В Кременчуге объявлен трехдневный траур по погибшим в результате российского удара по ТЦ

28, 29 и 30 июня в Кременчуге Полтавской области объявлен трехдневный траур по погибшим в результате ракетного удара по ТЦ "Амстор".

Об этом сообщил в фейсбуке городской голова Кременчуга Виталий Малецкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Украине День Конституции. Но в Кременчуге государственные флаги будут приспущены. В эти дни запрещается проведение любых развлекательных мероприятий. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. То, что произошло - это самая большая трагедия в современной истории Кременчуга. Кременчугская громада требует привлечь к ответственности виновных в развязывании войны и нападении на мирных граждан", - отметил он.

"Не забудем, не простим!", - добавил глава города.

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Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. По состоянию на 6 утра 28 июня было известно о 16 погибших и 59 раненых украинцах. Еще 40 человек обратились с заявлениями о пропавших без вести. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.