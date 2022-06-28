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Белый дом не уверен, что Украина сможет вернуть все оккупированные территории, - CNN

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

байден

Сотрудники администрации Байдена сомневаются, что даже при наличии тяжелого вооружения Украина сможет вернуть все территории, утраченные после 24 февраля.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на анонимных сотрудников Белого дома, передает Цензор.НЕТ.

Советники Байдена сейчас ведут внутреннюю дискуссию о том, каким образом Украина могла бы переформулировать определение своей победы. И что Владимиру Зеленскому стоило бы допускать и безвозвратную потерю территорий.

В то же время, подчеркнули собеседники, США не собираются давить на Украину и принуждать ее к территориальным уступкам для скорейшего окончания войны. Они также допускают и более положительный прогноз – что позже в этом году украинские силы смогут перейти в контрнаступление и вернуть значительные части территории.

Читайте: США поставят Украине ПВО средней и большой дальности, - Белый Дом

Сотрудник Конгресса, знакомый с обсуждениями, прокомментировал, что никто не считает потерю Украиной территорий неизбежной.

"Сможет ли Украина вернуть их, в значительной, если не в полной мере, зависит от объемов нашей поддержки", - сказал он, напомнив, что Киев просит о 48 РСЗО, но пока получил обещание от Пентагона о восьми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": G7 намерен расширить санкции против оборонного сектора России, - Белый дом

От источников стало известно, что советник по нацбезопасности Джейк Салливан очень много общается с украинскими коллегами, а также провел часы телефонных разговоров в течение прошлой недели с "руководителем обороны Украины" (наверняка речь идет о главнокомандующем Валерии Залужном) и председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли.
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Топ комментарии
+48
А українська незламна нація повністю впевнена що всі тимчасово окуповані території будуть звільнені від рашистських окупантів.Крапка.
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28.06.2022 08:55
+35
Джейк Салліван......nu kto by somnevalsa.....
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28.06.2022 08:56
+20
Починається
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28.06.2022 08:55
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НИКИТО НЕ ВЕРИЛ, ЧТО СОВОК РАЗВАЛИТСЯ...
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28.06.2022 10:46 Ответить
Совок у 80х ненавиділи всі 15республік. Назвіть кількість регіонів рф що його ненавидить?
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28.06.2022 12:33 Ответить
Я зараз 100 000 візьмуть зброю і підуть на фронт то це можливо . А якщо просто мріяти , то буде добре вийти на кордони 2014р.
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28.06.2022 10:50 Ответить
посылайте ***** этих писателей-пропагандонов из CNN или еще откуда. Украина должна сама определить насколько она себя уважает и от этого будет зависеть, что она согласна подарить врагу, убившему сотни детей и десятки тысяч жителей. И от этого будет зависеть её далнейшая судьба.
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28.06.2022 10:57 Ответить
Джейк Салливан значит пророссийский если у него нету уверенности что Украина вернет свои территории. А зачем тогда ленд-лиз? Если он буде надлежащим образом работать и если это действительно лед-лиз то Украина вернет не только территории до 24 февраля а границы 1991 года. Даже глава управления разведки Буданов говорит что Украина вернет свои территории а он говорит то что знает.
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28.06.2022 11:09 Ответить
Україна стільки звільнить, на скільки їй дадуть зброї, якщо дробовики, звичайно Україна не поверне.
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28.06.2022 11:11 Ответить
CNN- лівацька, популістська клоака, коли від популістів, лівих користь була?
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28.06.2022 11:15 Ответить
Нам і так фігово, надо на нас ще смуток наводити такими передбаченнями
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28.06.2022 11:24 Ответить
я уже говорил на эту тему..на границу 82 Бригаду,173 Бригаду на подавление желающих стрельнуть тварей с болот мацковии,воздух прикрыть всем з Рамштайн. Надеюсь тогда ВСУ выжгут тварей полностью з Земли Ukrainy.
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28.06.2022 11:27 Ответить
Цей Саліван прикормиш рашки... всім відомо а ці писаки за дзвінку монету все що хоч напишуть.... Віримо в ЗСУ тільки наша армія вирішить все на чолі з Залужним
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28.06.2022 12:51 Ответить
Так-так, схоже й американці не зовсім засвоїли історичний урок... А скільки було високопарних слів! ВІДСИПТЕ ХОЛЕРА НОРМАЛЬНО ТИХ HIMARS З GREY EAGLE І ВАШІ С@КА СУМНІВИ ЯК РУКОЮ ЗНІМЕ.



