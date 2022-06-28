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Ракетный террор оккупантов имеет целью сломить дух украинцев, поэтому они бьют по гражданским объектам, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета,рф,ракети

Россия проводит ракетный террор против мирного населения, поскольку стремится сломить дух и разрушить единство украинцев.

Об этом заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"РФ проводит кампанию ракетного террора против мирного населения Украины, чтобы сломить дух и разрушить единство украинцев. В последние дни враг нанес ряд ударов с применением ракет воздушного и наземного базирования по объектам гражданской инфраструктуры в Киеве, Киевской, Черкасской и Одесской областях", - сказал Мотузяник.

По его словам, россияне применяли дальние бомбардировщики Ту-22М3 и БРК "Бастион-П".".

Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. По состоянию на 6 утра 28 июня было известно о 16 погибших и 59 раненых украинцах. Еще 40 человек обратились с заявлениями о пропавших без вести. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.

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Топ комментарии
+14
Не знаю, я відчуваю найбільше люту злість, страх є за близьких, але не такої сили, як злість!
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28.06.2022 14:39
+14
Зростає тільки ненависть. Жодного страху
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28.06.2022 14:41
+12
Это действительно так но кремлевские упыри не понимают что с украинцами такой номер не пройдет ибо в огне закаляется сталь которая сносит бошки оккупантам.
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28.06.2022 14:42
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Не знаю, я відчуваю найбільше люту злість, страх є за близьких, але не такої сили, як злість!
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28.06.2022 14:39 Ответить
Не все такие мужественные и решительные как ты❗
Некоторые 💨
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28.06.2022 14:48 Ответить
Я і всі мої знайомі відчуваємо те саме!! Жодного страху! Лише лють найлютіша! І бажання спустити всю її на рашистів.
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28.06.2022 15:00 Ответить
Нас не зламали в перші дні! Тепер ми тільки загартовуємося!
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28.06.2022 14:41 Ответить
- Вы к нам надолго?

- Навсегда!

- А зачем тогда вывозите зерно, металл, троллейбусы?

- А мы не знаем, насколько это «навсегда» продлится!

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28.06.2022 14:41 Ответить
В кремле понимают что в конечном итоге проиграют и чтобы держать свой Пипл на цепи делают все чтобы создать видимость войны.
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28.06.2022 14:44 Ответить
Зростає тільки ненависть. Жодного страху
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28.06.2022 14:41 Ответить
Это действительно так но кремлевские упыри не понимают что с украинцами такой номер не пройдет ибо в огне закаляется сталь которая сносит бошки оккупантам.
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28.06.2022 14:42 Ответить
Эти упыри реально пытаются запугать украинцев? Идиоты.
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28.06.2022 14:47 Ответить
Марні намагання Окрім огиди й бажання дезинфікувати планету,нічого недоб'ються
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28.06.2022 14:47 Ответить
Что, питун - не выходит каменный цветок?
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28.06.2022 14:59 Ответить
касабські виродки
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28.06.2022 14:59 Ответить
Якби ви, Міноборони, виконували свої обов'язки, то ніякого ракетного 'терору' не було б!
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28.06.2022 15:01 Ответить
Краще очистить Міноборони та Генштаб від зрадників.
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28.06.2022 15:36 Ответить
будьте обережні з заявами на кшталт: «вина зрадників і тих, хто їх не відсторонив від влади», «якби ви витратили гроші на протиракетну оборону, а не на асфальт» тощо. Хоча ці аргументи мають реальну основу, вони також є ідеальним клином для розколу українського суспільства. Поки що зосередьтеся на ворогі, тому що розділений дім не витримає.
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28.06.2022 15:48 Ответить
Срашка не розуміє що ми Україна ми не зламаємося більше того їм всім горлянку перегризимо навіть коли війна закінчиться багато хто поїде шукати їх поименно і поадресово !
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28.06.2022 20:22 Ответить
 
 