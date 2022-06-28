Бывший КГБшник во Львове корректировал огонь россиян по Яворовскому полигону. Его задержали
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В марте мужчина через мессенджеры "сливал" врагу информацию о местонахождении ВСУ во Львовской области. Его отправили под стражу и могут посадить на 12-15 лет.
Об этом сообщает Львовская областная прокуратура и СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следствия, уроженец Львова, бывший сотрудник КГБ СССР в течение марта 2022 года оказывал помощь государству-агрессору и его военизированным формированиям в проведении подрывной деятельности против Украины.
"Мужчина с помощью одного из мессенджеров передавал представителями РФ информацию о местонахождении ВСУ на территории Львовской области для нанесения ракетных ударов", - говорится в сообщении прокуратуры.
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Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Досудебное расследование осуществляет Управление Службы безопасности Украины во Львовской области.
СБУ в своем телеграм-канале сообщает о задержании агента РФ, корректировавшего ракетные удары по Яворивскому военному полигону на Львовщине.
"Контрразведчики украинской спецслужбы установили: информацию врагу передавал бывший работник КГБ. Точные локации с пометками на карте он посылал куратору через специально скрытый чат в телеграм-канале", - говорится в сообщении СБУ.
В украинской спецслужбе напоминают, что в результате ракетных обстрелов Яворовского полигона погибли более 50 военнослужащих, еще почти 150 получили ранения.
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"Дополнительно контрразведчики СБУ исследуют тот факт, что этот мужчина мог передавать информацию о дислокации Иностранного легиона на территории военного полигона", - информируют в спецслужбе.
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Американці, років 80 -120 в'язниці, дали б.
Які нахрен 12-15 років ?!
Це тільки одна стання - "державна зрада" ?
Але є більш тяжкі - це "участь й організація масових вбивств" .
Це пожиттєва стаття -- тільки виша міра , виключно !
(на потреби потерпілим) і позбавлення громадянства
До речі: отримував, вірняк, українську пенсію, і не менше ₴12тисяч...
об этом не знает только Баканов
по законам военного времени их надо выявлять и интернировать.
А ось блюр з обличчя зняти і написати щось на кшталт: Фамілія, ім'я по-батькові, мешканець міста, вулиця, будинок, телефон... Щось мені підказує, що самовбивство буде прикрим...
зі супутника все видно
зрадник то "наш" генерал котрий кодлом людей і техніку скупчував спеціально зазадалегідь бо ***** коли є закордонне навчання а тут можна маленькими групами у лісі займатися