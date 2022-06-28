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Газ (10097) Евросоюз (15875) Галущенко (175)

Украина приглашает страны Европы разместить свой газ в хранилищах, - министр энергетики Галущенко

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

газ,сховище,псг

Украинские подземные хранилища газа – самые большие в Европе, а условия – едва ли не самые оптимальные. Наша страна приглашает европейских партнеров разместить свои запасы газа у нее.

Об этом пишет в Фейсбуке министр энергетики Герман Галущенко, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что к 1 ноября европейские газовые хранилища должны быть заполнены на 80% в рамках подготовки к зиме. Но не все европейские страны имеют свои подземные хранилища, отметил министр.

"Украина, как председательствующий в 2022 году участник Energy Community, готова подставить свое плечо и стать надежным партнером Европы в обеспечении устойчивого газоснабжения этого отопительного сезона. Наши ПХГ – самые большие в Европе и мы предлагаем их для хранения запасов газа европейских стран. Тем более что условия хранения в Украине – самые оптимальные в Европе", - написал Галущенко.

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Он отметил, что Украина внесет мощный вклад в обеспечение энергетической безопасности и независимости Европы.
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Топ комментарии
+7
и рашка все накроет ракетами. Мудро
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28.06.2022 09:58
+7
Ніхто не погодиться
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28.06.2022 10:30
+5
Це намагався зробити Яценюк ще до вторгнення кацапів в 2014 . Хєр би свинособаки ще тоді сунулися б .Але агенти з проросійських змі та корисні ідіоти не дали цього зробити .
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28.06.2022 10:48
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и рашка все накроет ракетами. Мудро
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28.06.2022 09:58 Ответить
Тут надо понимать как устроена газовая отрасль и что даст свинособакам такой ход И что такое подземные газовые сховища) Так что твой вариант неособо реален, точнее он реален но бесполезен.
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28.06.2022 10:27 Ответить
ну, многие до 24 февраля тоже пытались "предсказать ходы ...уйла" (это безумие, он этого не сделает, это не выгодно и так далее), что-то не особо получилось.
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28.06.2022 10:38 Ответить
Невозможно уничтожить газовые склады. Можно нарушить газотранспортные системы( которые можно востановить), но тогда мацква останется без основной массы средств к войне.
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28.06.2022 10:45 Ответить
А перекрыть транзит газа возможно,или это другое?
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28.06.2022 17:14 Ответить
Якщо газ з рф повністю заблокують (у чому я сильно сумніваюсь), тоді рашисти можуть пуляти туди ракети десятками.

Але botoks правильно усе написав - ймовірність чергової дурні доволі велика.
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28.06.2022 10:44 Ответить
Руснявые монголы задыхаются от своего пердежа
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28.06.2022 10:04 Ответить
Ніхто не погодиться
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28.06.2022 10:30 Ответить
Чому він ще міністр?
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28.06.2022 10:37 Ответить
Ну ... "попытка не пытка" ...
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28.06.2022 10:40 Ответить
Рашистам не обязательно даже бомбить компрессорные станции. Они теоретически могут перектыть кран и сбросить давление в нашей ГТС. Тогда поднять газ из хранилищ и доставить потребителям бутет оч. проблематично. Вопрос пойдут ли они на это? Тогда свой газ им будет девать некуда. Могут сжигать. К этому тоже нужно быть готовыми.
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28.06.2022 10:41 Ответить
Мабуть це і пропонують - замістити газом з ЄС.
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28.06.2022 10:47 Ответить
Це намагався зробити Яценюк ще до вторгнення кацапів в 2014 . Хєр би свинособаки ще тоді сунулися б .Але агенти з проросійських змі та корисні ідіоти не дали цього зробити .
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28.06.2022 10:48 Ответить
країна яка не може себе захистити від ракетних ударів кожного дня, пропонує у себе розмістити газ від якого залежать економіки і буквально життя мільйонів европейців? ))))))))))) нічого тупішого за сьогодні ще не читав... а хоча...
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28.06.2022 11:20 Ответить
 
 