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Враг пытался нанести удар по Измаильскому району Одесщины. Ракета типа "Оникс" сбита над морем, - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Враг в очередной раз атаковал Одесщину крылатой ракетой типа "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион", расположенного во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Південь".
"Утром была попытка ударить по Измаильскому району, но силами противовоздушной обороны ракета уничтожена над морем", - говорится в сообщении.
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показать весь комментарий28.06.2022 12:10 Ответить Мне нравится 0
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