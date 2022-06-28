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Новости ПроисшествияВойна в Украине
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КГБ (141) Львовщина (2682) прокуратура (4867) СБУ (18682) государственная измена (949)

Бывший КГБшник во Львове корректировал огонь россиян по Яворовскому полигону. Его задержали

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

кдб

В марте мужчина через мессенджеры "сливал" врагу информацию о местонахождении ВСУ во Львовской области. Его отправили под стражу и могут посадить на 12-15 лет.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура и СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, уроженец Львова, бывший сотрудник КГБ СССР в течение марта 2022 года оказывал помощь государству-агрессору и его военизированным формированиям в проведении подрывной деятельности против Украины.

"Мужчина с помощью одного из мессенджеров передавал представителями РФ информацию о местонахождении ВСУ на территории Львовской области для нанесения ракетных ударов", - говорится в сообщении прокуратуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ задержала российских агентов, корректировавших ракетные удары по Львовщине, Киеву и Донбасу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Досудебное расследование осуществляет Управление Службы безопасности Украины во Львовской области.

СБУ в своем телеграм-канале сообщает о задержании агента РФ, корректировавшего ракетные удары по Яворивскому военному полигону на Львовщине.

"Контрразведчики украинской спецслужбы установили: информацию врагу передавал бывший работник КГБ. Точные локации с пометками на карте он посылал куратору через специально скрытый чат в телеграм-канале", - говорится в сообщении СБУ.

В украинской спецслужбе напоминают, что в результате ракетных обстрелов Яворовского полигона погибли более 50 военнослужащих, еще почти 150 получили ранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перешел на сторону врага в 2014-м: капитан ракетного катера РФ, обстреливающий Украину, уведомлен о подозрении в госизмене. ФОТО

"Дополнительно контрразведчики СБУ исследуют тот факт, что этот мужчина мог передавать информацию о дислокации Иностранного легиона на территории военного полигона", - информируют в спецслужбе.
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Топ комментарии
+27
Понад 50 загинуло, і йому за це 12-15 років? Шо за херня.
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28.06.2022 13:17
+25
Можуть посадити , а повинно бути розстріляли на місці.
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28.06.2022 13:15
+18
На Яворівському полігоні загинуло багато людей .

Які нахрен 12-15 років ?!
Це тільки одна стання - "державна зрада" ?
Але є більш тяжкі - це "участь й організація масових вбивств" .
Це пожиттєва стаття -- тільки виша міра , виключно !
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28.06.2022 13:20
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Можуть посадити , а повинно бути розстріляли на місці.
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28.06.2022 13:15 Ответить
хто його посадить? він шо дівка з онліфанса чи шо?!
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28.06.2022 13:18 Ответить
Просто дайте призвіще і все.Львів маленьке місто,знайти людину тут як два пальці об бруківку...
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28.06.2022 13:23 Ответить
можуть посадити? Дадуть рік умовно, і на тому все
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28.06.2022 13:28 Ответить
Надо предложить его на обмен. Пусть узнает как он нужен рашке.
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28.06.2022 13:32 Ответить
расстрелять!? та уж нет! пусть сначала насладиться жизнью на зоне, долго он не протянет на таком курорте
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28.06.2022 13:39 Ответить
Якщо не зробимо як Польща і країни Балтії- не викримоємо всіх агентів КДБ, то ще довго будемо мучатися з цим гнієм
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28.06.2022 13:59 Ответить
А я ось не згоден про "розв'язання проблеми" прямо на мiсцi. Що заважає нашому СБУ на чолi з Бакановим просто тикнути пальцем в будького, та призначити винним без доказiв? Якщо ж є докази, та зiзнання (сподiваюсь добуте не в таких моторошних варiантах як в запорєбрєку), тодi вже "до побачення". Бо iнакше знову будуть розстрiльнi тройки.
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28.06.2022 15:02 Ответить
Понад 50 загинуло, і йому за це 12-15 років? Шо за херня.
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28.06.2022 13:17 Ответить
Такі у нас довбані законодавці і судді.
Американці, років 80 -120 в'язниці, дали б.
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28.06.2022 13:22 Ответить
этому трухлявому пню и 12 за глаза, он и пару лет на зоне не протянет
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28.06.2022 13:30 Ответить
А можно посадить его не на 12-15 лет, а на 12-15 метров ниже линии земли? Посадить и закопать. Там время летит быстрее, не успеет оглянуться, как 12-15 лет промчаться в одно мгновение.
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28.06.2022 13:17 Ответить
и лицо 'героя' замазали
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28.06.2022 13:18 Ответить
Впевненний що в Гуглі можна знайти лице «героя»
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28.06.2022 13:23 Ответить
У цих людей ностальгія по Росії та СССР . А чому не виселять цих людей цей непотріб для України який шкодить розвитку держави?
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28.06.2022 13:18 Ответить
если посмотреть его биографию, то 100% приехал кацап служить из рефии в Украину, получил пенсию украинскую, квартиру и т.д. В то время когда из Украины отправляли украинцев служить на рефию. Это сделали кацапские власти в Украине, что бы украинцы не соединились и были разрозненны.
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28.06.2022 15:53 Ответить
Він уродженець Львова. Читай уважно, якщо вмієш. Не треба прибріхувати по-кацапськи.
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28.06.2022 17:52 Ответить
На Яворівському полігоні загинуло багато людей .

