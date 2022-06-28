Рогозин опубликовал спутниковые снимки мест проведения саммита НАТО и координаты "центров принятия решений"

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал спутниковые снимки и координаты мест, где будет проводиться саммит НАТО.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Мадриде открывается саммит НАТО, на котором страны Запада объявят Россию своим злейшим врагом.

Пока представители 30 стран Альянса, а также партнеры и кандидаты будут разбираться со стратегической концепцией до 2030 года, Роскосмос публикует спутниковые фотографии места проведения саммита и тех самых "центров принятия решений", которые поддерживают украинских националистов", - говорится в сообщении.

Также Рогозин "на всякий случай" опубликовал координаты соответствующих объектов.

Читайте также: Twitter заблокировал аккаунт Рогозина за угрозы "покончить с Украиной"