Рогозин опубликовал спутниковые снимки мест проведения саммита НАТО и координаты "центров принятия решений"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал спутниковые снимки и координаты мест, где будет проводиться саммит НАТО.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в Мадриде открывается саммит НАТО, на котором страны Запада объявят Россию своим злейшим врагом.
Пока представители 30 стран Альянса, а также партнеры и кандидаты будут разбираться со стратегической концепцией до 2030 года, Роскосмос публикует спутниковые фотографии места проведения саммита и тех самых "центров принятия решений", которые поддерживают украинских националистов", - говорится в сообщении.
Также Рогозин "на всякий случай" опубликовал координаты соответствующих объектов.
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Пожалуйста, подождите...
Ну а про то, что кацапы все видят, это ерунда. Если бы они видели, то стреляли бы по поставкам оружия, а не гражданским и старым, известным с совка заброшенным объектам.
Поэтому сейчас кацапы тратят бешеные бабки, покупая спутниковые снимки Украины у Maxar и Planet через фирмы-прокладки, поскольку напрямую им никто ничего не продает. Подозреваю, что разные там ЦРУ развлекаются тем, что периодически подсовывают кацапам туфту, когда кацапские говорящие головы говорят, что попали в чуть ли не Генштаб ВСУ, а на деле попали в коровник. Проверифицировать снимки кацапы то никак не могут...
не дарма в раскосмос взяли
Ну, романтику романтичну смерть)
Все-равно получишь буй
даю координати кремля:55°45′06″ пн. ш. 37°37′04″ сх. д.
Московський кремль ; 55°45′06″ пн. ш. 37°37′04″ сх. д. / 55.751666666694774221° пн. ш. 37.617777777805777362° сх. д. / 55.751666666694774221; ...
А пластикову бутилочку для пального (не викидати ж) вставили касманавту-развєччіку в ср@ку.
І звично!
І приятно йому.
Больше сексу для мужчин!"
Будеш ***** РОГОЗІН В ДУПІ!!!
Ти дивись, який прогрес!!!
PS: Про таких Ігорь Губерман писав:
Я к тем, кто краен и неистов,
Утратил прежний интерес:
Чем агрессивней прогрессисты,
Тем безобразнее прогресс.
Уже кидай свою бомбу, давай, мы ждем.