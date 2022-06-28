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война (46763) НАТО (8938) Порошенко (19363) членство в НАТО (1215)

Единственным гарантом безопасности в Европе является НАТО. С Украиной Альянс будет гораздо эффективнее, - Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

порошенко

Пятый президент Петр Порошенко призвал предоставить Украине до конца этого года План действий по членству в НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом он заявил в интервью немецкому изданию Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

"Чем больше оружия будет доставлено в Украину, тем короче путь к миру. Мы можем остановить Путина - если у нас будет достаточно оружия. Речь идет об освобождении Европы от Путина", - подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".

Порошенко напомнил, что Германия согласилась на поставку самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 года.

"Речь идет не только о будущем Украины, но и о будущем Германии, Европы и мира. И это будущее зависит от поставки 500 танков, 1000 артиллерийских систем, 100 боевых самолетов и 300 ЗРК. Те, кто поставляет это оружие, не просто помогают Украине - они инвестируют в собственную безопасность. Также пора заблокировать весь экспорт из России. Россия получает 500 миллиардов долларов в год на войну против Украины", - добавил он.

По словам пятого президента, единственной организацией, которая может обеспечить безопасность в Европе, является НАТО.

"Мы не просим у России разрешения, в какую организацию нам вступать. Как Президент я вписал в нашу Конституцию, что целью нашей внешней политики является вступление и в ЕС, и в НАТО. От вступления Украины в НАТО обе стороны получат одинаковую пользу. Мы приходим не с пустыми руками. Украинская армия – одна из сильнейших в Европе. НАТО будет гораздо эффективнее с Украиной, чем без Украины. Нам нужен план действий по вступлению Украины в НАТО до конца этого года", - подытожил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Действующие санкции против РФ следует укреплять газовым эмбарго, - Порошенко встретился с главой Мюнхенской конференции Хойзгеном. Фоторепортаж
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Топ комментарии
+30
І це правда. Де НАТО - там мир і нові технології, а де засрашка, там "русский мир"(нова назва нацизма і фашизма). Там гори трупів, море крові і брехня, що жертва винна, що жертва спровокувала "мирну" потвору.
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28.06.2022 12:31
+19
Зараз набіжать зелені і почнуть доводити, що НАТО нам не світить і непотрібне.
І що вони не проголосували за проект ******* в 2019
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28.06.2022 12:49
+12
Без НАТО в Україну не зайде жоден західний інвестор через загрозу втрати капіталу
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28.06.2022 12:56
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І це правда. Де НАТО - там мир і нові технології, а де засрашка, там "русский мир"(нова назва нацизма і фашизма). Там гори трупів, море крові і брехня, що жертва винна, що жертва спровокувала "мирну" потвору.
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28.06.2022 12:31 Ответить
так я ще позавчора теж закликав! У себе в селі на толоці, де баби доїли корів!
Так шо я був перший! Слава мені!
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28.06.2022 15:11 Ответить
абсолютно. **** буксувать, під путіна підлаштовуючись. треба іти до свого щастя.
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28.06.2022 12:48 Ответить
Зараз набіжать зелені і почнуть доводити, що НАТО нам не світить і непотрібне.
І що вони не проголосували за проект ******* в 2019
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28.06.2022 12:49 Ответить
заперечу. Більшості зебілів, які в 2019-му, попри наші попередження притягли до влади оцю зелену шоблу і слуг уродів з головкою ЄрЗе на Банковій - вже переконались, що без НАТО нам НІЯК. Вони ще, можливо, підтримують свою головку - але, у випадку референдуму, проголосують за НАТО.

