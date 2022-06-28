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Дипломаты РФ распространяют безумные теории заговора, отрицая ракетный удар по Кременчугу. Россия - страна убийц и откровенных лжецов, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дснс,кременчук

Россия – страна убийц и откровенных лжецов.

Об этом сообщил в твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Омерзительно наблюдать за российскими реакциями на ракетный удар РФ по Кременчугу. Обычные россияне радуются в соцсетях. Российские дипломаты и чиновники распространяют сумасшедшие теории заговора, отрицая, что удар вообще был. Россия - страна убийц и откровенных лжецов", - отметил он.

Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. По состоянию на 6 утра 28 июня было известно о 16 погибших и 59 раненых украинцах. Еще 40 человек обратились с заявлениями о пропавших без вести. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Украинцы подбрасывают в ТЦ Кременчуга заранее законсервированные тела", - российская пропаганда сообщила свою версию удара по Кременчугу
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Топ комментарии
+17
В Амстор влучили, в робочий час, нікого не заділо, нічого не загорілося, а тут якраз тероборона і ВСУ з законсервованими тілами і бензином. І давай підпалювали і тіла розкладати...
І головне, біля кожного ТРЦ є склад з тілами і бензином. А раптом влучать і ніхто не загине.
Дебільні казки для запаяних дебілів.
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28.06.2022 10:53
+17
русня - не люди, немає там людей зовсім, це якісь потвори, небезпечні для цивілізованого людства...
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28.06.2022 10:57
+14
Когда роZZия с грохотом падет
Никто не подберет слова другие
Все скажут: Догоняет свой корабль
Страна насильников, убийц и педофилов!
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28.06.2022 10:58
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Тепер офіційно можна визнати кацапські війська терористами та надіслати війська НАТО для захисту від терористів
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28.06.2022 10:50 Ответить
Україна повинна не маніпулювати війною, а відповідати на маніпуляції ворога.
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28.06.2022 10:51 Ответить
Объсните, что значит "маніпулювати війною"?
Это вы случайно не про "законсерворованные" тела?
По вашему манипулируют украинцы, а не благородные оккупанты?
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28.06.2022 11:56 Ответить
В Амстор влучили, в робочий час, нікого не заділо, нічого не загорілося, а тут якраз тероборона і ВСУ з законсервованими тілами і бензином. І давай підпалювали і тіла розкладати...
І головне, біля кожного ТРЦ є склад з тілами і бензином. А раптом влучать і ніхто не загине.
Дебільні казки для запаяних дебілів.
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28.06.2022 10:53 Ответить
Голівуд відпочиває...
Кацапи - покидьки людства!
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28.06.2022 11:24 Ответить
Отбросы человечества
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28.06.2022 11:57 Ответить
....НЕУЖЕЛИ НАКОНЕЦ просветление в понимании происходящего наступило в ОП.........СПУСТЯ 3 МЕСЯЦА ПОЛНОМАСШТАБНОЙ ВОЙНЫ.....
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28.06.2022 10:53 Ответить
вообще-то 4 месяца...
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28.06.2022 10:54 Ответить
русня - не люди, немає там людей зовсім, це якісь потвори, небезпечні для цивілізованого людства...
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28.06.2022 10:57 Ответить
Когда роZZия с грохотом падет
Никто не подберет слова другие
Все скажут: Догоняет свой корабль
Страна насильников, убийц и педофилов!
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28.06.2022 10:58 Ответить
Якщо такі слова у фейсбук написати то одразу Сукенберг заблокує
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28.06.2022 11:02 Ответить
Блокують росіянські модератори, тому що за російськомовний контент відповідають працівники московського офісу ФБ
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28.06.2022 11:10 Ответить
А я думаю чому це Вовочка такий брехливий. А воно он що. Він же постійно ошивався на маасковії.
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28.06.2022 11:07 Ответить
Бот, сучий син
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28.06.2022 11:11 Ответить
Таки да. Ввечері як вилізе з відосиком, так і ботає наліво та направо. МамиРими син.
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28.06.2022 11:19 Ответить
Цей старий диванний біс "юлябот" ,дуже часто несе нісенітницю на форумі, у тому числі у військових темах
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28.06.2022 11:49 Ответить
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28.06.2022 12:21 Ответить
Диву даєшся всяким там ЄеСам, ООНам, типу лідерам G7... рашисти луплять по цивільних домах, об'єктах, зрівнюють з землею міста і села, крадуть все що попадає під руку, гвалтують всіх від мужиків до немовлят, убивають всіх без розбору, брешуть всим і вся, просто відверто насміхаються, знищують Українців як націю..., а ці - та ми обєспокоєні, та ми засуджуємо, та ми там якісь санкції їм до жопи пришпандьоримо і то з таким напрягом, боячись продишевіть... Тьфу, уже противно це слухати, бо все це варварство не на їхніх територіях... Потрібно накінець уже всім цим горе лідерам признати і закріпити на дуже довго рашистську орду, всю раzzєйську мразь, всю раzzейскую націю Терористами і закрити кордини наглухо з відповідними, як до терористів, відношенням, до ВСІХ!!!
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28.06.2022 11:09 Ответить
Народець-3,14пєрас кацапотварєй можна вилікувати лише ядерними гуманітарними килимовими бомбометаннями
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28.06.2022 11:11 Ответить
Ну нічого. Зараз якась соня чаплига на УП, чи "Г+Г" напишуть, що то все - перебільшення, що то або інсценовано, або померла одна особа і то від інфаркту. А кацапські "дипломати" перепостять на власних пабліках і бвдуть тикати, як доказ своїх "теорій".
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28.06.2022 11:14 Ответить
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28.06.2022 11:24 Ответить
Нам и дипломатов РФ не надо. "Свои" обгадят Украину.

