Боррель хочет реформировать ЕС: решения должны приниматься большинством – не единогласно
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
На фоне возможного расширения Союза следует отходить от принципа единодушия во внешней политике и принимать все большее число решений большинством голосов стран-членов.
О необходимости такой реформы верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель написал колонку на сайте Европейской службы внешних дел, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
Боррель отметил, что в повестке дня стоит расширение ЕС, ведь признана европерспектива Украины, Грузии, Молдовы и стран Западных Балкан. По его словам, по мере расширения должно реформироваться и принятие решений в Евросоюзе.
Он подчеркнул, что расширенный ЕС должен быть в состоянии действовать. По его мнению, это может быть достигнуто сокращением применения правила единодушия при принятии решений во внешней политике и других сферах. Больше решений нужно принимать квалифицированным большинством, считает Боррель.
Он призывает "убрать мертвое бремя единодушия" и в аргументации своей позиции выделил в частности следующие факторы:
– расширение ЕС – не милость или уступка, а стратегический интерес Евросоюза. По мере прошлых волн расширения исторически проводились институциональные реформы в ЕС;
– ЕС уже раньше расплачивался за принцип единодушия, принимая затянутые и слабые решения. Война РФ против Украины – ускоритель истории; она подчеркнула необходимость принятия решений в режиме реального времени;
– ЕС действовал решительно в первые недели после широкомасштабного вторжения России, но затем начались проблемы с принятием шестого пакета санкций против РФ, в том числе под них не попал Владимир Гундяев (патриарх Кирилл);
– случалось, что одна страна блокировала решение о процессе евроинтеграции Северной Македонии и Албании, на которое были согласны другие члены ЕС. Если страны будут заранее знать, что решения могут быть приняты большинством, у них появится стимул для переговоров и поиска консенсуса. Если они знают, что они могут заблокировать решение самостоятельно, этого стимула нет.
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Це зробить його більш ефективним та не таким закостенілим.
І така реформа дозволить заставити Угорщину втратою грошей ЄС трансформуватись, а без грошей їх клан Орбана рухне.
Консенсус - хороша справа, коли домовляються не більше вп'ятьох (як на радбезі ООН, де п'ятьом надали право вето). І те, якщо один з них негідник - то він може зловживати; тому там право вето в країни, якої стосується обговорювана проблема, потрібно забирати.
Консенсус навіть можливий, коли домовляються вдесятьох,чи дюжиною... - його ще так-сяк можна досягти; в підручниках з політології про це безліч прикладів.
Але консенсус неможливий, коли число сторін, що домовляються, більше дюжини. Тоді, щоб досягти домовленостей, в такому колективі створюються групи по інтересам і вони шантажують одна одну. І після таких шантажів це вже буде не консенсус, а обрання кращого варіанту серед усього можливого гівна, що пропонується.