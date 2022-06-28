В Запорожье с 15:00 до 18:00 будут раздаваться сирены и взрывы. Это не из-за войны

29 июня в Запорожье из-за работ в каменном карьере будут раздаваться взрывы. Во время работ будет звучать сирена.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, передает Цензор.НЕТ.

"29 июня с 15:00 до 18:00 на предприятии ООО "Мокрянский каменный карьер №3", которое находится в Шевченковском районе, будут производиться взрывные работы. Они связаны с выполнением производственного процесса", - говорится в сообщении.

Сирена прозвучит трижды:

первая (предупредительная) – один длительный сигнал, за час до взрыва;

вторая (боевая) – два длительных сигнала. Во время их звучания будет произведен массовый взрыв гранитных пород, сопровождающийся мощным звуком и столбом пыли;

третья (окончание работ) – три коротких сигнала.

Городские власти просят граждан сохранять спокойствие.

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