Які нахрен 12-15 років ?!
Це тільки одна стання - "державна зрада" ?
Але є більш тяжкі - це "участь й організація масових вбивств" .
Це пожиттєва стаття -- тільки виша міра , виключно !
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28.06.2022 13:20 Ответить
я також вважаю, що повинна інкримнуватися не тілько одна стаття.Ця потвора усвідомлювала, що внаслідок обстрілів загинуть люди, отже має бути стаття навмисне вбивство скоєне групою осіб за попереднім зговором
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28.06.2022 13:39 Ответить
Але ця стаття це тільки "співучасть" , а я б вживав статтю "організація" , бо воно не "стояло на шухері" й не було "водилою-бомбилою" -- воно одне з ключових осіб злочину - масове вбивство !
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28.06.2022 13:57 Ответить
За таке не розстрілюють ?
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28.06.2022 13:21 Ответить
І скільки ще паскуди колоборанськоі і багато зних всім відомі серед депутатів це більшість опзж ,це такі персони як:новінський ,бужанський ,дубінський ,шевченко ,А ще такі "експерти" як:чаплига ,карасьов ,співак ,пальчевський та інший непотріб.А ще такі журналісти як:голованов ,мартеросян ,влащенко,назаров ,бондаренко ,єгорова ,панченко ,піховшик та інше сміттяі.
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28.06.2022 13:28 Ответить
+++
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28.06.2022 13:32 Ответить
Они все разноплановые прохвосты, входили в почт того или иного деятеля. После пошли на услужение прохвосту всезеленского масштаба, но Ермак жадный, денежку зажал, чес не прошел, пошли к колаборантам а те сдрыснули. В такой ситуации даже человек с угла Прорезной паниковал - ШУРА. вы поезжайте в Киев и спросите - кем был бужанский (новинский, дубинский ) до оккупации, нет вы поезжайте и спросите....
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28.06.2022 14:50 Ответить
Єгорова - журналіст?! 😅Вона дурна блогерка, балакуча голова.😆
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28.06.2022 17:56 Ответить
сніжана їгорава се типічна адептка руSSкого міра, 100% ватниця!
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03.08.2022 09:16 Ответить
За измену во время войны - расстрел. Или у нас не война?
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28.06.2022 13:31 Ответить
Неужели Баканов арестовал Ермака!!!
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28.06.2022 13:33 Ответить
таким падлам треба довічне з конфіскацією майна
(на потреби потерпілим) і позбавлення громадянства
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28.06.2022 13:35 Ответить
За шпигунство і підривну роботу на користь ворога під час війни - РОЗСТРІЛ . І НІЯКИХ РОЗМОВ.
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28.06.2022 13:36 Ответить
Я так розумію, йому вже під 80 років. 31рік, як КДБ вже нема; ну, і 45 - вік виходу на пенсію в 1991-му...
До речі: отримував, вірняк, українську пенсію, і не менше ₴12тисяч...
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28.06.2022 13:37 Ответить
Це при тому що СБУ має у своїй базі усіх бувших кдбістів які мають громадянство України.
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28.06.2022 13:41 Ответить
бакнови з єрмаками та арахаміями "працювали" по інших питаннях.....
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03.08.2022 09:19 Ответить
знову проїбали.
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28.06.2022 13:38 Ответить
Не здивуюсь як що Зе суди його випустять під заставу 😁
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28.06.2022 13:40 Ответить
Потрібна смертна кара за подібні злочини.
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28.06.2022 13:42 Ответить
rebjata...sho vi robite.... STRELAITE NA MISCE
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28.06.2022 13:43 Ответить
У Львові і околицях концентрації потенціальної агентури, напевно/можливо, в порівнянні з іншими областями України, максимальна - там, після розпаду СССР, "випали в осад" "спеціалісти" Прикарпатського військового округу, і, особливо, з персоналу т.зв. "львівського пентагону".
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28.06.2022 13:46 Ответить
а чого рило замазали? народ хоче знати таких "гіроєв"
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28.06.2022 13:47 Ответить
Звучатиме дико але,якби воно знало,що за такі дії посадять його дітей та онуків,то не робив би цього.Безкарність породжує злочини.
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28.06.2022 13:52 Ответить
Це ж курвий син,собака кацапська,їх цю прокацапську вату колишнього кгб срср у Львові під час війни треба просто відстрілювати як скажених собак,там один краще другого.
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28.06.2022 13:58 Ответить
бывших кгбшников на свете не бывает.
об этом не знает только Баканов
по законам военного времени их надо выявлять и интернировать.
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28.06.2022 14:19 Ответить
У 1941 після Перл-Харбору американці зібрали усю японську діаспору і відправили у резервації до кінця війни! Незалежно від їх політичних поглядів...
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28.06.2022 14:25 Ответить
За 30 років до українців не дійшло і досі що кгбісти це як нацисти, яких вносили в окремі списки не лише в Німеччині але і моссад, а потім ліквідовували або саджали. А їх діти і онуки ходять з пониклими головами і вибачаються за злочини дєдів і досі. А хто з наших признався що його дід кгбіст? Де наші подібні списки і суди? Вони були ворогами, є і будуть! І це ваші родичі і сусіди!
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28.06.2022 14:21 Ответить
Розстрілювати не треба - ми ж цівілізовані, до ЄС йдемо.

