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G7 выделит $4,5 млрд для преодоления продовольственного кризиса, вызванного войной РФ против Украины

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

зерно,харків

В последний день саммита "Группы семи" руководители стран-участниц согласились выделить дополнительные 4,5 миллиарда долларов для борьбы с глобальным отсутствием пищи, к которой привела российская агрессия в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Они также призвали страны, имеющие большие запасы продовольствия, помочь в разрешении кризиса и воздержаться от дальнейшего выкупа продуктов питания, чтобы не спровоцировать еще более быстрый рост глобальных цен.

"Мы призываем тех партнеров, которые имеют большие резервы, а также частные компании сделать еду доступной без манипулирования рынком", - говорится в финальном коммюнике саммита G7.

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Приблизно по 4,5 долари на душу. На день вистачить
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28.06.2022 15:31 Ответить
Наші кошти наші сльози і ті розікрали....

Ми ВПО втікли від рашистів під КиЇВ до Соф. Борщагівки - виплатів 0.

Як бути?

Звертаємось до президента для врегулювання питання щодо виплат ВПО! Люди виїхали зі своїх квартир в зв'язку з російською агресією ,з малими дітьми майже без нічого , в надії на допомогу від держави. Як отримують люди ВПО до сих пір не зрозуміло, багато людей які приїхали з березня місяця ,досі не отримали жодної виплати, людям нема за що їснувати в іншому місті. Люди які приїхали пізніше отримують виплати, а з березня місяця люди чекають, багато людей почали повертатися в свої домівки тому що їм нема за що їснувати в іншому місті. Безкоштовного проживання немає, в гуртожитках які офіційно є прихистком для переселенців змушують платити людей від 1500 гривень за людину в місяць, підкажіть українцям що робити, якщо немає родичів в безпечних містах, якщо немає грошей?
Ви казали , українці виїзжайте в безпечні міста ,ви для нас важливі, всі 4 місяці люди бачать ,як вони важливі для нашої держави !
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28.06.2022 18:00 Ответить
 
 