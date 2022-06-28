Белый дом не уверен, что Украина сможет вернуть все оккупированные территории, - CNN

Сотрудники администрации Байдена сомневаются, что даже при наличии тяжелого вооружения Украина сможет вернуть все территории, утраченные после 24 февраля.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на анонимных сотрудников Белого дома, передает Цензор.НЕТ.

Советники Байдена сейчас ведут внутреннюю дискуссию о том, каким образом Украина могла бы переформулировать определение своей победы. И что Владимиру Зеленскому стоило бы допускать и безвозвратную потерю территорий.

В то же время, подчеркнули собеседники, США не собираются давить на Украину и принуждать ее к территориальным уступкам для скорейшего окончания войны. Они также допускают и более положительный прогноз – что позже в этом году украинские силы смогут перейти в контрнаступление и вернуть значительные части территории.

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Сотрудник Конгресса, знакомый с обсуждениями, прокомментировал, что никто не считает потерю Украиной территорий неизбежной.

"Сможет ли Украина вернуть их, в значительной, если не в полной мере, зависит от объемов нашей поддержки", - сказал он, напомнив, что Киев просит о 48 РСЗО, но пока получил обещание от Пентагона о восьми.

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От источников стало известно, что советник по нацбезопасности Джейк Салливан очень много общается с украинскими коллегами, а также провел часы телефонных разговоров в течение прошлой недели с "руководителем обороны Украины" (наверняка речь идет о главнокомандующем Валерии Залужном) и председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли.