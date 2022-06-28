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Рогозин опубликовал спутниковые снимки мест проведения саммита НАТО и координаты "центров принятия решений"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

рогозин

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал спутниковые снимки и координаты мест, где будет проводиться саммит НАТО.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Мадриде открывается саммит НАТО, на котором страны Запада объявят Россию своим злейшим врагом.

Пока представители 30 стран Альянса, а также партнеры и кандидаты будут разбираться со стратегической концепцией до 2030 года, Роскосмос публикует спутниковые фотографии места проведения саммита и тех самых  "центров принятия решений", которые поддерживают украинских националистов", - говорится в сообщении.

Также Рогозин "на всякий случай" опубликовал координаты соответствующих объектов.

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Топ комментарии
+89
Опанував гугл мапс?
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28.06.2022 13:28
+69
Не факт, воно ж тупе як валянок, попросив когось з підлеглих
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28.06.2022 13:32
+68
Я могу открыть гугл карту и показать ему кремль, что поменяется?
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28.06.2022 13:28
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Опанував гугл мапс?
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28.06.2022 13:28 Ответить
Не факт, воно ж тупе як валянок, попросив когось з підлеглих
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28.06.2022 13:32 Ответить
говорящая голова
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28.06.2022 13:50 Ответить
Коту не хер делать, так он яйца лижет. Рагозин ничем то него не отличается, хотя, еще не известно, есть они у него.
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28.06.2022 13:33 Ответить
Не оскорбляй кота, уважаемая.
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28.06.2022 13:40 Ответить
Кошар 🐱 не трогайте, когда пишите и винторогих 🦒!
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28.06.2022 13:55 Ответить
Референти принесли!)
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28.06.2022 13:52 Ответить
Бнз гугл-мапсу рогозін може знайти хіба що власне очко, або ніздрю, щоб палець туди вткнути. 😁
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28.06.2022 13:52 Ответить
Я могу открыть гугл карту и показать ему кремль, что поменяется?
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28.06.2022 13:28 Ответить
***** обсереться
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28.06.2022 13:32 Ответить
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28.06.2022 13:57 Ответить
Станете нацистом, экстремистом и террористом! И все силы фэсэбэ, гэрэу и прочих аналоговнетных спецслужб будут брошены на Вашу нейтрализацию!)))
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28.06.2022 13:56 Ответить
Вони й досі сподівання мають що їх хтось боїться.... "дібіли бл#дь" ....
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28.06.2022 14:46 Ответить
ну *** клоун,с таким же успехом можно координаты кремля опубликовать)
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28.06.2022 13:28 Ответить
Школьники ему нашли с помощью Google?
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28.06.2022 13:28 Ответить
А ви кажете - не публікуйте фото і відео обстрілів! Все вони чудово бачать і без тих відео які могли б фіксувати злочини й унеможливив би закиди про фейковість, якщо немає відео доказів є тільки наше слово проти їх слова, а вони з армією китайських ботів кричать на багато гучніше.
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28.06.2022 13:29 Ответить
Абсолютно не правильный подход. Никакие фото не переубедят кацапов, так как они прекрасно знают, куда стреляют и все это одобряют.
Ну а про то, что кацапы все видят, это ерунда. Если бы они видели, то стреляли бы по поставкам оружия, а не гражданским и старым, известным с совка заброшенным объектам.
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28.06.2022 13:38 Ответить
Ничего кацапы не "видят". Все их работающие сейчас кацапские спутники-шпионы (а их ТРИ) находятся на очень специфической орбите, её разработчики даже Ленинскую Премию при совке за это получили. Специфика орбиты в том, что она позволяет на каждом витке увидеть все США "одним взглядом", но при этом находиться достаточно близко к Земле, чтобы получить хорошее разрешение. Остальные участки Земли эти спутники пролетают достаточно редко, в местностях типа Украины они оказываются раз в две-три недели.

