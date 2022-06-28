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Сегодня наиболее интенсивные боевые действия ведутся на севере Луганщины и Харьковщины. Врага нужно уничтожить здесь и сейчас, иначе он не остановится, - Залужный

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

залужний

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный этой ночью провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакином.

Об этом Залужный сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Начал с того, что противник демонстрирует большую дерзость в нанесении ракетных ударов по территории нашего государства. Так, 4 дня назад враг из разных платформ базирования выпустил 53 крылатых ракеты, 3 дня назад - 26 ракет, 2 дня назад - почти 40, за прошедшие сутки - 12. К большому сожалению, прицельный ракетный обстрел торгового центра в Кременчуге унес жизни и привел к травмированию мирных жителей", - напоминает Залужный.

Он также проинформировал своих американских и британских коллег об оперативной обстановке.

"Сегодня район активных боевых действий начинается на севере Харьковской области и заканчивается на левом берегу Днепра в районе населенного пункта Васильевка. Наиболее интенсивные боевые действия ведутся на севере Луганской и Харьковской областей. В этом районе только за минувшие сутки противник совершил 270 артиллерийских налетов, применив 45 тысяч боеприпасов, нанес 2 ракетных и 32 авиационных удара. Ситуация очень сложная, но контролируемая", - пишет главнокомандующий ВСУ.

"На нашей земле продолжается ожесточенная борьба, масштабов которой мир не видел со времен Второй мировой. Мы не имеем права переложить эту войну на наших детей. Врага нужно уничтожить здесь и сейчас, иначе он не остановится. И мы это можем сделать. Наши люди готовы ценой собственных жизней защитить свое государство и своих детей, но нам нужно больше оружия и боеприпасов".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": HIMARS уже работают в интересах обороны Украины, - Залужный. ВИДЕО
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Топ комментарии
+17
замість преза пісюна, україна обирає президентом Залужного.
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28.06.2022 13:00
+14
Тільки без втручання спеців з ОП.
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28.06.2022 12:57
+14
Любой кто гонит на ЗСУ и Залужного конкретно - русня.
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28.06.2022 13:18
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Тільки без втручання спеців з ОП.
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28.06.2022 12:57 Ответить
ИМХО надо епашить в сторону изюма купянска ну и херсона в первую очередь,но в штабе виднее.)
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28.06.2022 12:57 Ответить
Куп'янськ та Каховка два ключових міста
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28.06.2022 13:18 Ответить
Ключовий до Лівобережжя - Мелітополь. В районі Каховки буде складно форсувати Дніпро. Маю надію, що є якийсь план..
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28.06.2022 18:20 Ответить
і по ешелонам підвозу бк - але ж нам поки не дали дальньобійних ракет
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28.06.2022 13:28 Ответить
замість преза пісюна, україна обирає президентом Залужного.
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28.06.2022 13:00 Ответить
Як Порохобот - підтрумую.
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28.06.2022 13:03 Ответить
І хто ж це?
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28.06.2022 13:07 Ответить
Судячи з того, що Чиста Пречиста - анархіст, то, можливо, він топитиме за садомазового
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28.06.2022 13:53 Ответить
давай - мухи отдельно , котлеты - отдельно, страной управлять должны политики , защищать - военные, предупреждать - разведчики , красивые уже были , пора выбирать умных и грамотных.
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28.06.2022 13:05 Ответить
Умные из Трускавца?
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28.06.2022 13:26 Ответить
Дык вроде 21.04.2019 людям говорили прямым текстом , шо вы сегодня избираете себе Верховного главнокомандующего , так шо думайте. Бачили очі , що купували-їжте...
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28.06.2022 13:43 Ответить
вже вибрав дехто "умных и грамотных", шо, курва, немає слів
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28.06.2022 13:50 Ответить
На жаль, стосовно "умних і грамотних" більшість судить по любому собі, такому "умному і грамотному".
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28.06.2022 17:17 Ответить
Хто?Залужний? Фільтруйте писанину
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28.06.2022 13:06 Ответить
Якщо ти не на фронті, то рота завали
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28.06.2022 13:08 Ответить
"дібілоїд" - это твой, вечно пьяный, колхозный папаша. За лопатой следи, говно клавиатурное.
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28.06.2022 13:31 Ответить
Чим більше ******** зброї тим менше живої сили потрібно.. 50 ф35 10 тхад 1000 томагавків можуть за тиждень закінчити війну.
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28.06.2022 13:05 Ответить
Люди есть, а оружия нет. Воевать с калашниковым против танка некомфортно
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28.06.2022 13:46 Ответить
Залужного поставил ОП в лице Ермака. Такого человека который их ОП будет устраивать. Случайных туда не берут. Либо идёт игра в которую народ не посвещают(по сдачи территории договоренных ранее взамен Киева ,Чернигова и Сумы). Или они вообще не понимают и пытаются играть свою игру мальчики в коротких штанишках и ими играют как слепыми котятами (это маловероятно).
...к чему все привело не подготовка к войне- инфальтивность власти , я не верю что они играют свою игру выматыванием противника отступлением и полагаясь на санкции которые обрушит роиссю -это сказка западные партнёры на это не пойдут . Значит это растягивание на долгий период. Потом через 5лет скажут мы про€...сь полагаясь на санкции,ну извините. Людей положат территории сдадут.
Анализ поведения Штирлица
https://youtu.be/hdICmC0tcOk

Поставьте вместо фамилии Штирлиц - Зеленский,Ермак, да хоть Залужный. Интересно получается.
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28.06.2022 13:53 Ответить
Любой кто гонит на ЗСУ и Залужного конкретно - русня.
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28.06.2022 13:18 Ответить
КАЦАП
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28.06.2022 13:51 Ответить
Украинский Рейган как-то не очень получился, как плохая копия. Будем надеяться что украинский Эйзенхауер будет 100%. Ми на вас надіемось, папе Генерал.
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28.06.2022 13:37 Ответить
Не создавай себе кумира. Не очаровуйся , чтобы не разочаровываться.
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28.06.2022 13:50 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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28.06.2022 14:01 Ответить
Так какого .уя Вы все время безостановочно отступаете больше 2-х месяцев безостановочно на Луганщине и Донеччине,если все знаете и понимаете.Каждое утро просыпаясь и открывая карту боев,я уже подсознательно боюсь это делать,потому что знаю,за эти сутки,очередная порция территорий потеряна и освобождены они не будут,кто бы не упрекал меня в безверии,но глядя на то что происходит,это невозможно....есть и будет.К ох... сожалению.Думаю это зависит совершенно не от нашей армии и наших воинов.
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28.06.2022 14:05 Ответить
Звісно, це не залежить від нашого війська і військових. Це залежить від таких traveller-ів, які могли би замінити наших захисників, дати їм можливість піти на ротацію. Але щось ротація не йде. Мабуть, щось з підготовкою бійців застопорилось. Полігони орки ********? Немає можливості полігони захистити? Союзники свої полігони не надають?
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28.06.2022 17:32 Ответить
СЛАВА АРМІЇ!!! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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28.06.2022 14:32 Ответить
Подтверждаю, ротаций нет, воины на передовой зае...устали очень...
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28.06.2022 14:43 Ответить
 
 