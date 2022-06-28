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В Кременчуге объявлен трехдневный траур по погибшим в результате российского удара по ТЦ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кременчук

28, 29 и 30 июня в Кременчуге Полтавской области объявлен трехдневный траур по погибшим в результате ракетного удара по ТЦ "Амстор".

Об этом сообщил в фейсбуке городской голова Кременчуга Виталий Малецкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Украине День Конституции. Но в Кременчуге государственные флаги будут приспущены. В эти дни запрещается проведение любых развлекательных мероприятий. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. То, что произошло - это самая большая трагедия в современной истории Кременчуга. Кременчугская громада требует привлечь к ответственности виновных в развязывании войны и нападении на мирных граждан", - отметил он.

"Не забудем, не простим!", - добавил глава города.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Украинцы подбрасывают в ТЦ Кременчуга заранее законсервированные тела", - российская пропаганда сообщила свою версию удара по Кременчугу

Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. По состоянию на 6 утра 28 июня было известно о 16 погибших и 59 раненых украинцах. Еще 40 человек обратились с заявлениями о пропавших без вести. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.
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Топ комментарии
+11
По всій Україні повинна бути безстрочна жалоба до кінця війни. Ніяких дискотек, розважальних центрів, аквапарків, пляжів і т.д. хоча б з поваги до тих хто воює й тих хто загинув, люди не мають права жити як завжди й розважатись доки інші стоять на смерть і гинуть.
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28.06.2022 10:53
+8
Вони знущаються? У на 4 місяця війна, вбивства і катування! У нас жалоба кожну хвилину 24/7...
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28.06.2022 10:32
+6
Лисичанськ на лінії вогню, їм евакуацію запропонували, а ось далекі райони ,куди усю Україну евакуювати? Люди не повинні кучкуватися, закрити великі магазини і все таки ППО повинні працювати всюди
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28.06.2022 10:54
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Вони знущаються? У на 4 місяця війна, вбивства і катування! У нас жалоба кожну хвилину 24/7...
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28.06.2022 10:32 Ответить
Оманський кнур -бєнякаламой,докерувався ? бєнякаламой,якщо ти підпав під таку дику залежність від кремлівської мафії,що вирішив повністю здати Україну (25 %% ВВП України-гопників рашистів вже не влаштовує) то може, вже треба тобі самому покінчити зі своїм нікчемним життям (рашисти тебе все одно знищать-здохнеш як скажена собака) і даси дихнути цілій державі ?
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28.06.2022 10:36 Ответить
а если сегодня ещё прилетит? _ будем плакать вечно? я не знаю что делать, но вот это - точно не нужно.
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28.06.2022 10:43 Ответить
московити просто заради приколу завдадуть удару по місту через 3 дні ще раз - і ще раз по натовпу людей.

Ідіоти - не плакати треба, а вимагати помсти
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28.06.2022 10:47 Ответить
Ну раз тебе не нужно - проходи мимо. Это наши земляки погибли и в нашем городе объявлен траур, а не по всей Украине и не в твоём городе. Радуйся жизни дальше, тебя никто не побеспобеспокоит.
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28.06.2022 11:00 Ответить
SabakaBarabaka Yo 9aa1c665

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Реєстрація:22.06.2022 - а не пошло бы ты нах, кацапырло свежезарегистрированное
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28.06.2022 11:50 Ответить
цирк скрізь і цирк у всьому, резудьта блазня на троні.
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28.06.2022 10:45 Ответить
В Лисичанську,тільки від одного залпу ураган,загинуло 8 людей.В нас справжня повномасштабна війна,а жалоби влаштовують в мирний час.
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28.06.2022 10:46 Ответить
Лисичанськ на лінії вогню, їм евакуацію запропонували, а ось далекі райони ,куди усю Україну евакуювати? Люди не повинні кучкуватися, закрити великі магазини і все таки ППО повинні працювати всюди
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28.06.2022 10:54 Ответить
Не забудемо,не пробачимо. Бережіть себе,
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28.06.2022 10:48 Ответить
По всій Україні повинна бути безстрочна жалоба до кінця війни. Ніяких дискотек, розважальних центрів, аквапарків, пляжів і т.д. хоча б з поваги до тих хто воює й тих хто загинув, люди не мають права жити як завжди й розважатись доки інші стоять на смерть і гинуть.
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28.06.2022 10:53 Ответить
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28.06.2022 11:37 Ответить
День жалобы нужно обьявлять по всей Украине, а не только в Кременчуге. Это наша общая трагедия.
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28.06.2022 13:03 Ответить
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28.06.2022 16:39 Ответить
 
 