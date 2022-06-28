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Оккупанты пытались проникнуть в тыл ВСУ в Запорожской области: 6 рашистов ликвидировали, одного взяли в плен

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ДРГ российских оккупантов пыталась проникнуть в тыл ВСУ с целью проведения диверсий на Запорожском направлении. 6 рашистов ликвидировали, а одного взяли в плен.

Об этом сообщили в ОВА, сообщает Цензор.НЕТ.

"Недавно защитниками Запорожского направления была уничтожена диверсионно-разведывательная группа российских оккупационных войск, которая пыталась проникнуть в тыл наших подразделений с целью проведения диверсий. Во время боевого столкновения ликвидированы 6 военных оккупантов, один попал в плен.

Им оказался бывший заключенный за тяжкие преступления, отбывавший наказание в исправительных учреждениях временно оккупированной территории Донецкой области. Вот вам и "вторая армия мира" - армия убийц, уголовников и мародеров", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+19
Партизанське послання кацапам в Мелітополі.
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28.06.2022 13:07
+8
Ув'язненний за тяжкі злочини... Навряд чи це біосміття комусь потрібне. Удавити по-тихому.
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28.06.2022 13:12
+5
Під час бойового зіткнення ліквідовано 6 військових окупантів, один потрапив у полон.
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Вот это замечательный подход. Последнего допросить, принять меры против дальнейшего возвращения в строй и обменять на пленных украинцев.
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28.06.2022 13:09
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Билет на свободу с коротким сроком годности....
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28.06.2022 13:05 Ответить
Партизанське послання кацапам в Мелітополі.
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28.06.2022 13:07 Ответить
Під час бойового зіткнення ліквідовано 6 військових окупантів, один потрапив у полон.
========================================================
Вот это замечательный подход. Последнего допросить, принять меры против дальнейшего возвращения в строй и обменять на пленных украинцев.
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28.06.2022 13:09 Ответить
Ув'язненний за тяжкі злочини... Навряд чи це біосміття комусь потрібне. Удавити по-тихому.
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28.06.2022 13:12 Ответить
Шкода, що цей вижив. Краще б командир їхній у полон потрапив, була б можливість здобути якусь корисну інфу. Таки біосміття. Тепер ще утримувати і годувати його.
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28.06.2022 17:37 Ответить
Ось вам і ''друга армія світу'' - армія вбивць, кримінальників та мародерів" Джерело: https://censor.net/ua/n3350739


Ні відняти , ні добавити ...
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28.06.2022 13:09 Ответить
відрубати йому голову
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28.06.2022 13:12 Ответить
це дуже жорстоко. відрубати ноги, але при самій голові!
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28.06.2022 13:28 Ответить
В плен не брать, эту суку еще и кормить, при оказании вооруженного сопротивления растрел на месте.
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28.06.2022 13:16 Ответить
Отпетушарить
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28.06.2022 13:17 Ответить
Тобто відправити до таких як він? Хіба це кара?
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28.06.2022 13:43 Ответить
чим чоловік живе про то і пише... - Фройд.
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28.06.2022 14:10 Ответить
записать інформацію і за остальними направити.
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28.06.2022 14:09 Ответить
де трупи? чому перестали показуваи смажену русню???
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28.06.2022 14:09 Ответить
перед проникновением надо хоть валенки лыжи и ватник снимать ..дилитанты ватные..+30на дворе лапти тупорилие
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28.06.2022 14:50 Ответить
 
 