РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4510 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
7 192 10
армия РФ (15366) война (46763) Николаев (2008) Николаевская область (1870) обстрел (20144) ракеты (2721) Ким Виталий (235)

Враг выпустил по Николаеву 11 ракет, часть сбила ПВО. В результате обстрела Очакова погибла 6-летняя девочка, трехмесячный младенец в коме, - Ким (обновлено). ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

миколаїв

Утром 28 июня Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Информация о пострадавших и последствиях уточняется", - отметил он.

Ранее сообщалось, что сегодня утром в Николаеве раздались взрывы.

В другом сообщении Ким уточнил, что ночью был нанесен ракетный удар по Николаеву, выпущено около 11 ракет.

"Часть из них сбила ПВО. Сейчас разбираемся", - написал Ким.

"Также был обстрел Очакова. Трое погибших, шесть раненых. Погибла девочка шести лет, трехмесячный ребенок в коме", - добавил руководитель региона.

По данным Кима, вечером 27 июня российские оккупационные войска совершили очередной обстрел Николаева из РСЗО "Ураган" кассетными боеприпасами.

"Поражены частные подворья и дома, автомобиль. Кассетные боеприпасы упали и у остановки общественного транспорта. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

В течение суток враг обстреливал также и Николаевщину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг обстрелял Николаев и 4 населенных пункта региона. Есть погибшие и пострадавшие, – Нацполиция. ФОТО

"Около 00:40 28 июня были обстрелы в Широковской громаде. Попадания были по огородам, повреждений нет. Также были обстрелы около 04:30 утра. Попадания были по сельскохозяйственным угодьям. Пострадавших нет", - информирует Ким.

Утром 28 июня были обстрелы в Ингульской громаде. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Продолжаются обстрелы в Березнегуватской громаде. Продолжаются обстрелы деревень по линии разграничения. По предварительной информации есть повреждения, в некоторых местах разрушена инфраструктура и жилые дома. Информация о пострадавших уточняется.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+15
Світ волнуе тільки зерно , а закрити небо над Україною світ не хоче ?
показать весь комментарий
28.06.2022 09:42
+11
Царство Небесне...
показать весь комментарий
28.06.2022 10:07
+9
В плен рашистов не брать
показать весь комментарий
28.06.2022 09:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знов пуляють з Криму.
показать весь комментарий
28.06.2022 09:37 Ответить
Севастополь має бути знищений вщент! Так Залужний???
показать весь комментарий
28.06.2022 12:40 Ответить
Світ волнуе тільки зерно , а закрити небо над Україною світ не хоче ?
показать весь комментарий
28.06.2022 09:42 Ответить
В плен рашистов не брать
показать весь комментарий
28.06.2022 09:55 Ответить
Царство Небесне...
показать весь комментарий
28.06.2022 10:07 Ответить
Пора просити томагавки.
показать весь комментарий
28.06.2022 10:25 Ответить
Кацапи- НЕ люди, а гидь.
показать весь комментарий
28.06.2022 10:30 Ответить
от количества проклятий, кацапы уже все должны гореть в аду. Но нет. Цветут и пахнут. Куда смотрит Бог....
показать весь комментарий
28.06.2022 11:45 Ответить
Персонаж єврейських казок в принципі нікуди не може дивитися і нічого вирішувати. Подорослішайте на решті!
показать весь комментарий
28.06.2022 12:39 Ответить
Краще і на скажеш ,,, Бог ,,,, вигадка для дегенератів
показать весь комментарий
04.07.2022 20:02 Ответить
 
 