Поэтому сейчас кацапы тратят бешеные бабки, покупая спутниковые снимки Украины у Maxar и Planet через фирмы-прокладки, поскольку напрямую им никто ничего не продает. Подозреваю, что разные там ЦРУ развлекаются тем, что периодически подсовывают кацапам туфту, когда кацапские говорящие головы говорят, что попали в чуть ли не Генштаб ВСУ, а на деле попали в коровник. Проверифицировать снимки кацапы то никак не могут...
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28.06.2022 15:35 Ответить
Факты надо фиксировать, но без привязки к местности, работе ППО или месте нахождения военных. ЗСУ просит нас не афишировать это. Это их работа и они говорят нам не мешать её делать. Так что не мешай. Их желание намного важнее твоих хотелок.
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28.06.2022 14:00 Ответить
вміє гугл картою користуватися,
не дарма в раскосмос взяли
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28.06.2022 13:29 Ответить
без лупи розглядає її
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28.06.2022 13:36 Ответить
Нато рашистів в порошок зітре за пару днів.
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28.06.2022 13:30 Ответить
Немає нічого добрішого, ніж ранковий бутерброд з полонієм. Гагарін,бл#дь.
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28.06.2022 13:31 Ответить
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28.06.2022 13:32 Ответить
поостріть вирішив ******* показати ми про вас знаємо де ви ніби нато собиралось десь в бункері і це таемниця
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28.06.2022 13:32 Ответить
Центр ухвалення рішень в домах мирняка и ТРЦ, тупило **********
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28.06.2022 13:33 Ответить
Фейєричний талпайоп.
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28.06.2022 13:33 Ответить
Гарна новина. Після кожного такого висеру ЗСУ отримують ще більше зброї. Кацапські дебіли ще не зрозуміли, шо таких дорослих дядьків на слабо краще не брати.
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28.06.2022 13:34 Ответить
Вот такое дебилы там на всех должностях. Нация дегенераторов. А как иначе, если хоть сколько нибудь здравомыслящий из той проклятой земли бегут ещё с 16 века, когда бывший дружбан сумасшедшего царька Ивана, князь Курбский сбежал к литовцам.
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28.06.2022 13:35 Ответить
Нема хворому спокою) А мрійливий то який, певно романтик
Ну, романтику романтичну смерть)
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28.06.2022 13:35 Ответить
Публикуй-не публикуй
Все-равно получишь буй
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28.06.2022 13:35 Ответить
Снимки делал со своего бронированного наблюдательного пункта?

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28.06.2022 13:36 Ответить
Ні...особисто зі спутника
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28.06.2022 13:49 Ответить
супутника
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28.06.2022 13:52 Ответить
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28.06.2022 13:36 Ответить
Знайшли чим здивувати. США постійно публікуют супутникові знімки Росії з бункером Путіна і ніхто з цього не робить таємницю. Але Росію знищать економічно без всякої стрілянини і пилі.
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28.06.2022 13:37 Ответить
Ой,дураааак.Ну реально умственно неполноценные.🤦
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28.06.2022 13:37 Ответить
Шок для к@цапів - побачити в українському селі унітаз. А освоїти гугл-мапи то вже геніальність.
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28.06.2022 13:38 Ответить
Та вони по Україні йшли з картами паперовими 80-х років! Викидали десант не неіснуючий вже десяток років ліс Не знали про місто Славутич І так далі!
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28.06.2022 13:58 Ответить
Зайва хромосома працює!
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28.06.2022 14:09 Ответить
Этому дебилу уже зеленкой нарисовали цель на лбу а он координаты
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28.06.2022 13:39 Ответить
Дол..об зовсім з глузду зїхав з своїми координатами
даю координати кремля:55°45′06″ пн. ш. 37°37′04″ сх. д.
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28.06.2022 13:39 Ответить
у вас там помилка. не "пн.ш" а "пнх", не "сх.д." а "ска дбл, блдь".
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28.06.2022 13:46 Ответить
lutshe by on togda sam vtopilsa v mesto toi bednoi taksi....emu javno kislarodu do mozgu nedahode
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28.06.2022 13:39 Ответить
Та срало НАТО на голову рогозіна і *****!
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28.06.2022 13:39 Ответить
тут "нелюди" приймають рішення:



Московський кремль ; 55°45′06″ пн. ш. 37°37′04″ сх. д. / 55.751666666694774221° пн. ш. 37.617777777805777362° сх. д. / 55.751666666694774221; ...
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28.06.2022 13:40 Ответить
РФ - держава-терорист!
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28.06.2022 13:42 Ответить
Що там, кацапскім аманавтам дали хвотоапарат?
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28.06.2022 13:45 Ответить
З орлана останнього зняли фотоапарат і останнім рулоном непідсанкційної ізолєнти пристали.
А пластикову бутилочку для пального (не викидати ж) вставили касманавту-развєччіку в ср@ку.
І звично!