А узагалі той CNN став якісь занадто песимістичний відносно перспектив України, совпадєніе ?
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28.06.2022 11:51 Ответить
Вернем все, но в первую очередь Херсон и область, и вообще весь юг.
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28.06.2022 11:57 Ответить
Это если сша и союзники поставят оружие в частности тяжёлое в достаточних количествах ,а пока как мы видим они не спешат этого делать и просто увлекаются дискусиями и вполне возможно будут дискутировать до того времени пока раша донбас не захватит .Ну а после раша (как и мы кстати)выдохнется и предложит заключить мирное соглашение исходя из ситуации на фронте постфактум и мы вынуждены будем пойти на их условия так ,как в войсках до того времени будут большие потери ,западные союзники тянули с поставками достаточного количества тяжёлого оружия для наступления да и то ,что дали уже в значительной мере выбито из строя , проводить всеми долгожданное контрнаступление нечем , а дальше ещё вылезут купленные политиканы на западе со своими мирными планами ,написанными под заказ и будт склонять нас идти на компромисы с врагом
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28.06.2022 14:02 Ответить
Это холодный душ для тех, кто размечтался о полном возврате территорий.
Для меня лично не понятно, с чего многие решили, что территории вплоть до Крыма будут возвращены. Видно же какой низкий темп продвижений под Херсоном. Так можно возвращать 100 лет.
Нужно бить по языку тех политиков, которые разбрасываются такими обещаниями.
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28.06.2022 12:25 Ответить
Які накази, такий і темп! А повернути можливо все, включно з Кубанью!
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28.06.2022 12:36 Ответить
Не хвилюйся собака кацапська... ВСЕ ВІДІБЄМО
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28.06.2022 12:46 Ответить
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28.06.2022 14:23 Ответить
Жаль,что отсутсвует в США политик,типа Рональда Рейгана,он бы нашел чем и как подорвать"могущество"раши и разложить ее на составные части,как когда-то"Союз Нерушимый" ...
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28.06.2022 12:35 Ответить
А мені от цікаво стало - чи є можливим в США аж такий вплив рашистського лоббі щоб Байден відмінив ленд- ліз чи сенатори заблокували його фінансування,чи ще якась така подлянка?
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28.06.2022 12:38 Ответить
А хто такий цей Саліван? Це прикормиш рашки... І на такі статті не варто звертать увагу... Ці писанки за звінку монету щей не таке напишуть...
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28.06.2022 12:42 Ответить
На заяви американців можна покласти великий болт. Їхнє ЦРУ і Пентагон в своїх прогнозах обісрались вже не раз. Спочатку в афганістані не очікували,що таліби за два тижні зохоплять владу. Потім прогнозували,що ми у війні зі свинорусами протримаємось три дні,а ми вже тримаємось понад чотири місяці і т.д . Їхні прогнози до лампочки
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28.06.2022 15:15 Ответить
Но вы воюеете за счет поддержки американцев. Так что нужно думать прежде чем класть болт. Лучше думайте как вы можете сами себе помочь имея так много богатых людей в стране. Почему сами не производите ничего? Почему так много предателей в стране? Почему марафон новостной проводите на русском языке? Так начните с себя, а за любую помощь нужно быть благодарными. Никто вам не обязан.
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28.06.2022 18:14 Ответить
Джейк Салліван у США, то як Медведчук був в Україні.
Не слухайте його.
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28.06.2022 15:53 Ответить
Напомню, CNN помойка кремлёвских ******** ДЕМОКРАТОВ тернера и байдена как цензор, бутусова и его хозяин лолита. При РЕСПУБЛИКАНЦЕ Дональде такой ***** не было.
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28.06.2022 15:57 Ответить
так это не байден сказал а салливан!а салливан может идти вслед за русским кораблём!
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28.06.2022 16:49 Ответить
Нахрена тут постить и обсуждать эти высеры кацапской ************ саливана
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28.06.2022 16:55 Ответить
Якби вони в це не вірили,то не допомагали б українцям .Зверніть увагу,що спічі з оточення українського президента типу "всьо прапала,нас слівають".практично припинилися.Ці уроди запускали такі негативні меседжі в маси,а маси на прутні бачили їх погрози,а ті взяли та й закрилися.
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02.07.2022 16:24 Ответить
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