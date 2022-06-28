Сегодня наиболее интенсивные боевые действия ведутся на севере Луганщины и Харьковщины. Врага нужно уничтожить здесь и сейчас, иначе он не остановится, - Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный этой ночью провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакином.

Об этом Залужный сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Начал с того, что противник демонстрирует большую дерзость в нанесении ракетных ударов по территории нашего государства. Так, 4 дня назад враг из разных платформ базирования выпустил 53 крылатых ракеты, 3 дня назад - 26 ракет, 2 дня назад - почти 40, за прошедшие сутки - 12. К большому сожалению, прицельный ракетный обстрел торгового центра в Кременчуге унес жизни и привел к травмированию мирных жителей", - напоминает Залужный.

Он также проинформировал своих американских и британских коллег об оперативной обстановке.

"Сегодня район активных боевых действий начинается на севере Харьковской области и заканчивается на левом берегу Днепра в районе населенного пункта Васильевка. Наиболее интенсивные боевые действия ведутся на севере Луганской и Харьковской областей. В этом районе только за минувшие сутки противник совершил 270 артиллерийских налетов, применив 45 тысяч боеприпасов, нанес 2 ракетных и 32 авиационных удара. Ситуация очень сложная, но контролируемая", - пишет главнокомандующий ВСУ.

"На нашей земле продолжается ожесточенная борьба, масштабов которой мир не видел со времен Второй мировой. Мы не имеем права переложить эту войну на наших детей. Врага нужно уничтожить здесь и сейчас, иначе он не остановится. И мы это можем сделать. Наши люди готовы ценой собственных жизней защитить свое государство и своих детей, но нам нужно больше оружия и боеприпасов".

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