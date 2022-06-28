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Глава Генштаба Британии Сандерс призовет предотвратить Третью мировую: "Это наш момент 1937 года"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

патрік,сандерс

Британия и ее союзники сталкиваются со своим "моментом 1937 года" после вторжения России в Украину и должны сделать все возможное, чтобы предотвратить новую мировую войну.

Об этом новый глава Генштаба армии Британии Патрик Сандерс заявит на армейской конференции в Лондоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Ожидается, что премьер-министр Борис Джонсон на этой неделе объявит об увеличении расходов на оборону Великобритании в соответствии с растущими проблемами безопасности.

Генерал Патрик Сандерс намерен сказать, что президент России Владимир Путин и его "экспансионистские амбиции" представляют наибольшую угрозу суверенитету, демократии и свободе жить без насилия, которое он когда-либо знал.

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Ожидается, что Сандерс, занявший пост главнокомандующего армией в прошлом месяце, скажет, что его единственной целью является "мобилизация армии, чтобы помочь предотвратить [распространение] войны в Европе, будучи готовым воевать и побеждать вместе с нашими союзниками и партнерами по НАТО".

Его предупреждение поддержит министр обороны Бен Уоллес, который также, как ожидается, выступит на армейской конференции перед поездкой на саммит НАТО.

Ожидается, что генерал Сандерс предложит свой взгляд на угрозу, представляемую Россией, и то, как его армия адаптируется, с большей сосредоточенностью на борьбе в городах и восстановлении дорогостоящих запасов оружия.

"Это наш момент 1937 года", - скажет начальник армии. Он подразумевает решающий период перед Второй мировой войной.

"Мы не в состоянии войны, но должны действовать быстро, чтобы нас не втянуть в нее из-за неспособности сдержать территориальную экспансию… Я сделаю все, что в моих силах, чтобы британская армия играла свою роль в предотвращении войны", - заявил он.

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Этот вызов означает, что армия должна модернизироваться, внедряя новые технологии, такие как кибервойны и ракеты большой дальности с сохранением традиционных военных навыков.

Ожидается, что генерал Сандерс также скажет, что армия пересмотрит возможности своих транспортных средств

