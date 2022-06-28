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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15358) война (46763) Генштаб ВС (4278) ликвидация (1936) уничтожение (3832) техника (1542) потери (3858)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 35 250 человек, 217 самолетов, 185 вертолетов, 1567 танков и 3704 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 28 июня потери личного состава противника составляют около 35 250 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 28.06 ориентировочно составляют:

личного состава - около 35250 (+250) человек ликвидировано,

танков - 1567 (+15) ед,

боевых бронированных машин - 3704 (+17) ед,

артиллерийских систем - 778 (+7) ед,

РСЗО - 243 (+0) ед,

средств ПВО - 102 (+1) ед,

самолетов - 217 (+0) ед,

вертолетов - 185 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 636 (+0),

крылатых ракет - 139 (+0),

кораблей /катеров - 14 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2589 (+14) ед,

специальной техники - 61 (+1).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 35 250 человек, 217 самолетов, 185 вертолетов, 1567 танков и 3704 бронированных машины 01

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+9
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28.06.2022 09:12
+8
+250!

Хаймарси починають працювати
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28.06.2022 09:12
+7
ого, знов багато рашистської техніки набили! молодці які!
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28.06.2022 09:16
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+250!

Хаймарси починають працювати
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28.06.2022 09:12 Ответить
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28.06.2022 09:12 Ответить
Танки та арта вражають!
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28.06.2022 09:15 Ответить
за три последних дня 55танков. Это круто если правда
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28.06.2022 09:38 Ответить
Правда,зараз кацапи на Лисичанськ та Бахмут гонять т62 та бмп1
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28.06.2022 12:36 Ответить
ого, знов багато рашистської техніки набили! молодці які!
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28.06.2022 09:16 Ответить
И вчера и сегодня по ж/д составу техники
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28.06.2022 09:19 Ответить
Больше всего проблем нам создают рашистские РСЗО. И дело даже не в том, что их в 3 раза больше, чем у нас, а в том, что боезапас у них безлимитный (во всяком случае, пока).
Судя по сводкам Генштаба, РСЗО уничтожается меньше всего или не уничтожается совсем.
И уничтожение РСЗО, и прерывание линий поставки боеприпасов - это исключительно работа наших ДРГ. Которое отсутствует от слова "совсем".
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28.06.2022 09:26 Ответить
При всьому цьому за тим же Oryx ми знищили їм РСЗВ у 4 рази більше ніж вони нам.
Нещодавно були відео про їх знищення, до речі.
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28.06.2022 09:34 Ответить
Кацапской нарастив про бесконечность боеприпасов. Если бы их было так много они по всему миру не искали 152мм и грады смерчи. Да и у бульбашей уже забегают. Нет там ничего бесконечного. Уже су17 в строй возвращают. Это не т62, он при том что тяжёлое воздуха, будет стремится к отрицательному взлету. Так что нехер выть что они прям бесконечные. Сдохнут все, времени больше понадобится. Хотя там что-то Чечня с Ингушетией цапаца начала, им туда потребуются боеприпасы. А вообще жду когда они сгорят в братской ядерной войне.
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28.06.2022 10:03 Ответить
Везуть вже навіть зі Східного Сибіру,ніякого безліміту там нема.
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28.06.2022 12:39 Ответить
Смерть Русне.
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28.06.2022 21:47 Ответить
Тридцать пять, тридцать пять,
Москаль дохлый опять.
Скоро будет пятьдесят
Кончит ВСУ сруских поросят.
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28.06.2022 09:33 Ответить
Кількість знищених танків та бронетехніки зросла за рахунок німецьких Панцергаубіце. Наразі Україна добивається іще 6 таких САУ, але німці згодні лише на 3, а іще 3 кажуть щоб шукали ще в когось. Нідерланди здається не проти іще 3 САУ виділити. Наразі ще дуже чекаємо більше 20 САУ Паладін від Великобританії. Як вони прийдуть то побачите, кількість знищених танків і бронетехніки ще більше зросте.
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28.06.2022 09:49 Ответить
куди ці орки лізуть,
за мародерство готові здохнути
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28.06.2022 09:56 Ответить
Генерал СВР

Вчерашний день был богат на события, но одно событие могло сделать этот день по истине знаковым. Вчера вечером была предотвращена попытка суицида бывшего президента России Дмитрия Медведева. Во время уборки кабинета Дмитрия Медведева женщина из прислуги случайно обратила внимание на несколько исписанных листов бумаги на столе и на полу, видимо её заинтересовало содержание. Так, обнаружив пять вариантов предсмертной записки, написанных крупным размашистым почерком Дмитрия Анатольевича,й прислуга сразу сообщила охране. Дмитрия Медведева охрана нашла крепко пьяным и с пистолетом в правой руке. После недолгих уговоров Медведев отдал пистолет, который, как выяснилось, был заряжен боевыми патронами. При Медведеве была обнаружена ещё одна записка, видимо шестой окончательный вариант. Обо всем было немедленно доложено президенту России Владимиру Путину. Путин распорядился не давать Медведеву больше спиртного и контролировать каждый шаг до особого решения. Инциденту решено не придавать огласки. В записках Дмитрий Медведев написал, что не может переносить унижений и душевных переживаний, чувствует себя ничтожеством ни на что не способным, ненавидит войну и тех кто её развязал, и в своей смерти винит президента России Владимира Путина, Юрия Ковальчука, Николая Патрушева, Александра Бортникова и Игоря Сечина. В одном из вариантов записки Медведев пишет, что ему надоело быть куклой. Практически всё написанное носит сумбурный и эмоциональный характер и видимо было написало в состоянии алкогольного опьянения. А вот если бы суицид Медведева удался, как выкручивалось бы российское руководство с объяснениями случившегося?
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28.06.2022 10:22 Ответить
Коли нам розказують про безліміт російських *********** - то чогось ніхто не розказує що і в них вибухали склади, крали з тих же складів і подібне. Крім того як вони так і ми маємо проблему з несумісністью 152мм снарядів для різних артсистем - для " Гіацинтів" не підходять снаряди від "Мсти" і Д- 20 І навпаки.
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28.06.2022 14:35 Ответить
Ніяк кацапи не закінчаться.
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28.06.2022 14:39 Ответить
жги быдлонасекомышей с болот мацковии .
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29.06.2022 07:20 Ответить
 
 