчеркнула необходимость принятия решений в режиме реального времени;

– ЕС действовал решительно в первые недели после широкомасштабного вторжения России, но затем начались проблемы с принятием шестого пакета санкций против РФ, в том числе под них не попал Владимир Гундяев (патриарх Кирилл);

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– случалось, что одна страна блокировала решение о процессе евроинтеграции Северной Македонии и Албании, на которое были согласны другие члены ЕС. Если страны будут заранее знать, что решения могут быть приняты большинством, у них появится стимул для переговоров и поиска консенсуса. Если они знают, что они могут заблокировать решение самостоятельно, этого стимула нет.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+23
Нарешті дійшло що якийсь ****** може все заблокувати.
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28.06.2022 07:29
+23
... і Радбезу ООН
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28.06.2022 07:32
+22
Боже, нарешті до них дійшло, що країна-терорист не може блокувати рішення всієї організації, або такі країни як Угорщина, що сидять на підсмоктуванні у *****.
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28.06.2022 08:02
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Правила форума Совет форумчан
Це повинно стосуватись і членства в НАТО
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28.06.2022 07:26 Ответить
... і Радбезу ООН
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28.06.2022 07:32 Ответить
Боже, нарешті до них дійшло, що країна-терорист не може блокувати рішення всієї організації, або такі країни як Угорщина, що сидять на підсмоктуванні у *****.
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28.06.2022 08:02 Ответить
Нарешті дійшло що якийсь ****** може все заблокувати.
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28.06.2022 07:29 Ответить
Всіма кінцівками за.

Це зробить його більш ефективним та не таким закостенілим.
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28.06.2022 07:29 Ответить
Угорщина йде нах
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28.06.2022 07:30 Ответить
Ну вона може залишитись, але їй для цього треба демократичну владу обрати, а не той клан що її грабує зараз. Якщо порівняти мінімалку, пенсії та все решту, то угорці на фоні решти членів єс бідняки.

І така реформа дозволить заставити Угорщину втратою грошей ЄС трансформуватись, а без грошей їх клан Орбана рухне.
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28.06.2022 07:40 Ответить
От,власне ! Краще б придумали,як виключати країну,що не згідна з більшістю.Щоб і надалі рішення приймати оперативно
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28.06.2022 10:37 Ответить
Это правильно. Не нравится оркестр иди играть соло.
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28.06.2022 07:39 Ответить
Заодно и об исключении из ЕС парашных проституток типа мАдярщины голосовать большинством. Украина точно за это проголосует- вот прикол-то будет.
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28.06.2022 07:40 Ответить
Проще Евросоюз 2.0 создать будет без мадьяр и прочих шавок сидящих на дотациях и подмахивающих *****
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28.06.2022 07:42 Ответить
Орбан аж чаем поперхнулся, прочитав это.
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28.06.2022 07:42 Ответить
Чимось іншим він поперхнувся, бо вже давно смокче у *****. (Пробачте за пошлятину)
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28.06.2022 08:04 Ответить
Правильне рішення. Тільки за!
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28.06.2022 07:49 Ответить
Якщо ЄС хоче зберегтись,то треба змінювати не тільки принципи прийняття рішень а і відміняти "халявщіну", коли кошти,в спільний бюджет,вносять на п'ятак а отримують підтримку на сотні.Приклад Греціі їх нічому не навчив.
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28.06.2022 07:50 Ответить
Перестройка? Мы знаем - чем это закончится. Нужен свой ЕС. Славянский.
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28.06.2022 07:53 Ответить
Нерушимый❓Республик свободных❓
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28.06.2022 08:13 Ответить
Кстати на бумаге Совок был прописан очень дже ничего. Почитай ради интереса.
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28.06.2022 09:03 Ответить
Із словян я знаю тільки поляків та білорусів. Українці до словян відносяться умовно, а мордор то взагалі угро-фіни з сильною татарською складовою.
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28.06.2022 08:21 Ответить
Бывшая Югослвия, Болгария может еще кто-то, не знаю. А причем здесь мордор? Зрадофил?
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28.06.2022 09:02 Ответить
Болгары славяне❓ А ты знаток☝
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28.06.2022 09:20 Ответить
Приналежність мови народа до тієї чи інакшої групи мов (слов'янська) не означає автоматичного входження цього народа до відповідного етноса за генетичними ознаками.
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28.06.2022 10:55 Ответить
тобі в тайожний союз. зліва і напрямо.
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28.06.2022 08:21 Ответить
Ну слава богу! Допёрло наконец. И ООН разформировать, всё равно ни ни что не способны, только деньги прожирают и бесполезные резолюции клепают
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28.06.2022 08:12 Ответить
Ти ба, не пройшло і 100 років, як доперли, що до чого.
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28.06.2022 08:16 Ответить
там інша ситуація.
Консенсус - хороша справа, коли домовляються не більше вп'ятьох (як на радбезі ООН, де п'ятьом надали право вето). І те, якщо один з них негідник - то він може зловживати; тому там право вето в країни, якої стосується обговорювана проблема, потрібно забирати.
Консенсус навіть можливий, коли домовляються вдесятьох,чи дюжиною... - його ще так-сяк можна досягти; в підручниках з політології про це безліч прикладів.
Але консенсус неможливий, коли число сторін, що домовляються, більше дюжини. Тоді, щоб досягти домовленостей, в такому колективі створюються групи по інтересам і вони шантажують одна одну. І після таких шантажів це вже буде не консенсус, а обрання кращого варіанту серед усього можливого гівна, що пропонується.
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28.06.2022 08:30 Ответить
А доперло до них зараз невипадково. Бо Литва ветуватиме доставку грузів до калинінграду
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28.06.2022 08:31 Ответить
Почали прориватись розумні думки
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28.06.2022 08:32 Ответить
Дивний світ…Чудні люли! Як можна було взагалі запровадити таку безглузду форму голосування?!!!!!
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28.06.2022 08:33 Ответить
Ось щось мені підказує, що це про Литву і її блокування транзиту в Кенігсберг.
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28.06.2022 09:55 Ответить
Но есть нюанс. Решение об отмене единогласности должно будет приниматься единогласно
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28.06.2022 10:18 Ответить
Теперь смотрим что будет, чисто гипотетически, завтра принимают такое положение. После завтра вносят предложение об отмене блокировки пропуска товаров в Калининград. Кто сможет заблокировать это решение???
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28.06.2022 10:43 Ответить
Как раз Литва стала последней каплей. Сложилась бредовая ситуация. Литва заблокировала транзит ссылаясь на санкции ЕС. ЕС решил разрешить транзит. Литва пригрозила наложить вето на это решение. Наивные нормы брюссельской бюрократии в стиле за все хорошее грозят превратить ЕС в полный хаос.
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28.06.2022 11:42 Ответить
Оце вже діло буде! Пропоную 75%країн за - рішення прийняте. Давайте швидше реформуйтеся, а то іноді здається що в Україні реформи швидше рухаються ніж в ЄС!
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28.06.2022 11:41 Ответить
В Украине башенный принтер❗+Турбо режим☝
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28.06.2022 14:09 Ответить
А чтобы эти решения принять надо голосовать единогласно?
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28.06.2022 12:54 Ответить
Орбан может обидица
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28.06.2022 14:25 Ответить
 
 