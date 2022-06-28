Производитель стиральных машин Whirlpool продает турецкой компании свои активы и уходит из России

Американская компания Whirlpool Corporation – владелец брендов Indesit и Hotpoint – также уходит из России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC Россия.

Компания производила холодильники и стиральные машины на двух фабриках в Липецке, но приостановила работу в начале марта.

Whirlpool продает свои активы турецкому производителю Arcelik.

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"Ранее BBC подсчитал, что вопреки заявлениям властей Российской Федерации, выход из России будет неприятным для иностранных компаний, но не станет катастрофой для подавляющего большинства. В то же время сотни тысяч рабочих мест и миллиарды доходов бюджета внутри страны оказались под угрозой", - говорится в публикации.

По данным РБК, сумма сделки предварительно оценивается в €220 млн.

Производственные мощности позволяют выпускать около 2,8 млн. холодильников и стиральных машин в год.

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