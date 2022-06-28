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Лидеры G7 призвали Китай надавить на РФ для прекращения войны против Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

велика,сімка

Лидеры стран "Группы семи" призвали КНР надавить на Россию с целью прекращения войны против Украины и немедленного вывода войск с украинской территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в совместном коммюнике глав государств и правительств "Большой семерки".

"Поскольку Россия ведет свою неоправданную, неспровоцированную и незаконную войну против Украины, мы призываем Китай надавить на Россию, чтобы она немедленно выполнила юридически обязывающий приказ Международного суда справедливости от 16 марта 2022 года, придерживалась соответствующих резолюций Генеральной ассамблеи ООН и прекратила свою военную агрессию - немедленно и безоговорочно вывела свои войска из Украины", - отметили в G7.

Лидеры G7 призвали Китай выполнять свои обязательства по международному праву и вносить вклад в международную безопасность.

"Напоминаем Китаю о необходимости соблюдать принцип устава ООН о мирном урегулировании споров и воздерживаться от угроз, принуждения, мер запугивания или применения силы", - говорится в коммюнике.

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Топ комментарии
+6
А самі ні?
Китай все влаштовує: дешева нафта, газ, послаблення рф.
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28.06.2022 15:06
+4
Щвидще Кетай натисне середній палець всім, і піде проводити "спецапєрацєю по детайванізаціьі Тайваню".
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28.06.2022 15:07
+4
Китай не то чтобы против Украины. В интересах Китая демонстрация бессилия НАТО и США остановить агрессора. Ему надо, чтобы Запад оставил его в покое, признал его роль и право действовать в своих интересах на своей территории, в Тайване, в ЮВ Азии, В Микронезии, в Африке, в Европе… В прямом столкновении китайцы не заинтересованы. Им куда выгоднее, если Запад сам убедиться что на решительные действия, даже против противника гораздо более слабого, чем Китай, он не способен. Тогда при усилении активности Китая, Запад, чтобы не выглядеть совсем уж смешно, будет делать меньше шума, который Китай изрядно раздражает.
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28.06.2022 16:22
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Жовтопиким і так непогано. Тайга пиляється,риба з Байкала ловиться.
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28.06.2022 15:01 Ответить
А кітайози натискаються?
Я б не сподівавсь, бо надмірне вживання рису призводить до необратних змін мозку.
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28.06.2022 15:02 Ответить
tak eta G7 chi sho ? ZASTAVLJAITE ! sho za bezhrebetnostj
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28.06.2022 15:04 Ответить
Людожер людожеру щось там не відїсть
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28.06.2022 15:05 Ответить
А самі ні?
Китай все влаштовує: дешева нафта, газ, послаблення рф.
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28.06.2022 15:06 Ответить
Щвидще Кетай натисне середній палець всім, і піде проводити "спецапєрацєю по детайванізаціьі Тайваню".
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28.06.2022 15:07 Ответить
Скільки виробництв за останні роки виведені з Китаю?
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28.06.2022 15:10 Ответить
Перестав цим цікавитись, але пам'ятаю що процес пішов ще в 19році здається, скаднощі виникали в основному у відсутності кваліфікованих кадрів наприклад в Індії, але там якось процес ішов. І все таки є запорона на єкспорт до Китаю передових технологій і тому подібне, так що Китай поки ще «фабрика».
Як розібралися із Хуавей також пам'ятаємо.
Так іде процес виводу виробництва
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28.06.2022 15:23 Ответить
? Підкажіть плиз
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28.06.2022 15:25 Ответить
чучма китайозам авіаносець по ціні брухту віддав. така вдячність жовтозадих
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28.06.2022 15:18 Ответить
Эти лидеры прекрасно понимают,что Китай.как и россия есть стрна агрессор,стремящаяся к "переделу мира" военным путём и что война с Китаем лишь дело недалёкого времени..КНР просто ищет войны,куда нужно "всунуть" милллиардные военные запасы.срок который истекает.а так же потому,что мир начинает обходить китайское "технологическое пиратство",в своё время позволившее Китаю приподнять свою экономику и технический прогресс без плат за лицензии и демпинг. А без этого Китай не может прогрессировать далее.Вот и прибегает Китай к поддержке военнного террориста россии-своего союзника для "потрясти запад" и попугать мир ,если тот не согласится на передел границ и сфер влияния с огромной долей для Китая..Вопрос времени и недолгого,когда встанет вопрос бить Китай,чтобы спасти от него мир.
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28.06.2022 16:08 Ответить
Китай не то чтобы против Украины. В интересах Китая демонстрация бессилия НАТО и США остановить агрессора. Ему надо, чтобы Запад оставил его в покое, признал его роль и право действовать в своих интересах на своей территории, в Тайване, в ЮВ Азии, В Микронезии, в Африке, в Европе… В прямом столкновении китайцы не заинтересованы. Им куда выгоднее, если Запад сам убедиться что на решительные действия, даже против противника гораздо более слабого, чем Китай, он не способен. Тогда при усилении активности Китая, Запад, чтобы не выглядеть совсем уж смешно, будет делать меньше шума, который Китай изрядно раздражает.
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28.06.2022 16:22 Ответить
Навряд, щоб той, хто спонукав росію до нападу, потребував війну зупинити. Це не в інтересах вузькооких.
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28.06.2022 16:31 Ответить
Детский лепит. Китай- партнёр россии. Смотри как голосует в ООН.
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28.06.2022 16:40 Ответить
Марний клопіт. Але якщо повторювати цей заклик знов і знов, то коли-небудь це може спонукати Китай нарешті визначитися з правильною позицією відносно війни в Україні.
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28.06.2022 20:43 Ответить
 
 