Ракетный террор оккупантов имеет целью сломить дух украинцев, поэтому они бьют по гражданским объектам, - Минобороны

Россия проводит ракетный террор против мирного населения, поскольку стремится сломить дух и разрушить единство украинцев.

Об этом заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"РФ проводит кампанию ракетного террора против мирного населения Украины, чтобы сломить дух и разрушить единство украинцев. В последние дни враг нанес ряд ударов с применением ракет воздушного и наземного базирования по объектам гражданской инфраструктуры в Киеве, Киевской, Черкасской и Одесской областях", - сказал Мотузяник.

По его словам, россияне применяли дальние бомбардировщики Ту-22М3 и БРК "Бастион-П".".

Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. По состоянию на 6 утра 28 июня было известно о 16 погибших и 59 раненых украинцах. Еще 40 человек обратились с заявлениями о пропавших без вести. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.

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