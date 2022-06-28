Враг пытался нанести удар по Измаильскому району Одесщины. Ракета типа "Оникс" сбита над морем, - ОК "Південь"

Враг в очередной раз атаковал Одесщину крылатой ракетой типа "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион", расположенного во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Південь".

"Утром была попытка ударить по Измаильскому району, но силами противовоздушной обороны ракета уничтожена над морем", - говорится в сообщении.

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