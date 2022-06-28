Украина приглашает страны Европы разместить свой газ в хранилищах, - министр энергетики Галущенко

Украинские подземные хранилища газа – самые большие в Европе, а условия – едва ли не самые оптимальные. Наша страна приглашает европейских партнеров разместить свои запасы газа у нее.

Об этом пишет в Фейсбуке министр энергетики Герман Галущенко, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что к 1 ноября европейские газовые хранилища должны быть заполнены на 80% в рамках подготовки к зиме. Но не все европейские страны имеют свои подземные хранилища, отметил министр.

"Украина, как председательствующий в 2022 году участник Energy Community, готова подставить свое плечо и стать надежным партнером Европы в обеспечении устойчивого газоснабжения этого отопительного сезона. Наши ПХГ – самые большие в Европе и мы предлагаем их для хранения запасов газа европейских стран. Тем более что условия хранения в Украине – самые оптимальные в Европе", - написал Галущенко.

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Он отметил, что Украина внесет мощный вклад в обеспечение энергетической безопасности и независимости Европы.