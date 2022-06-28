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Производитель стиральных машин Whirlpool продает турецкой компании свои активы и уходит из России

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

санкції

Американская компания Whirlpool Corporation – владелец брендов Indesit и Hotpoint – также уходит из России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC Россия.

Компания производила холодильники и стиральные машины на двух фабриках в Липецке, но приостановила работу в начале марта.

Whirlpool продает свои активы турецкому производителю Arcelik.

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"Ранее BBC подсчитал, что вопреки заявлениям властей Российской Федерации, выход из России будет неприятным для иностранных компаний, но не станет катастрофой для подавляющего большинства. В то же время сотни тысяч рабочих мест и миллиарды доходов бюджета внутри страны оказались под угрозой", - говорится в публикации.

По данным РБК, сумма сделки предварительно оценивается в €220 млн.

Производственные мощности позволяют выпускать около 2,8 млн. холодильников и стиральных машин в год.

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Топ комментарии
+7
Турки з радістю підхватять. Кому війна, а кому мать родна..
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28.06.2022 11:59
+4
внезапно. турки. да ладно, после краденого зерна ничему не удивлюсь
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28.06.2022 12:13
+3
лише питання у якості, умовах праці , штаті , та цині виробів
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28.06.2022 12:04
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Турки з радістю підхватять. Кому війна, а кому мать родна..
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28.06.2022 11:59 Ответить
лише питання у якості, умовах праці , штаті , та цині виробів
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28.06.2022 12:04 Ответить
Да и цена товара явно будет очень хорошая. Турки себя не обидят
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28.06.2022 12:32 Ответить
Только бренды им не продают. А стиралки марки Ахматсила мало кого заинтересуют
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28.06.2022 12:04 Ответить
будуть для 🐷🐶 беко виробляти
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28.06.2022 12:06 Ответить
тут немає для нас ніякої перемоги, це звичайна операція Россії по покращенню свого власного завода

турки - дуже хороші працівники, вони більш усіх інших націй цінуються на світовому ринку праці
ті хто, наприклад бував у Мюнхені (я там жив деякий час) - могли побачити що на заводі BMW працюють виключно турки, це найбільший завод. А на маленьких йде справжня охота на турків, яких майже на 100% вигрібають великі заводи на величезні зарплати.
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28.06.2022 12:10 Ответить
Бабушкам возле подъезда сказочки эти рассказывай. В Германии турков берут на завод только по причине того, что они готовы работать за з/п на 30%-40% меньше, чем немцы. И работают они лучше арабов или негров, но хуже чем те же поляки, украинцы и т.п., и даже хуже чем некоторые азиаты.
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28.06.2022 12:18 Ответить
хлопчинко, я жив у 14-ти країнах світу
й зараз за кордоном, тільки що, доречі, з Мюнхена
так що бабусям ти свої байки розповідай - на світовому ринку праці немає більш бажаної рабочої сили, ніж турки, а живуть вони, доречі, набагато краще українців
вчора, відповідаючи якомусь недоумку, який ніколи в житті не виїжав з України, я подивився дані міжнародного банка по Турції - середній ВВП по всій Туреччіні, включно селян у гірських районах - біля 9 тисяч долларів на рило, а приватні заощадження на особистих рахунках турків - 2 млрд долларів - при цьому населення Турції - 86 млн, це приблизно як Рашка по факту, тільки значно багаче та заможніше у середньому.
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28.06.2022 12:25 Ответить
Я жила в Туреччині - турки не живуть краще за українців, там повно бідноти, яка виживає за рахунок туристів, або працює по 12 годин 6 днів за мінімалку, часто без відпусток, неписьменні люди досі є.
Замахала вже ця меншовартість, як послухати українців, то ми аж бідніші за північну Корею.
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28.06.2022 12:46 Ответить
більше половини турків - злиденне сільське бидло, ідіотично релігійні, працюють за копійки, срут (буквально) на землю і голосують за Ердогана. Ну як rednecks у США. На світовому ринку праці немає ніяких турків, вони масово тільки в Туреччині та Німеччині (скрізь є свої таджики).
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29.06.2022 08:12 Ответить
ти хочешь що сказати, до речі?
що на БМВ у Мюнхені ти бачив хоч одного НЕ ТУРКА?
поясни
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28.06.2022 12:26 Ответить
Смішно. А я думав, чому якість збірки німецьких автомобілів останнім часом так упала. А ось воно що.
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29.06.2022 08:15 Ответить
А з чого ти взяв, що у Липецьку на тих заводах будуть турки працювати? Досвід в тебе якийсь дивний... до чого тут Мюнхен і БМВ? Як були росіяни, так вони там і будуть, тільки вже за меншу зарплатню. А щодо запчастин для збирання пралок - я дуже не впевнена, що будуть ті, що були. І бренди теж підуть з рашки.
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28.06.2022 15:35 Ответить
внезапно. турки. да ладно, после краденого зерна ничему не удивлюсь
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28.06.2022 12:13 Ответить
турецькі китаиські не дуже вони відстают
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28.06.2022 12:14 Ответить
У русні руки з дупи, тому невдовзі будуть радіти турецькому як амереканському.
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28.06.2022 12:16 Ответить
Туреччина не лише не запроваджує санкції проти Пуйлостану, а і переводить під себе ті підприємства, власники яких пішли з Пуйлостану.
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28.06.2022 12:18 Ответить
Турки жгут!
Вот вам, украинцы, бесплатно Байрактары. А вот вам, россияне, специальная авиакомпания для перевозки туристов на курорты Турции. Вот вам скупка краденного зерна и открытие новых предприятий в россии. Вот вам отсутствие санкций против РФ. и т.п.
Кроме Байрактаров, я что-то особой поддержки от Турции не увидел. А вот реверансов в сторну россии более чем достаточно.
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28.06.2022 12:23 Ответить
ну-ну, не гони дурку
хто перекрив Босфор?
хто вивозить українських біженців саме з України по усієї Європі?
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28.06.2022 12:29 Ответить
перекрив? так що кораблі РФ, які швиденько переписали на Чорноморський флот - одразу пропустили? вивозить? 1%? Що ти верзеш?
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29.06.2022 08:18 Ответить
Кацапи,беріть корито,і на річку прати своє шмаття. Якраз і класику згадаєте. Якщо,звісно,мозок ще не пропили...
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28.06.2022 12:26 Ответить
Турки ....
Країна - член НАТО !
І ставить умови по прийняттю ліпших країн - Швеції та Фінляндії ...
Країна - кандидат у ЕС ... і вже давно !
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28.06.2022 12:26 Ответить
Ну так вони і залишаться в кандидатах назавжди... До речі, не самий поганий варіянт.
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28.06.2022 15:37 Ответить
Интересно, когда Китай сообразит, что у него появился такой же сильный конкурент? Скоро увидим гладиаторские бои за передел влияния на рашку? Или между турками и китайцами договор и они давно рашку поделили?
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28.06.2022 12:40 Ответить
Ніт, вони конкуренти. З них двох Туреччина для нас краща.
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28.06.2022 15:39 Ответить
Вони давно конкуренти. З самого початку, як Китай вийшов зі своєї автаркії і почав красти технології по всьому світу, в тому числі і в Туреччині. Туреччина запізно це помітила, але тепер вже відноситься до китайців з пересторогою.
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28.06.2022 15:50 Ответить
Найкращий варіант для турків вивезти обладнання в Туреччину, а після війни змонтувати в Україні виробництво.
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28.06.2022 13:30 Ответить
 
 