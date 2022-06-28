G7 выделит $4,5 млрд для преодоления продовольственного кризиса, вызванного войной РФ против Украины
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В последний день саммита "Группы семи" руководители стран-участниц согласились выделить дополнительные 4,5 миллиарда долларов для борьбы с глобальным отсутствием пищи, к которой привела российская агрессия в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
Они также призвали страны, имеющие большие запасы продовольствия, помочь в разрешении кризиса и воздержаться от дальнейшего выкупа продуктов питания, чтобы не спровоцировать еще более быстрый рост глобальных цен.
"Мы призываем тех партнеров, которые имеют большие резервы, а также частные компании сделать еду доступной без манипулирования рынком", - говорится в финальном коммюнике саммита G7.
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Ми ВПО втікли від рашистів під КиЇВ до Соф. Борщагівки - виплатів 0.
Як бути?
Звертаємось до президента для врегулювання питання щодо виплат ВПО! Люди виїхали зі своїх квартир в зв'язку з російською агресією ,з малими дітьми майже без нічого , в надії на допомогу від держави. Як отримують люди ВПО до сих пір не зрозуміло, багато людей які приїхали з березня місяця ,досі не отримали жодної виплати, людям нема за що їснувати в іншому місті. Люди які приїхали пізніше отримують виплати, а з березня місяця люди чекають, багато людей почали повертатися в свої домівки тому що їм нема за що їснувати в іншому місті. Безкоштовного проживання немає, в гуртожитках які офіційно є прихистком для переселенців змушують платити людей від 1500 гривень за людину в місяць, підкажіть українцям що робити, якщо немає родичів в безпечних містах, якщо немає грошей?
Ви казали , українці виїзжайте в безпечні міста ,ви для нас важливі, всі 4 місяці люди бачать ,як вони важливі для нашої держави !