І приятно йому.
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28.06.2022 14:02 Ответить
На батуті скакав з "Полароїдом"? Хрен там. З Інету стягнув, пєвєц про траву в ілюмінаторі.
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28.06.2022 13:48 Ответить
они признали наши власти, поэтому с закидонами про националистов идут в закат
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28.06.2022 13:50 Ответить
Зпочатку Піськов, потім це чмо. В кремль завезли товчену крейду замість коксу?
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28.06.2022 13:51 Ответить
Навпаки, найзаборнішого коксу підвезли... нарешті.
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28.06.2022 13:58 Ответить
Аргентинська "мука" там нині в ходу... печуть і жарять в макітрах пиріжки...
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28.06.2022 14:01 Ответить
У самого рогозина "центр ухвалення рішень" схоже в дупі, а не в голові
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28.06.2022 13:53 Ответить
Він хворий рашист, місце йому на гілляці, а думці його в чемодані ))
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28.06.2022 13:55 Ответить
Який маладетс! А ось вусатий тарган так і не показав, звідки готувався напад.
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28.06.2022 13:57 Ответить
"Хей-хоу! РагозИн!
Больше сексу для мужчин!"
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28.06.2022 13:58 Ответить
Дайте йому сєльодки
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28.06.2022 13:58 Ответить
з новачком
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28.06.2022 13:59 Ответить
наскакався дибіл на батуті... башка поїхала...
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28.06.2022 13:59 Ответить
.
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28.06.2022 13:59 Ответить
Засуньте в жопу ківи свої координати...
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28.06.2022 14:00 Ответить
і ківа стрельне... даже жомові ями здригнуться...
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28.06.2022 14:03 Ответить
Учені психологи давно з'ясували що пика завжди характеризує внутрішній світ людини ,якщо людина деградує як особа, тоді i пика автоматично теж
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28.06.2022 14:06 Ответить
Ай, Моська! знать она сильна...
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28.06.2022 14:09 Ответить
Ілон Мааск тобою займеться

Будеш ***** РОГОЗІН В ДУПІ!!!
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28.06.2022 14:17 Ответить
ПІШІ ІСЧО, долбодятел батутний!!!))))
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28.06.2022 14:19 Ответить
рогозин научился включать комп?, с пиратским софтом?
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28.06.2022 14:21 Ответить
Пес скажений, недоумок недодержави! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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28.06.2022 14:22 Ответить
Цікаво, а якщо НАТО у відповідь оприлюднить супутникові знімки і надасть координати бункерів пуйла?
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28.06.2022 14:26 Ответить
А теперь все то что он опубликовал засунет себе в задницу!!!!!!!!!!!!!!
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28.06.2022 14:29 Ответить
Надо опубликовать МЕСТА нахождения Рогозина с целью ПРИСТРЕЛЯТЬСЯ
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28.06.2022 14:29 Ответить
Скажіть тому рогозіну, що він теж націоналіст, тільки рашистський. Може в нього мозок вибухне і він самоліквідується.
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28.06.2022 14:31 Ответить
Опубликуйте кто нибудь координаты его дома, надо сделать недоумку приятное!
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28.06.2022 14:35 Ответить
Застрахав їжака голою сідницею.
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28.06.2022 14:39 Ответить
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28.06.2022 14:40 Ответить
Нехай засуне їх собі в сраку.
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28.06.2022 14:42 Ответить
Тем не менее, Байден досрочно снялся с самита семерки.
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28.06.2022 14:45 Ответить
не хрена себе заскринил экран гугола оперой..
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28.06.2022 14:54 Ответить
Аналоговнетне ЧМО освоїло Google maps!
Ти дивись, який прогрес!!!

PS: Про таких Ігорь Губерман писав:
Я к тем, кто краен и неистов,
Утратил прежний интерес:
Чем агрессивней прогрессисты,
Тем безобразнее прогресс.
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28.06.2022 14:58 Ответить
На Западе люди уже устали от пустых путинских понтов.
Уже кидай свою бомбу, давай, мы ждем.
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28.06.2022 15:02 Ответить
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28.06.2022 15:35 Ответить
44 °56′ пн. ш. 31°44′ сх. д. і на глибину 49 м слідом за крейсером ЧФ
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28.06.2022 15:41 Ответить
Вони дограються, що їхні супутники всі позбивають.
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28.06.2022 17:05 Ответить
Йому перед цим непоказували карту ударів по рашці всіх центрів і пусків де що знаходиться?Чмо путінське
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28.06.2022 20:28 Ответить
 
 