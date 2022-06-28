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Войну можно закончить до конца суток, если Украина сложит оружие, - Песков

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

песков

Боевые действия в Украине можно прекратить до конца суток, если власти в Киеве отдадут "приказ националистическим подразделениям сложить оружие".

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Таким образом, он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он хочет, чтобы война закончилась к зиме.

"Украинская сторона может все прекратить до конца текущих суток, нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ военным украинским сложить оружие, и нужно выполнить условия РФ", - сказал Песков.

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Топ комментарии
+89
Спершу русня буде пижжена, різана і спалена. А тоді, ви будете приймати наші умови. Ніяк інакше.
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28.06.2022 13:24
+54
Боже, яке кончене
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28.06.2022 13:24
+49
Краткий ответ Писькову и К

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28.06.2022 13:27
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Страница 2 из 2
потвора песков, разом з ****** та усіма кремлівськими нелюдями, навздогін за русским военным кораблем.
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28.06.2022 14:06 Ответить
з кожним днем "умови рф" стають все менші і менші, так диви до кінця року єдиною умовою параші залишиться: "мацкву только не трогайте а белгород... ну и *** с ним"
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28.06.2022 14:07 Ответить
Откуда ты знаешь какими они становятся? Их кто-то озвучивал?
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28.06.2022 14:18 Ответить
да півнику, їх "кто-то озвучивал".
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28.06.2022 15:00 Ответить
Песков, займись пошивом носков
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28.06.2022 14:07 Ответить
Скласти зброю? - а ху не хо?
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28.06.2022 14:13 Ответить
Мінєт вам НАЗАВЖДИ!!!
Слава Україні!!!
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28.06.2022 14:13 Ответить
Закусывать надо
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28.06.2022 14:17 Ответить
вот это штырит вторую, меньшую, "половину" Навки.. походу, пациентам в кремлёвские палаты талибы таки шо-то привезли
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28.06.2022 14:19 Ответить
Песков, мы втянулись - нам нравится вас *******.
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28.06.2022 14:19 Ответить
He ******* а пиZZдить. И не Песков а *******...
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28.06.2022 14:23 Ответить
Скоро коньки отбросит.
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28.06.2022 14:30 Ответить
Я понимаю, что хайпануть то святое дело, но может реально пора заканчивать с высерами душевно больных? Они же не несут никакой смысловой нагрузки.
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28.06.2022 14:22 Ответить
*** тобі, через всю твою рижу кацапську морду
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28.06.2022 14:22 Ответить
Песьков - військовий злочинець! Міжнародний трибунал через розстрілповішенняелектричнийстілець!
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28.06.2022 14:24 Ответить
Чорт вусатий! Кішка тонка! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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28.06.2022 14:25 Ответить
рф складе зброю і самоліквідується за добу! Це умови України!
Ну а те що Зеленський херню меле, то теж факт- він же не каже 'виграти', він каже 'закінчити'. Параженець зелений!
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28.06.2022 14:26 Ответить
С каким бы я удовольствием выковырял глаза этому лупатому маланцу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.06.2022 14:27 Ответить
Наглость и подлость кремлевских тварей безгранична!!
Поздно тявкать про прекращение, кремляди сами открыли ящик Пандоры.
Все москальские свиньи будут уничтожены в Украине!
Украина есть и будет всегда!!
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28.06.2022 14:30 Ответить
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28.06.2022 14:31 Ответить
війна закінчоться , почнеться різня.
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28.06.2022 14:37 Ответить
Ви, російські падлюки, швидше здохнете, чим наші воїни складуть зброю!
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28.06.2022 14:38 Ответить
Коли цього Пєскова вже піском притрусять?
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28.06.2022 14:38 Ответить
Фуй тобі на рило, чмо кацапське.
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28.06.2022 14:41 Ответить
Дурень думкою багатіє
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28.06.2022 14:41 Ответить
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28.06.2022 14:55 Ответить
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28.06.2022 14:59 Ответить
Нахалюга!!
Не діждешся!!
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28.06.2022 14:59 Ответить
Смотрю в зашрашке сегодня аншлаг, все усердно лижуд зад старого бункерного пердуна.
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28.06.2022 15:01 Ответить
А конский член тебе за щечку-вместо леденца...
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28.06.2022 15:03 Ответить
*** тобі лисого
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28.06.2022 15:09 Ответить
Ми складем зброю тільки на вашу могилу...
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28.06.2022 15:09 Ответить
І вся Україна перетвориться на Бучу....
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28.06.2022 15:09 Ответить
Піськов, перш ніж відкривати свого рота, сходи в салон інтимних зачісок нехай тобі підбриють вуса, зручніше буде український *** смоктати.
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28.06.2022 15:13 Ответить
Та у нього і прочухан у вигляді 3,14зди. Як кажуть "морда *******, под ******* заточєнная"
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28.06.2022 15:18 Ответить
Так, хто там у нас "націоналістичний підрозділ"? А-ну склав зброю, негідник. Молодець, ніколай котлєта, тебе нагородять, можливо, посмертно. Але ж ти герой-націоналіст і в тебе є зброя. Ну, ще обдристович може приєднатись, давай, льопсєль
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28.06.2022 15:16 Ответить
А можна довести рахунок до 100 тисяч мертвих кацапів та винищити всю їх допотопну техніку.
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28.06.2022 15:17 Ответить
Яка в піхву війна?! Піськов, а як же спецоперація
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28.06.2022 15:18 Ответить
срочно дайте Пескову селёдки !
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28.06.2022 15:36 Ответить
Это ответ нашему фельдмаршалу Зе на его желание закончить войну до зимы(?!) и просьбу к партнёрам совещания G-7 о дальнейшем вооружении.
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28.06.2022 15:44 Ответить
а гімном тобі рота не замазати, щоб херню кончене не несло більше
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28.06.2022 15:49 Ответить
аякже! обов'язково, піськов, складемо усю зброю у твій гнилий смердючий зад!
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28.06.2022 16:06 Ответить
у этой шавки все слова ********** так как свои ему иметь запрещается.а ***** УКРАИНЦЫ уже послали вслед за русским кораблём!
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28.06.2022 16:30 Ответить
Дурень. З вами воюють всі українці, бжоли, гуси, миші. Скласти зюрою, це утопія. Той хто вірить у це-ідіот.
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28.06.2022 17:31 Ответить
Пішов ***** підар мокрожопий!
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28.06.2022 18:25 Ответить
Цеж треба бути таким відмороженним,щоб таке придумати.Піськов пройди мрт на наличие хоч якихось мізкив?
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28.06.2022 18:59 Ответить
Ми складемо зброю коли повернемо свої землі а тебе тварюка підвисимо за яйця !
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28.06.2022 20:26 Ответить
Гей Пес(ков) Путіна! Пішов до буди!
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29.06.2022 00:10 Ответить
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