По его словам, сдерживание России "означает большее количество армии, готовой большую часть времени", и что он ожидает, что "все чины будут готовы упорно тренироваться и вступать в боевые действия".
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Топ комментарии
+15
Всё он правильно сказал, но 3-я Мировая уже идёт почти 14 лет (с момента нападения Параши на Грузию). Западу, чтобы задавить Гитлера, хватило и 6 лет.
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28.06.2022 08:04
+8
Без світової війни світове зло не знищити.
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28.06.2022 08:08
+8
1937 год не афишируется в истории СРСР, а также Украины. Именно в этот год Гитлер обозначил свои цели на переустройство миропорядка. Стратегически были обозначены все цели. Публика на совещании собралась только самая ближняя. Это т.н. "протокол Хоссбаха" (Хоссбах тогда военный адьютант Гитлера от вермахта вел протокол этого действа) который и был предметом исследования в Нюрнберге. С этим не согласился только Бек, начГШ, основное было-нападение на Чехословакию вызовет мировую войну. В феврале 1938 фюрер изгнал всех несогласных генералов, заменил их лояльными. Идеологией был несправедливый Версаль и угнетение немцев на их исторических землях. А в Мюнхене в 1938 было "мирное решение" которое к добру не привело. Так что бриты правы. Именно в 1937 году Гитлер решился и своей решимостью заразил всех. Сталин тогда восклицал -ай да Гитлер, ай да молодец. Ну а Вольдемар на склоне лет заразился бациллами смертоубийства.
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28.06.2022 08:53
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Всё он правильно сказал, но 3-я Мировая уже идёт почти 14 лет (с момента нападения Параши на Грузию). Западу, чтобы задавить Гитлера, хватило и 6 лет.
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28.06.2022 08:04 Ответить
Напад на Грузію в 2008-му нічим, по своїй сутті, не відрізняється від нападу Іраку на Кувейт в 1990-му. Тоді, щоправда, за слабшого заступився сильніший - але це не стало третьою світовою, бо в другої сторони не виявилось союзників. І в Грузії, і в касапів в 2008-му не виявилось союзників, які по-справжньому вступили би в війну. На відмінну від поточних подій...
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28.06.2022 08:15 Ответить
"...бо в другої сторони не виявилось союзників".
А кто у Параши сейчас союзник? Оккупированная ими Беларусь, или импотентные армяшки?
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28.06.2022 08:29 Ответить
де-факто - Китай та Індія. Справді, окрім васала Луки, який і де-факто, і де-юре. Але це країна (поки що), навіть засновник ООН.
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28.06.2022 08:37 Ответить
основной союзник парашки китай, так же как и у германии в союзниках был совок, анология практически один в один как и поведение запада по отношению к агрессору, как оказалось история никого ничему не учит политики глупы и меркантильны, поэтому уроки придется к сожалению проходить заново!
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28.06.2022 08:57 Ответить
Китай за Парашу воевать не будет, а просто тихо займёт (и занял) часть её территории.
Вот это "союзник".
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28.06.2022 09:22 Ответить
у всіх союзників - так. Нема безкорисних.
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28.06.2022 09:31 Ответить
A чому ви вирішили, що не буде? Хіба в Китаю цінується людське життя? Хіба Китаю потрібна демократія? Думаєш Кетай не домовлявся про всі нюанси перед олімпіадою з Хуúлом?
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28.06.2022 10:05 Ответить
Китай не буде воювати за русню і навіть пряму військову підтримку не надасть - бо санкції.
Але економічна підтримка (ринок збуту енергоносіїв, безліч непідсанкційцних товарів та послуг), політична підтримка (показовий "нейтралітет" який є підтримкою) у його виконанні роблять протистояння дійсно "світовой війною". Турція - аналогічно. Автократії проти демократій, ніхто не лишиться осторонь.
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28.06.2022 10:34 Ответить
На яку нафіг Грузію? Чечня і Татарстан перші загарбання рф! Потім всякі там пмр і т.д.
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28.06.2022 11:52 Ответить
Чечня и Татарстан в 1991 году находились в составе Параши.
Какая "мировая война" с ними?
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28.06.2022 12:27 Ответить
Я за то, чтобы НАТО нас защищало от орков) наконец-то)
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28.06.2022 08:05 Ответить
Ну да ну да, крім парашної ********* ж ніхто більше в світі газ не продає. Шановні, може вже досить?
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28.06.2022 09:36 Ответить
переход ЕС на твердотоп. Зелёных в жОПу.
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28.06.2022 10:14 Ответить
третя світова насправді вже йде.
Тільки яку дату вважати її початком - 24/02.2022р., чи 26/04.2022р. (перше рандеву в Рамштайні, і де-факто зформування антикасапської коаліції) - оце питання залишається відкритим.
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28.06.2022 08:06 Ответить
08.08.2008
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28.06.2022 08:31 Ответить
не згоден.
заперечення вище.
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28.06.2022 08:38 Ответить
Без світової війни світове зло не знищити.
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28.06.2022 08:08 Ответить
Алілуя та амінь✝
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28.06.2022 08:11 Ответить
Треба британські війська прислати в Україну для зупинки поширення кацапської орди
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28.06.2022 08:09 Ответить
краще талібів - вони трахнули в Афгані всю коаліцію
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28.06.2022 08:13 Ответить
У англичан слабенькая армия, всего 250 танков и остальное по мелочам, кроме флота и Яо. Нас они точно защищать не будут.
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28.06.2022 08:14 Ответить
Та вони на острові, нахіба їм тисячі танків, без наміру захоплення великих територі? А для союзних операцій вистачить, - авіація, флот, дрони, кібервійська, високоточні ракетні комплекси.
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28.06.2022 08:25 Ответить
Світ повинен зрозуміти що вже нема конвенційних воєн і ООН потрібно реформувати або створити нову організацію з запобіганню терористам отримати ядерну або іншу зброю масового знищення на ранніх стадіях.
Придушити всім Світом ядерного терориста путіна який трима в заручниках весь світ.
Тут однією Англією не обійтись.
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28.06.2022 08:16 Ответить
капєц фюреру
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28.06.2022 08:23 Ответить
Світ катиться в пекло... дітей шкода...
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28.06.2022 08:24 Ответить
Слабовато у Сандерса с историей. При чем здесь 1937 год? Год назад только Олимпиада отгремела, где все были восхищены, как преобразилась Германия при Гитлере. Если уж сравнивать нынешние события с теми, то фактически нападение на Украину это как нападение на Польшу. Фактически мировая война уже началась. То есть если проводить параллели, то на дворе уже 1939 год ,никак не 1937 год. Украина - это Польша, московия - Германия, белоруссия - СССР.
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28.06.2022 08:27 Ответить
Там такіж йолопи, будуть заглядать до "очей". Поки їх смажений пітух не клюне.
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28.06.2022 09:19 Ответить
А аншлюс Австрии и захват Чехии в 1938?

