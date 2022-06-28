Войну можно закончить до конца суток, если Украина сложит оружие, - Песков

Боевые действия в Украине можно прекратить до конца суток, если власти в Киеве отдадут "приказ националистическим подразделениям сложить оружие".

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Таким образом, он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он хочет, чтобы война закончилась к зиме.

"Украинская сторона может все прекратить до конца текущих суток, нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ военным украинским сложить оружие, и нужно выполнить условия РФ", - сказал Песков.

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