Какая-то Соня Лукашова и подобная ей «Украинская правда» поместили гаденькую статью , которая гласит , что Денисова брехала на весь мир про то,что рашисты насиловали украинских женщин

"Українська правда" публікує її (статтю Лукашовой) також для того, щоб застерегти інших від бажання піти шкідливим для України шляхом.

Неправдиві історії про це лише зіграють на руку ворогу.
Оскільки брак доказів у конкретних випадках може зіграти проти України у міжнародних судах.
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28.06.2022 11:35 Ответить
Звичайні росіяни радіють у соцмережах....

Это все что надо знать на тему, что "виноват один путин".
Вся их страна должна стать изгоем. А по факту что? кацапы везде ездят, бизнес ведется, турция и азия сосут у русских и делают вид, что ничего не происходит.
Все уже зашло слишком далеко, и с каждым днем маховик только набирает обороты....Эта все история просто так не закончится. А мы должны ненавидеть кацапов за каждого невинно убиенного, пока дышим. И мстить за каждого. И помнить каждого....
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28.06.2022 11:38 Ответить
Як пише один з дописувачів:

Таке враження, що в Україні з'явилася ще одна Мар'яна Безугла, а скоріше за все в гості завітала Скабєєва.

Мені байдуже до Денісової, але цей суцільний потік звинувачень у брехні стосується не Денисової, а України.
Бо брехнею названо те, що було озвучене в офіційних промовах омбудсмена України і Прнзидента України

і шокувало весь світ.

І все це звинувачення базується на еклектичному поєднанні якихсь випадкових фактів, що не мають відношення до предмету статті, і висловів якихсь міфічних «співрозмовників УП».
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28.06.2022 11:39 Ответить
Їх вину буде доведено у суді, за фактами та доказами, щоб злочинці не вигадували. Грош ціна їх розмовам. Ганьба.
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28.06.2022 11:42 Ответить
ПУТИН АПЛОДИРУЕТ!!

Как пишет Лукашова , большинство изнасилований не подтверждено!
Свидетелей, державших свечку и снимавших все на видео нет!

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28.06.2022 11:43 Ответить
Что, еще не все посади заняти слугами?

Меня не волнует сама Денисова.

Но слуги не погребують ничем, чтобы усадить на посаду своего человека, который скажет, что Денисова все придумала
и нельзя травмировать нежные души оккупантов.

Надо перед ними извиниться.

Какая мерзость, так обгадить Украину на весь мир паралельно с оккупантами, которые рассказывают, что в Кременчуге украинцы завезли заранее трупы, чтобы говорить о погибших.
Чем эта Лукашова и Украинская правда отличаются от роспропагандонов???
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28.06.2022 11:50 Ответить
кацап як не збреше то не проживе
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28.06.2022 12:03 Ответить
Бо безвідповідальність Нікого не оголосили терористом. Добре, країну парашу не можуть оголосити, тоді чому не можуть оголосити пуйла терористом? Пригожина і т. д. А все просто. Ми не США. Так як і Сирія. Так як африканські країни. Що там триндонуло чмо? Наступ на крим означає третю світову? ****** туди з усього що дістане, пох. Проти корабельні, беспілотники головне щоб хоч щось долетіло. Не тільки ж нам відбувати
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28.06.2022 12:18 Ответить
В который раз. Абсолютно пора восстанавливать Яо и носители. Молча. Любой ценой, с любых компонентов. Ведь гаранты не смогли гарантировать. Эта война именно по причине сдачи Яо тогда. Остальные причины второстепенны и формировались после меморандума того. Слишком ясно. По три гаубицы в месяц, сказка для дурачков.
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28.06.2022 12:20 Ответить
Вільха і ОТРК Грім-2 - ось що треба мовчки і багато виготовляти. Я начинка знайдеться.
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28.06.2022 12:23 Ответить
Ну що ж - ми тільки сильніше стискаємо автомат і наша лють стає безмежною.
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28.06.2022 12:21 Ответить
Так це всі давно знали, що росія країна терорист-вбивця. Не знав цього тілтьки пан Зеленський, який колись давав інтерв'ю перед виборами, зомбуючи нарід 73% і казав, що війна йде тому, що цього хоче Порошенко. Володя, ти вже четвертий рік, то війна йде тому, що ти цього баєаєш? Якщо ні, то де вибачення?
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28.06.2022 12:54 Ответить
По ТЦ ударила Галактическая империя, Центавр или Тени?
Или это Древние встретились со Старшими богами?
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28.06.2022 14:05 Ответить
 
 