Все таки отсчет 2-й мировой пошел с 1937 года, потому как гитлер объявил о своих планах в этом году, не все это поняли просто
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28.06.2022 11:03 Ответить
Пацифістам не місце в армії
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28.06.2022 08:37 Ответить
Язиком теліпати - не ціпом махати.
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28.06.2022 08:41 Ответить
Оно, конечно, хорошо бы избежать, но слишком утопично. И как подсказывает опыт, если драки не избежать, то лучше ударить первым. Больше шансов обойтись малой кровью. Впрочем, в политике, в обороне и в армии сейчас слишком много женщин... Я не против женщин в политике, но второй Тэтчер уже не будет
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28.06.2022 08:53 Ответить
1937 год не афишируется в истории СРСР, а также Украины. Именно в этот год Гитлер обозначил свои цели на переустройство миропорядка. Стратегически были обозначены все цели. Публика на совещании собралась только самая ближняя. Это т.н. "протокол Хоссбаха" (Хоссбах тогда военный адьютант Гитлера от вермахта вел протокол этого действа) который и был предметом исследования в Нюрнберге. С этим не согласился только Бек, начГШ, основное было-нападение на Чехословакию вызовет мировую войну. В феврале 1938 фюрер изгнал всех несогласных генералов, заменил их лояльными. Идеологией был несправедливый Версаль и угнетение немцев на их исторических землях. А в Мюнхене в 1938 было "мирное решение" которое к добру не привело. Так что бриты правы. Именно в 1937 году Гитлер решился и своей решимостью заразил всех. Сталин тогда восклицал -ай да Гитлер, ай да молодец. Ну а Вольдемар на склоне лет заразился бациллами смертоубийства.
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28.06.2022 08:53 Ответить
Треба було добивати рашу ще після нападу на Молдову і створення "Сридністров'я".
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28.06.2022 08:53 Ответить
Вона була добита в 1991 . Найбільшою помилкою було те , що їм почали допомогати , а єльцин їх наї.ав , вдаючи демократа . На геноцид чеченців закрили очі ,а далі пішло-поїхало . Тепер два сценарія : або почати добивати орків на сході України , або отримають війну в Єропі .
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28.06.2022 11:13 Ответить
Путин на это и рассчитывает, что мировая демократия будет только "примирять" его, боясь спровоцировать Третью Мировую. Но так уже было в прошлом веке. Уступали, уступали Гитлеру, пока вся Европа оказалась захваченной Гитлером. Сегодня история повторяется, только Путин учёл ошибки Гитлера, и будет действовать хитрее. И его план - уничтожение всего демократического мира! И действовать он планирует используя все козыри - подкуп мировых лидеров, нафтогазовые сети, пропаганду, российских эмигрантов, которых валом в демократическом мире, для переворотов, и мятежей, войска Украины - (он планирует захватив Украину полностью, забрить в армию миллионы украинцев и воевать против Запада руками порабощённых украинцев). Поэтому, у цивилизованного мира нет другого выхода, чем полного и абсолютного уничтожения режима Путина. Но для этого придётся либо воевать всему демократическому миру против России, либо такие санкции, чтобы вогнать Рашку в кризис 80х, что бы Москва реально голодала, а не вот эти вот добрые щадящие санкции, что они сейчас вводят. Что бы десятки миллионов голодных москвичей шарахались по Москве в поисках гуманитарки, сбиваясь в многомиллионные толпы, чтобы им нечем было платить пенсии и зарплаты, или что бы хлеб стоял как 10 их пенсий и зарплат.
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28.06.2022 09:49 Ответить
У ***** така тактика : "нападає де хоче і тільки там з ним воюють, а він збирає з інших ділянок війська в кулак і б'є. А в інших місцях він падло знає, що на нього не нападуть і тому вільно маневрує військами."
А ми соплі жуємо - і в момент нападу у нас на конкретній ділянці завжди менше ресурсів.
Так само і на інших фронтах - фіни, японці, китай, литва і т.д. Поки воює з Україною - всі просто чекають.
А по правильному треба так : тільки ***** напало на Україну - всі повинні вдарити зі свого боку - тоді підарашці кінець.
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28.06.2022 09:49 Ответить
Сглотнули сбитие боинга с гражданскими, никакой реакции
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28.06.2022 09:50 Ответить
Решение проблемы просто - отказ от газа и рачка загнется сама! А так, Европа напоминает медведя севшего на свои яйца, но не понимающего почему так больно.
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28.06.2022 10:00 Ответить
Тобто британські вояки всім натякнули, що вкинуть нас в топку, бо 3 світової не хочуть. А після нас може все затихне, а вони поки будуть нарощувати армію королеви на випадок якщо не затихне.
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28.06.2022 11:54 Ответить
 
 