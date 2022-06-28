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Новости Война
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Россияне замедляются и "понятия не имеют, за что воюют", – фон дер Ляйен

ляєн

Россия начала замедляться в попытках захвата территории Украины и у нее возникают новые проблемы.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НП.

"Военные эксперты говорят нам, что продвижение России намного медленнее, чем ожидалось. Так что у России все больше и больше проблем", — заявила она.

При этом чиновница добавила, что у россиян нет стимула продолжать войну.

"Я бы вообще не ставила на Россию. Наоборот… украинцы знают, за что воюют. Они мотивированы. А россияне понятия не имеют, за что воюют, потому что даже не видят смысла в этой войне", — подчеркнула фон дер Ляйен.

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По ее словам, российский диктатор Владимир Путин никогда не ожидал настолько мощной поддержки Украины от стран Запада. Союзники Украины продолжают оставаться едиными в своей позиции по войне.

Автор: 

армия РФ (19057) россия (95365) Урсула фон дер Ляйен (509)


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Топ комментарии
+17
за европейські гроші за нафту і газ
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28.06.2022 07:33
+16
за гроші вони воюють,досить европейцям себе обдурювати.
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28.06.2022 07:32
+15
Більше зброї Україні, більше та швидше!
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28.06.2022 07:28
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Більше зброї Україні, більше та швидше!
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28.06.2022 07:28 Ответить
росіяни за фюрера свого воюють
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28.06.2022 07:29 Ответить
з самого лютого не знають за що воюють, але нам зараз потрібно відстояти Лисичанськ та Слов'янськ
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28.06.2022 07:32 Ответить
кажуть фронт треба вирівнювать і Лисичанськ скоріше всього теж здадуть
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28.06.2022 07:36 Ответить
хоча б у оточення не потрапили. правда те що наразі є, і зоветься оперативним оточенням
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28.06.2022 07:40 Ответить
швидше за все - головне Київ зберегти, а всю решту України ми потім звільнимо та відбудуємо під мудрим керівництвом нашого Черчеля
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28.06.2022 07:41 Ответить
треба звязок з заходом берегти, тили, з Польщею і т.д.
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28.06.2022 07:56 Ответить
чому Маріуполь не вистояв?
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28.06.2022 07:57 Ответить
Бо ти ****** на форумах, замість того аби йти на допомогу
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28.06.2022 09:52 Ответить
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28.06.2022 08:15 Ответить
воюют, чтобы грабить украинцев
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28.06.2022 07:31 Ответить
за гроші вони воюють,досить европейцям себе обдурювати.
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28.06.2022 07:32 Ответить
за европейські гроші за нафту і газ
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28.06.2022 07:33 Ответить
зачем в Марике дома из танков разносили? чтобы легче было оттуда стиральные машины выковыривать
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28.06.2022 07:32 Ответить
Свинорили воюють за пралки та труси.
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28.06.2022 07:33 Ответить
і фюрера
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28.06.2022 07:38 Ответить
Кацапы дорвались до бесплатных стиралок, микроволновок и пылесосов с унитазами. Они такого и в глаза не видели. За то и воюют
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28.06.2022 07:49 Ответить
Зовсім не безкоштовні. Вони платять за них своїми відірваними руками, ногами, головами. А то і зовсім від них нічого не залишається від слова вопше.
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28.06.2022 07:55 Ответить
Тю, та когда это кацапам мешало. Они плодятся, как тараканы. Прихлопнешь одного, сразу лезет другой. А на рашке свинособача мамка уже собирается вылупить ещё выводок. Всё поставленно на конвеер
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28.06.2022 09:30 Ответить
За унитазы они воюют
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28.06.2022 07:50 Ответить
Сповільнюються хто ??? Поведіть Фон дер ляен на трасу Лисичанськ- Бахмут і хай побачить
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28.06.2022 08:56 Ответить
Киев за три дня взяли...с Мариуполем сложнее...за 100 дней...
Вояки срань...Донецький аеропорт за 242 дня...єто мировой рекорд...книга рекордів ,Гиннессa zaвидует Шариковім рабZei...
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28.06.2022 09:42 Ответить
За 4 месяца взяли аж Херсон...
Гитлер взял Минск 28 ,июня 1941 года...
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28.06.2022 09:49 Ответить
Кацапи воюють за можливість скласти компанію здихаючому *****.
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28.06.2022 10:12 Ответить
Воют за квартиры и дома в Херсоне, за деньги, за стиральные машины
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28.06.2022 11:04 Ответить
Нащо така недолуга заява? Рашисти воюють за знищення всього українського на нашій території - так само як і 500років підряд, і ми всі ці роки лише втрачали своє! Бо дуже любимо зрадників.
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28.06.2022 11:44 Ответить
 
 