А ось блюр з обличчя зняти і написати щось на кшталт: Фамілія, ім'я по-батькові, мешканець міста, вулиця, будинок, телефон... Щось мені підказує, що самовбивство буде прикрим...
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28.06.2022 14:21 Ответить
Раз идет вооружение из США, то и криминальный кодекс надо американский принять. И то и другое для спасения Украины от рашизма и 30 - летнего слюньтяйства, демократии для корупционеров и всепрощенчества для оркского "братскага" недонарода.
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28.06.2022 14:24 Ответить
Курва заСССРаная
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28.06.2022 14:44 Ответить
Сто раз за 10 лет на цензоре печатал--- а эстонцы с 1992 г эту контору у себЯ разогнали, даже уборщиц уволили. И в другие здания свои службы что с 0 сделали перевели. Проверьте, правда. Догадливые какие! А другие в это время окорочка начинали, галушки в пузо трамбовали, на убитых опелях катались на районе. Ну вот.
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28.06.2022 14:44 Ответить
15 років за зраду батьківщині??? Тоді у нас таких сволочєй- "морозових" буде ще багато....
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28.06.2022 15:06 Ответить
Рада, хватиить соплі жувать, приміть закон у звязку з війною таких подонків розстрілювати на місці
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28.06.2022 15:09 Ответить
А может, по гебешной традиции, к стеночке и концы в воду. Нет человека, нет проблем?
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28.06.2022 15:09 Ответить
басні то все про коригувальників
зі супутника все видно
зрадник то "наш" генерал котрий кодлом людей і техніку скупчував спеціально зазадалегідь бо ***** коли є закордонне навчання а тут можна маленькими групами у лісі займатися
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28.06.2022 15:37 Ответить
на жаль, так хотіли 73% виборців України та "уставших ат вайни"...
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03.08.2022 09:38 Ответить
Колишніх КДБшників не буває, так виходить
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28.06.2022 16:45 Ответить
Мабудь, добре розмовляв украінською. Удивительно, но все предатели отлично знали украинский язык - и, ни одного еще не было русскоязычного.
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28.06.2022 17:15 Ответить
«Гірше російськоі воші є тількі украінська гніда» - С Петлюра.
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28.06.2022 17:20 Ответить
Арешт його арешт його родини конфіскаця його майна і конфіскація майна всієї родини і депорт з країни !А цього полупокера до стінки
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28.06.2022 20:29 Ответить
Яворовский полигон как и абсолютно все, видно на google maps, все координаты тоже в свободном доступе. Наводчики сейчас вообще не нужны, 21 век как бы.
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29.06.2022 07:44 Ответить
Почему эту мразь не расстрелять? Или украинский суд тоже продажный?
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29.06.2022 20:06 Ответить
 
 