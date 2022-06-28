"Очень боялся, что не довезу в больницу": бывший муфтий, а ныне водитель-снайпер Исмагилов эвакуировал в больницу двух детей и двух женщин, раненых в Лисичанске. ФОТО

Бывший муфтий, а ныне водитель-снайпер в составе медицинского подразделения ASAP "Хоттабыч" Саид Исмагилов эвакуировал раненых в Лисичанске. Два мальчика и две женщины были среди толпы, в которую россияне попали из РСЗО "Ураган".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Саид Исмагилов рассказал на своей странице в Facebook.

"Я вез двух мальчиков и двух бабушек. Один парень получил контузию и ранение обломками в руки, его все время тошнило, и он был истощен и бессилен. Второму парню обломки попали в лицо и в голову. Все повязки были сильно окровавлены, он даже попить воды нормально не мог. Их сопровождала бабушка, а еще одна бабушка получила множественные осколочные ранения в ноги и в спину, и, несмотря на то, что наши золотые парамедики сделали ей тампонаду, она все время понемногу истекала кровью. Я подложил под нее пеленки, и очень боялся, что не довезу в больницу", – пишет Исмагилов.

27 июня в Лисичанске, когда гражданское население набирало воду из подвезенной цистерны, россияне попали по толпе людей из РСЗО "Ураган". Восемь горожан погибли, 21 человек доставлен в больницу.

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"Не выходит из головы вся цепочка нелюдей, совершивших это преступление. Один урод скорректировал этот ракетный удар по толпе пришедших за водой людей. Другие привели Ураган, командир приказал. А есть еще те, кто придумал такую ​​террористическую тактику против гражданских, и есть еще главный преступник в Кремле. Имеем целую цепочку уродов, которые сделали это. Во время засухи даже у животных есть водное перемирие. А у этих уродов нет никаких моральных ценностей. Они – чистое зло. Мы сражаемся с эталонным кристально-чистым злом.

Украине выпала судьба уничтожить зло. Так что не ссорьтесь там, потому что если мы их вместе не победим, то они нас всех уничтожат", - подчеркнул Саид Исмагилов.