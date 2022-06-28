В результате обстрелов со стороны оккупантов в Николаевской области за сутки ранения получили 32 человека, - облсовет

В больницах Николаева находятся 278 граждан, пострадавших в результате обстрелов со стороны российских оккупантов

Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева, информирует Цензор.НЕТ.

"Больше всего досталось городам Николаев и Очаков - снова прилеты в жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру. Под обстрелами - громады Баштанского и Николаевского районов - Широковская, Ингульская, Березнегуватская, Первомайская, Мишково-Погореловская, Шевченковская и Галицыновская громады.

Всего же за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 32 человека. Среди пострадавших есть дети. В том числе и погибшие", - говорится в сообщении.

По ее словам, по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 278 граждан, пострадавших от атак оккупантов по Николаевской области. Еще 73 пострадавшие получили помощь амбулаторно.

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