Якщо хтось з них буде і проти на цій гілці - то хіба що то платні боти подляка.
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28.06.2022 13:04 Ответить
Не скажіть. Ще повно довбнів, які поливали НАТО брудом.
І навіть факт того, що рашка не нападала на країни блоку, їм нічого не доводить.
ОПа влаштує чергову істерію проти НАТО , зебіли підтримають
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28.06.2022 13:21 Ответить
а я переконаний, що 73/43%-тні "підтримувати" ОПу будуть лише "на інтерес"; тобто, далеко-далеко не всі.
Давайте пересвідчимось по коментам на цій гілці!
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28.06.2022 13:42 Ответить
а під ним - також 73/43%-ний, але вступ до НАТО підтримує.
Хе-хе!
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28.06.2022 14:39 Ответить
Всё у вас как-то однобоко.Вопрос то не в том, нужно ли нам вступать в союз нато,
само нато не хочет нас принимать по ряду причин (на самом деле одна),и не в коррупции дело ,и не в том,что мы не готовы.
Столкновение нато и московии может привести к ядерной войне и если рф с её недоэкономикой и недоруководством терять будет нечего,то миру есть что терять, ибо будет как в том одесском анекдоте,когда один алкаш другому объяснял,что такое нейтронная бомба.
"Представь,что от жд вокзала ло Дерибасовской стоят шкалики.Вот бомба упала.Шкалики стоят,а пить некому"
Даже сейчас мы на уровне нато не получаем видимой поддержки,но мы получаем её от правительств стран входящих в состав нато.Нато более скурпулёзно относится к мировой безопасности,а не только защите стран нато.
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28.06.2022 15:01 Ответить
НАТО "не хотіло" приймати і країни Балтії, і колишніх членів ВД,, і навіть нині "не хоче" Швецію та Суомі під тим же приводом... ага. Вже не "не потрібне НАТО, нам гаранатії дадуть гаранти"; або ж "ми в гості без запрошення не ходимо"... а було!
Але єдина концепція заперечення необхідності вступу України в НАТО в методичках подляка відсутня, - от з цим я можу погодитись.
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28.06.2022 15:19 Ответить
В далёких 90х Европа была поделена на зоны влияния.Как гарантии безопасности от США всё ЯО было собрано и отдано рф,а так же зоной влияния рф оставались все республики без прибалтов,крапка.
Нам дали так называемую независимость и так называемый меморандум о защите,крапка.
На самом то деле всё это были пустые бумажки,мы всё время были под колпаком рф и меморандум нас ни от чего не спас (Крым).
Да так запад сдружился с рф,это и потоки ,это и технологии,это и промышленные производства в рф,что не заметили,что Украина существует на карте мира не только как придаток от бывшего ссср ,и не только сельхоз угодья для различных корпораций.Запад и рф видели и ,как разворовываютя деньги и как жиреют олигархи,но их это устраивало несмотря на критику любой нашей власти.
Но "весёлого" Ельцина сменили на ставленника кгб и "что то пошло не так".
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28.06.2022 17:16 Ответить
Тобто ви винуватите НАТО, бо не хочуть приймати Україну з владою тіпа марьянки безмізкої, баканівського СБУ, гогіашвілі , арахамії, фсбістові єрмакові, бородатий бабушці бені, тощо.
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28.06.2022 15:37 Ответить
Тобто,если у вас нет других мыслей,то не тратьте на меня своё драгоценное время.
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28.06.2022 17:17 Ответить
Не читаю дописи мовою окупанта
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28.06.2022 21:23 Ответить
Ты это скажи семьям русскоговорящих погибших воинов и тех кто твою дупу защищает по всей Украине.
А читать надо,вот только писать тебе ненадо.
От таких как ты Ураине больше вреда чем пользы.
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29.06.2022 12:18 Ответить
Нижче - перший платний засвітився! Один, поки що! Ну, і другий, який його лайкнув.
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28.06.2022 14:38 Ответить
Чому Порох не привів Україну до НАТО? Хто заважав 5 років?
Зеботи? Чи Свинарчуки!?
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28.06.2022 15:16 Ответить
ти, зебіл, один з тих, хто там зайвий.
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28.06.2022 15:21 Ответить
а, нє, це не зебіл, це бот, і, можливо, касапський, ольгінський, щойнозаряжений...
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28.06.2022 15:22 Ответить
Між іншим, зешобла продовжує вести свою дебільну пропаганду. на своїх каналах публікують результати опитування українців - всі вірять в перемогу, всі підтримують і поважають ЗСУ, всі схвалюють вступ до ЄС, а про вступ до нАТО - НІ СЛОВА. хоча опитування включало і ставлення до НАТО, і це ставлення було повністю позитивним у абсолютної більшості опитаних.
от ну не суки.
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28.06.2022 12:54 Ответить
Без НАТО в Україну не зайде жоден західний інвестор через загрозу втрати капіталу
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28.06.2022 12:56 Ответить
точніше: не тільки втрати, а й ризику бути знищеним бізнесу. Як ото знищили вчора ТРЦ в Кременчузі, чи сонячну електростанцію в Токмаку Запорізькій області...
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28.06.2022 13:14 Ответить
Без нато буде знищено все прикордоння - мінімум. І так поки до чопу не дійдуть. Але зелебобіки цього не розуміють. А от головний зе розуміє що зараз останній шанс красти і часу вистачить поки ті будуть до чопу йти. А потім поселеться за кордоном із своєю скумбрією і скумбринятами. І я не здивуюся якщо це буде не Італія а крим
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28.06.2022 16:24 Ответить
Порошенко та Байденко с Джонсонюком гарна команда...
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28.06.2022 12:58 Ответить
НАТО- єдиний гарант нашого спокійного життя, щоб там не брехали плісняві.
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28.06.2022 14:02 Ответить
Так,ми мусимо бути в НАТО!
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28.06.2022 14:22 Ответить
Порошенку і ЄС хвала!
Проукраїнські!
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28.06.2022 14:57 Ответить
"Жму руку! Обіймаю!"
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28.06.2022 15:20 Ответить
Кацапо- фсб-шна методичка Деркача. Недавно устаріла. Ти мабуть не в курсі. Деркача судити будуть за державну зраду.
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28.06.2022 22:54 Ответить
потужненько.
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29.06.2022 05:23 Ответить
 
 