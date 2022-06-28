Дипломаты РФ распространяют безумные теории заговора, отрицая ракетный удар по Кременчугу. Россия - страна убийц и откровенных лжецов, - Кулеба
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Россия – страна убийц и откровенных лжецов.
Об этом сообщил в твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Омерзительно наблюдать за российскими реакциями на ракетный удар РФ по Кременчугу. Обычные россияне радуются в соцсетях. Российские дипломаты и чиновники распространяют сумасшедшие теории заговора, отрицая, что удар вообще был. Россия - страна убийц и откровенных лжецов", - отметил он.
Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. По состоянию на 6 утра 28 июня было известно о 16 погибших и 59 раненых украинцах. Еще 40 человек обратились с заявлениями о пропавших без вести. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.
Пожалуйста, подождите...
Это вы случайно не про "законсерворованные" тела?
По вашему манипулируют украинцы, а не благородные оккупанты?
І головне, біля кожного ТРЦ є склад з тілами і бензином. А раптом влучать і ніхто не загине.
Дебільні казки для запаяних дебілів.
Кацапи - покидьки людства!
Никто не подберет слова другие
Все скажут: Догоняет свой корабль
Страна насильников, убийц и педофилов!
Какая-то Соня Лукашова и подобная ей «Украинская правда» поместили гаденькую статью , которая гласит , что Денисова брехала на весь мир про то,что рашисты насиловали украинских женщин
"Українська правда" публікує її (статтю Лукашовой) також для того, щоб застерегти інших від бажання піти шкідливим для України шляхом.
Неправдиві історії про це лише зіграють на руку ворогу.
Оскільки брак доказів у конкретних випадках може зіграти проти України у міжнародних судах.
Это все что надо знать на тему, что "виноват один путин".
Вся их страна должна стать изгоем. А по факту что? кацапы везде ездят, бизнес ведется, турция и азия сосут у русских и делают вид, что ничего не происходит.
Все уже зашло слишком далеко, и с каждым днем маховик только набирает обороты....Эта все история просто так не закончится. А мы должны ненавидеть кацапов за каждого невинно убиенного, пока дышим. И мстить за каждого. И помнить каждого....
Таке враження, що в Україні з'явилася ще одна Мар'яна Безугла, а скоріше за все в гості завітала Скабєєва.
Мені байдуже до Денісової, але цей суцільний потік звинувачень у брехні стосується не Денисової, а України.
Бо брехнею названо те, що було озвучене в офіційних промовах омбудсмена України і Прнзидента України
і шокувало весь світ.
І все це звинувачення базується на еклектичному поєднанні якихсь випадкових фактів, що не мають відношення до предмету статті, і висловів якихсь міфічних «співрозмовників УП».
Как пишет Лукашова , большинство изнасилований не подтверждено!
Свидетелей, державших свечку и снимавших все на видео нет!
Меня не волнует сама Денисова.
Но слуги не погребують ничем, чтобы усадить на посаду своего человека, который скажет, что Денисова все придумала
и нельзя травмировать нежные души оккупантов.
Надо перед ними извиниться.
Какая мерзость, так обгадить Украину на весь мир паралельно с оккупантами, которые рассказывают, что в Кременчуге украинцы завезли заранее трупы, чтобы говорить о погибших.
Чем эта Лукашова и Украинская правда отличаются от роспропагандонов???
Или это Древние встретились со Старшими богами?