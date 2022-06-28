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Рашисты выпустили 8 ракет по Николаеву, попали в стадион и военный городок, никто не пострадал, - мэр Сенкевич

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

миколаїв

Российские войска выпустили по Николаеву 8 ракет утром 28 июня, есть разрушения в заброшенном городке расположения 79-й бригады ВСУ и на центральном стадионе города.

Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Сегодня прилетело 8 ракет, три из них удалось сбить, другие полетели и попали в разные места в городе Николаев.

Две из них попали в городок 79-й бригады. В начале войны там была разрушена прицельным выстрелом одна из казарм. Сегодня этот городок пуст, в нем никого нет – и его периодически обстреливают российские войска. Сегодня было разрушено одно из зданий, еще одно было частично разрушено. Слава Богу, никто не пострадал - ни гражданские, ни военные", - рассказал глава города.

По его словам, другая ракета попала на центральный стадион.

"Хорошо, что никто не погиб, там никого не было. В прошлом году мы сдали административно-бытовой корпус – там все новенькое… Уничтожено. Новенькое поле мы сделали с обогревом – ракета попала туда, в чашу стадиона, оставив после себя воронку 15 м в ширину и 5 м вглубь", - добавил Сенкевич.

По состоянию на утро 28 июня в Николаеве нет убитых и раненых. В домах по соседству с обстрелянными объектами выбиты стекла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Николаеве прогремели взрывы
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Топ комментарии
+11
після війни будемо мати тяжку роботу, пиз..ти кацапів де побачимо
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28.06.2022 14:19
+7
...немає "невинуватих" і "хароших" руzzких. Є паскудне населення "за поребриком"
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28.06.2022 14:26
+4
Це точно ‼️
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28.06.2022 14:20
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після війни будемо мати тяжку роботу, пиз..ти кацапів де побачимо
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28.06.2022 14:19 Ответить
Це точно ‼️
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28.06.2022 14:20 Ответить
Мабуть, стадіон "Старт" - там десь недалеко? Не думаю, що відповідь буде коригуванням вогню - пройшло більше доби, ворог вже зі супутників подивився.

PS Якщо це "Старт", то це іронія долі - на цьому стадіоні був сумнозвісний матч смерті між київськими та німецькими футболістами. Я до того, що німецькі нацисти цей стадіон не чіпали.
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28.06.2022 14:23 Ответить
непогано було б ті супутники позбивати..
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28.06.2022 14:38 Ответить
...немає "невинуватих" і "хароших" руzzких. Є паскудне населення "за поребриком"
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28.06.2022 14:26 Ответить
Так ти про це своєму Ердогану скажи. А то він шашні з ****** водить. Але за Байрактари ми дякуєм...
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28.06.2022 14:35 Ответить
Старт в Киеве, а в Николаеве Судостроитель.
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28.06.2022 14:29 Ответить
Ну добре що без жертв і що нарешті з казарм людей прибрали. Пане Сєнкевич, підтримуємо вас!
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28.06.2022 14:47 Ответить
Воссемь ракет по пять лямов каждая...
Итого,- сорок лямов коту под хвост!
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28.06.2022 14:54 Ответить
Широкая кацапская душа никогда не жалела бабла на херню.
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28.06.2022 14:59 Ответить
им денег не жалко на ракеты

они готовы заплевать ракетами всю Украину
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29.06.2022 02:08 Ответить
Тупое русское быдло, никогда не умели воевать...
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28.06.2022 15:00 Ответить
 
 