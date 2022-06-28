После войны будет необходимость внести изменения в Конституцию по безопасности и обороне, - Вениславский

После войны, Верховной Раде необходимо будет внести изменения в Конституцию Украины для более четкого регулирования сектора безопасности и обороны, а также обязанностей граждан защищать Родину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"Я убежден, что после завершения войны у нас будет необходимость, в частности, изменить и Конституцию Украины в аспекте, например, более четкого регулирования сектора безопасности и обороны и обязанностей граждан по защите Родины. Потому что, например, сейчас мы говорим о том, что вооруженные формирования не могут быть использованы для ограничения конституционных прав и свобод, в то время как в условиях войны этот вопрос уже звучит иначе, с другим акцентом", - пояснил парламентарий.

Кроме того, по мнению парламентария, следует вносить изменения в Конституцию в части более оптимальной организации власти, но их разработка должна стать "взвешенным и консенсуальным решением всех политических сил".

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