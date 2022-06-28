Россияне замедляются и "понятия не имеют, за что воюют", – фон дер Ляйен

Россия начала замедляться в попытках захвата территории Украины и у нее возникают новые проблемы.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НП.

"Военные эксперты говорят нам, что продвижение России намного медленнее, чем ожидалось. Так что у России все больше и больше проблем", — заявила она.

При этом чиновница добавила, что у россиян нет стимула продолжать войну.

"Я бы вообще не ставила на Россию. Наоборот… украинцы знают, за что воюют. Они мотивированы. А россияне понятия не имеют, за что воюют, потому что даже не видят смысла в этой войне", — подчеркнула фон дер Ляйен.

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По ее словам, российский диктатор Владимир Путин никогда не ожидал настолько мощной поддержки Украины от стран Запада. Союзники Украины продолжают оставаться едиными в своей позиции по войне.