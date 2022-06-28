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Лисичанск (321) Луганщина (6244) ранение (3239) эвакуация (1754) Исмагилов (30)

"Очень боялся, что не довезу в больницу": бывший муфтий, а ныне водитель-снайпер Исмагилов эвакуировал в больницу двух детей и двух женщин, раненых в Лисичанске. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Бывший муфтий, а ныне водитель-снайпер в составе медицинского подразделения ASAP "Хоттабыч" Саид Исмагилов эвакуировал раненых в Лисичанске. Два мальчика и две женщины были среди толпы, в которую россияне попали из РСЗО "Ураган".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Саид Исмагилов рассказал на своей странице в Facebook.

Очень боялся, что не довезу в больницу: бывший муфтий, а ныне водитель-снайпер Исмагилов эвакуировал в больницу двух детей и двух женщин, раненых в Лисичанске 01

"Я вез двух мальчиков и двух бабушек. Один парень получил контузию и ранение обломками в руки, его все время тошнило, и он был истощен и бессилен. Второму парню обломки попали в лицо и в голову. Все повязки были сильно окровавлены, он даже попить воды нормально не мог. Их сопровождала бабушка, а еще одна бабушка получила множественные осколочные ранения в ноги и в спину, и, несмотря на то, что наши золотые парамедики сделали ей тампонаду, она все время понемногу истекала кровью. Я подложил под нее пеленки, и очень боялся, что не довезу в больницу", – пишет Исмагилов.

27 июня в Лисичанске, когда гражданское население набирало воду из подвезенной цистерны, россияне попали по толпе людей из РСЗО "Ураган". Восемь горожан погибли, 21 человек доставлен в больницу.

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"Не выходит из головы вся цепочка нелюдей, совершивших это преступление. Один урод скорректировал этот ракетный удар по толпе пришедших за водой людей. Другие привели Ураган, командир приказал. А есть еще те, кто придумал такую ​​террористическую тактику против гражданских, и есть еще главный преступник в Кремле. Имеем целую цепочку уродов, которые сделали это. Во время засухи даже у животных есть водное перемирие. А у этих уродов нет никаких моральных ценностей. Они – чистое зло. Мы сражаемся с эталонным кристально-чистым злом.

Украине выпала судьба уничтожить зло. Так что не ссорьтесь там, потому что если мы их вместе не победим, то они нас всех уничтожат", - подчеркнул Саид Исмагилов.
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Топ комментарии
+7
у Києві є 2 відомі мечеті одна пропутинська, інша проукраїнська.

Та яка проукраїнська, де й служив Саїд Ісмагілов до війни постійно пресувалася СБУ, ментами та іншими вертухаями, а путінсько-кадировську ніколи не турбували, не турбують і зараз

(Інформація від Д.Корчинського)
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28.06.2022 09:21
+7
Давно поважаю Саїда Ісмагілова.Достойна людина
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28.06.2022 10:12
+7
Бо країною керує фсбшний завхоз і його кадри.
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28.06.2022 10:27
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у Києві є 2 відомі мечеті одна пропутинська, інша проукраїнська.

Та яка проукраїнська, де й служив Саїд Ісмагілов до війни постійно пресувалася СБУ, ментами та іншими вертухаями, а путінсько-кадировську ніколи не турбували, не турбують і зараз

(Інформація від Д.Корчинського)
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28.06.2022 09:21 Ответить
От чому так ?
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28.06.2022 09:48 Ответить
Бо країною керує фсбшний завхоз і його кадри.
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28.06.2022 10:27 Ответить
Замовлення від мацьковських попів
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28.06.2022 09:51 Ответить
"Одна потвора скоригувала цей ракетний удар по натовпу людей, що прийшли по воду. Інші навели Ураган, командир дав наказ. А є ще ті, хто вигадав таку терористичну тактику проти цивільних, і ще є головний злочинець у Кремлі. Маємо цілий ланцюжок потвор, що вчинили це. Під час засухи, навіть у тварин є водяне перемир'я. А в цих потвор немає жодних моральних цінностей. Вони чисте зло. Ми воюємо з еталонним кристально-чистим злом." - краще не скажеш!!!! Тому якщо хтось сумнівається, що Україна виграж цю війну і поверне ВСІ!! теритріх, той сумнівається у існуванні Всевишнього! І перший такий, як не дивно, Франциск І. А ті, хто вірить у нашу Перемогу - це і є новітні апостоли зристиянськох віри, навіть якщо вважають себе атеїстами. Адже саме християнська релігія головним постулатом проголошує перемогу Добра над злом, Світла над пітьмою, Воскресіння над смертю.
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28.06.2022 09:51 Ответить
Україні випала доля знищити зло. Так що не сваріться і не чубтися там, бо якщо ми їх разом не переможемо, то вони нас всіх знищать", - підкреслив Саід Ісмагілов.

повністю згодна, спочатку знищити, в полон тільки для обміну чисте раціо, а всіх інших треба нищити і нищити усіма способами, і тих потвор, що наводять ворожу арту - теж знищувати без жалю...
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28.06.2022 09:53 Ответить
Давно поважаю Саїда Ісмагілова.Достойна людина
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28.06.2022 10:12 Ответить
Хай Господь вас береже
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28.06.2022 10:28 Ответить
Відповідно до Закону, відповідальність за безпеку дитини несуть батьки, або особи, які їх замінюють. Є й стаття - https://protocol.ua/ru/kodeks_ukraini_pro_administrativni_pravoporushennya_stattya_184_3/#:~:text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%20184.-,%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B0%D0%B1%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B8%2C%20%D1%89%D0%BE%20%D1%97%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D1%8E%D1%82%D1%8C,%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2'%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9&text=%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BD%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%8E%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B0%D0%B1%D0%BE,%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD. Якого путіна вперто сидіти у тому Лисичанську, коли уже хернадцятий раз пропонували евакуюватися? Ще й для ЗСУ та адміністрації створюють зайвий головний біль.
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28.06.2022 10:59 Ответить
Люди, які при свідомості і вірять в Бога, незалежно від релігії, поважають один одного і чужі релігійні звичаї. У них різні шляхи до єдиного Бога. А кацапи як не кривляються і лукавлять, так постійно впадають в жахливу гординю. І їх шляхи чомусь ведуть постійно до сатанізму.
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28.06.2022 11:09 Ответить
Муфтій-снайпер звучить дуже круто.
Шкода, що християнським священнослужителям заборонено брати до рук зброю!
Велика повага й шанування муфтієві Саїду за патріотичну позицію його й очолюваної ним умми!
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28.06.2022 14:27 Ответить
 
 