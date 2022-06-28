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G7 осуждает российский удар по ТЦ в Кременчуге: Путин и виновные будут привлечены к ответственности

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кременчук

"Большая семерка" осуждает атаку войск РФ на ТРЦ в Кременчуге.

Об этом говорится в заявлении G7, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы осуждаем гнусное нападение на торговый центр в Кременчуге", - говорится в заявлении "Большой семерки".

В заявлении также отмечается, что нападения на невинных гражданских лиц являются военным преступлением.

"Президент Путин и виновные будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

Также лидеры G7 заявили о готовности продолжать оказывать финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украине столько, сколько нужно.

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"Мы не успокоимся, пока Россия не прекратит свою жестокую и бессмысленную войну с Украиной", - подытожили лидеры G7.

Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. По состоянию на 6 утра 28 июня было известно о 16 погибших и 59 раненых украинцах. Еще 40 человек обратились с заявлениями о пропавших без вести. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.
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Топ комментарии
+7
Та там уся рашка винна.
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28.06.2022 08:43
+6
а ***** демонстративно плює на весь світ "а **** ви мені зробите"
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28.06.2022 08:42
+5
пустое заявление,для поддержки "духа и солидарности"
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28.06.2022 08:45
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а ***** демонстративно плює на весь світ "а **** ви мені зробите"
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28.06.2022 08:42 Ответить
Для плюющих вітер інколи змінюється. Усі диктатори так думали і де вони
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28.06.2022 08:50 Ответить
Та там уся рашка винна.
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28.06.2022 08:43 Ответить
народ-фашист. пуйло лише його породження
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02.07.2022 09:23 Ответить
Яким чином?
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28.06.2022 08:44 Ответить
пустое заявление,для поддержки "духа и солидарности"
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28.06.2022 08:45 Ответить
фюрера буде притягнуто до відповідальності
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28.06.2022 08:46 Ответить
Добро повинно бути з кулаками. Не мій вислів. Додайте нам сили у кулаки та ми самі притягнемо кацапів.
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28.06.2022 08:51 Ответить
ага....... лучшее вознаграждение для мира и Украины - это томогавком по кремлю и по его резиденции
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28.06.2022 09:20 Ответить
для рашиста, всякі засудження світових толерастів, їхній словесний понос і порожні грізні погрози, що стимул"давай ,куйло, продовжуй ми ще засудимо не раз"
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28.06.2022 10:26 Ответить
Як на мене, то це чергова стурбованість і бла-бла-бла... Притягнуть - це абстракція...
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28.06.2022 11:15 Ответить
Поки війна не буде перенесена на територію рф, ніякого покарання і відповідальності жодному рашисту не буде.
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28.06.2022 12:00 Ответить
 
 