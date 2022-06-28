Общие боевые потери РФ с начала войны - около 35 250 человек, 217 самолетов, 185 вертолетов, 1567 танков и 3704 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 28 июня потери личного состава противника составляют около 35 250 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 28.06 ориентировочно составляют:

личного состава - около 35250 (+250) человек ликвидировано,

танков - 1567 (+15) ед,

боевых бронированных машин - 3704 (+17) ед,

артиллерийских систем - 778 (+7) ед,

РСЗО - 243 (+0) ед,

средств ПВО - 102 (+1) ед,

самолетов - 217 (+0) ед,

вертолетов - 185 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 636 (+0),

крылатых ракет - 139 (+0),

кораблей /катеров - 14 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2589 (+14) ед,

специальной техники - 61 (+1).

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"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.