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Войну можно закончить до конца суток, если Украина сложит оружие, - Песков
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Боевые действия в Украине можно прекратить до конца суток, если власти в Киеве отдадут "приказ националистическим подразделениям сложить оружие".
Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Таким образом, он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он хочет, чтобы война закончилась к зиме.
"Украинская сторона может все прекратить до конца текущих суток, нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ военным украинским сложить оружие, и нужно выполнить условия РФ", - сказал Песков.
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Слава Україні!!!
Ну а те що Зеленський херню меле, то теж факт- він же не каже 'виграти', він каже 'закінчити'. Параженець зелений!
Поздно тявкать про прекращение, кремляди сами открыли ящик Пандоры.
Все москальские свиньи будут уничтожены в Украине!
Украина есть и будет всегда!!
Не діждешся!!