Единственным гарантом безопасности в Европе является НАТО. С Украиной Альянс будет гораздо эффективнее, - Порошенко
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Пятый президент Петр Порошенко призвал предоставить Украине до конца этого года План действий по членству в НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом он заявил в интервью немецкому изданию Westdeutsche Allgemeine Zeitung.
"Чем больше оружия будет доставлено в Украину, тем короче путь к миру. Мы можем остановить Путина - если у нас будет достаточно оружия. Речь идет об освобождении Европы от Путина", - подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".
Порошенко напомнил, что Германия согласилась на поставку самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 года.
"Речь идет не только о будущем Украины, но и о будущем Германии, Европы и мира. И это будущее зависит от поставки 500 танков, 1000 артиллерийских систем, 100 боевых самолетов и 300 ЗРК. Те, кто поставляет это оружие, не просто помогают Украине - они инвестируют в собственную безопасность. Также пора заблокировать весь экспорт из России. Россия получает 500 миллиардов долларов в год на войну против Украины", - добавил он.
По словам пятого президента, единственной организацией, которая может обеспечить безопасность в Европе, является НАТО.
"Мы не просим у России разрешения, в какую организацию нам вступать. Как Президент я вписал в нашу Конституцию, что целью нашей внешней политики является вступление и в ЕС, и в НАТО. От вступления Украины в НАТО обе стороны получат одинаковую пользу. Мы приходим не с пустыми руками. Украинская армия – одна из сильнейших в Европе. НАТО будет гораздо эффективнее с Украиной, чем без Украины. Нам нужен план действий по вступлению Украины в НАТО до конца этого года", - подытожил Порошенко.
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Так шо я був перший! Слава мені!
І що вони не проголосували за проект ******* в 2019
Якщо хтось з них буде і проти на цій гілці - то хіба що то платні боти подляка.
І навіть факт того, що рашка не нападала на країни блоку, їм нічого не доводить.
ОПа влаштує чергову істерію проти НАТО , зебіли підтримають
Давайте пересвідчимось по коментам на цій гілці!
Хе-хе!
само нато не хочет нас принимать по ряду причин (на самом деле одна),и не в коррупции дело ,и не в том,что мы не готовы.
Столкновение нато и московии может привести к ядерной войне и если рф с её недоэкономикой и недоруководством терять будет нечего,то миру есть что терять, ибо будет как в том одесском анекдоте,когда один алкаш другому объяснял,что такое нейтронная бомба.
"Представь,что от жд вокзала ло Дерибасовской стоят шкалики.Вот бомба упала.Шкалики стоят,а пить некому"
Даже сейчас мы на уровне нато не получаем видимой поддержки,но мы получаем её от правительств стран входящих в состав нато.Нато более скурпулёзно относится к мировой безопасности,а не только защите стран нато.
Але єдина концепція заперечення необхідності вступу України в НАТО в методичках подляка відсутня, - от з цим я можу погодитись.
Нам дали так называемую независимость и так называемый меморандум о защите,крапка.
На самом то деле всё это были пустые бумажки,мы всё время были под колпаком рф и меморандум нас ни от чего не спас (Крым).
Да так запад сдружился с рф,это и потоки ,это и технологии,это и промышленные производства в рф,что не заметили,что Украина существует на карте мира не только как придаток от бывшего ссср ,и не только сельхоз угодья для различных корпораций.Запад и рф видели и ,как разворовываютя деньги и как жиреют олигархи,но их это устраивало несмотря на критику любой нашей власти.
Но "весёлого" Ельцина сменили на ставленника кгб и "что то пошло не так".
А читать надо,вот только писать тебе ненадо.
От таких как ты Ураине больше вреда чем пользы.
Зеботи? Чи Свинарчуки!?
от ну не суки.
Проукраїнські!