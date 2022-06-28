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Россия активно пытается выйти на админграницы Луганщины и Донетчины и удержать сухопутный коридор в Крым, - Мотузяник

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,зсу,оос,армія,воїн

Российская Федерация не прекращает интенсивно обстреливать позиции Сил обороны Украины вдоль всей линии столкновения в Луганской и Донецкой областях.

Об этом спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник заявил на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

"Основной целью противника на данном этапе остается выход на административные границы Луганской и Донецкой областей, удержание сухопутного коридора с оккупированным Крымским полуостровом и захваченных районов Запорожской и Херсонской областей, блокирование морских коммуникаций Украины в северо-западной части Черного моря", - сказал Мотузяник.

По его словам, враг не прекращает интенсивное огневое воздействие в сторону позиций Сил обороны Украины вдоль всей линии столкновения в Луганской и Донецкой областях. Обстановка там остается сложной, но в целом контролируемой Вооруженными силами Украины, заверил Мотузяник.

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Еще один капитан очевидность. Откуда столько умных советников в МО???
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28.06.2022 14:46 Ответить
Полковник - очевидность!)))
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28.06.2022 14:57 Ответить
Дефолт и признание рашки страной террористом. Такая смесь будет хуже ядерной бомбы по рашистам.
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28.06.2022 14:47 Ответить
Гораздо эффективнее будет полное выполнение хотя бы принятых санкций.
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28.06.2022 15:01 Ответить
Пыхтит, старается - как пьяный домой
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28.06.2022 14:51 Ответить
А то ми цього без мотузяника не розуміли
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28.06.2022 15:00 Ответить
А что-то осталось от Луганской области? Кроме Гайдая...
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28.06.2022 15:33 Ответить
Хотілось би почути, що це завдання-максимум для рашистів... Але звучить так, наче б то - завдання-мінімум.
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28.06.2022 15:42 Ответить
А що це змінює, чи в такому випадку Україна відразу піде на всі умови кремля?
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28.06.2022 15:56 Ответить
Я даже знаю, что дальше.
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28.06.2022 18:38 Ответить
 
 