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Новости За рубежом
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Германия (6013) Россия (91262) энергетика (2034) Бундестаг (175)

Энергетическая зависимость Германии от России была создана намеренно и необходимо провести расследование причин создания такой энергозависимости

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

кізеветтер

В Германии считают необходимым расследовать умышленное создание энергетической зависимости ФРГ от РФ.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Бундестага от ХДС/ХСС Родерих Кизеветтер, сообщает Цензор.НЕТ.

"Эта зависимость, которую сформировали канцлеры Шредер и Меркель в течение последних 16 - 20 лет, она была сформирована преднамеренно. Мы должны расследовать по какой причине мы отказали многим другим поставщикам, в частности, из Норвегии, Нидерландов, Алжира и других стран. Почему мы не строили LNG-терминалы вместо закупок российского газа? Необходимо расследовать почему преднамеренно создавалась эта энергетическая зависимость", - заявил политик.

"И это моя задача, как политика, объяснить немцам, что большие счета в их платежках, это не результат войны, а результат преднамеренных действий российских политиков, занимающихся энергетикой, направленных на уничтожение энергетической независимости Германии", - подытожил депутат Бундестага Родерих Кизеветтер.

В свою очередь, в Министерстве экономики и защиты климата Германии заявили, что для достижения энергетической независимости Германии от поставок газа из России необходимы общенациональные усилия, как на уровне федерального правительства и местных властей, так и на уровне частных компаний и домохозяйств. К 2024 году уровень потребления российского газа Германией возможно сократить до 10%.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+55
Що, фрау Рібентроп-Меркель, прийшов час платити по векселях?
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28.06.2022 15:10
+41
оце діло!
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28.06.2022 15:10
+35
Грету Тунберг финансировали русские? Так Путин пригрозил глобальным потеплением
Благородные цели, красивые фразы, горячие речи и русские деньги на заднем плане. Шведские активисты призывают расследовать связи Греты Тунберг с российской неправительственной организацией, напрямую финансируемой МИД России. По словам активистов, деньги должны были литься широким потоком с 2019 по 2021 год.

Грета Тунберг прославилась в 2018 году, когда начала свою «школьную климатическую забастовку». Тогдашняя 15-летняя шведка каждую пятницу вместо школы приходила в здание парламента, где протестовала против изменения климата и обращалась к мировым лидерам с призывом принять конкретные меры для предотвращения климатической катастрофы.

Стиль протеста, юный возраст активистки и отклонения в развитии (у девочки диагностировали синдром Аспергера) быстро сделали ее любимицей левых СМИ. Она мелькала перед камерами, посещала экономические и экономические съезды, встречалась с величайшими мировыми лидерами. В своих высказываниях она становилась все более радикальной и с каждым последующим появлением требовала все новых и новых ограничений, которые человечество должно налагать на себя, чтобы не допустить разрушения климата.

Уже тогда многие комментаторы стали указывать на то, что слова Греты Тунберг стали мельницей для некоторых европейских политиков, годами добивавшихся «изменений в энергетической политике», что привело к усилению зависимости от российского сырья. Как это закончилось? Мы все это знаем и платим за это высокую цену.

Сегодня раздаются голоса, что Грета Тунберг, возможно, действовала для России не совсем самоотверженно. По словам шведских активистов, деньги должны были быть пожертвованы общине, собравшейся в Тунберге, одной из российских неправительственных организаций, финансируемых местным Министерством иностранных дел.
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28.06.2022 15:10
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оце діло!
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28.06.2022 15:10 Ответить
Дійшло .. краще зараз вже , чим далі ще смоктат
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28.06.2022 16:27 Ответить
Брво, гер Родеріх Кізеветтер !

старушку-комсомолочку Ангелу к отвєту !

подивіться біографію цієї курви в Вікі - волоси дибки стають!
як можна було допустити до вдали в Германії таку руZZкую курву
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28.06.2022 18:27 Ответить
o kak....sha Anzhela zapojot....
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28.06.2022 15:10 Ответить
"Ich hab' alles richtig getan!"
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28.06.2022 15:14 Ответить
MONEY-MONEY-MONEY..................
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28.06.2022 15:25 Ответить
ja ja wir verstehen sie....kommt mein führerin , wir haben ein neues appartement für dich
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28.06.2022 15:26 Ответить
Так, так.. цюрюк на хауз хендехох..
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28.06.2022 16:29 Ответить
Wenn die Soldaten
durch die Stadt marschieren,
Öffnen die Mädchen
die Fenster und die Türen.
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28.06.2022 15:38 Ответить
Грету Тунберг финансировали русские? Так Путин пригрозил глобальным потеплением
Благородные цели, красивые фразы, горячие речи и русские деньги на заднем плане. Шведские активисты призывают расследовать связи Греты Тунберг с российской неправительственной организацией, напрямую финансируемой МИД России. По словам активистов, деньги должны были литься широким потоком с 2019 по 2021 год.

Грета Тунберг прославилась в 2018 году, когда начала свою «школьную климатическую забастовку». Тогдашняя 15-летняя шведка каждую пятницу вместо школы приходила в здание парламента, где протестовала против изменения климата и обращалась к мировым лидерам с призывом принять конкретные меры для предотвращения климатической катастрофы.

Стиль протеста, юный возраст активистки и отклонения в развитии (у девочки диагностировали синдром Аспергера) быстро сделали ее любимицей левых СМИ. Она мелькала перед камерами, посещала экономические и экономические съезды, встречалась с величайшими мировыми лидерами. В своих высказываниях она становилась все более радикальной и с каждым последующим появлением требовала все новых и новых ограничений, которые человечество должно налагать на себя, чтобы не допустить разрушения климата.

Уже тогда многие комментаторы стали указывать на то, что слова Греты Тунберг стали мельницей для некоторых европейских политиков, годами добивавшихся «изменений в энергетической политике», что привело к усилению зависимости от российского сырья. Как это закончилось? Мы все это знаем и платим за это высокую цену.

Сегодня раздаются голоса, что Грета Тунберг, возможно, действовала для России не совсем самоотверженно. По словам шведских активистов, деньги должны были быть пожертвованы общине, собравшейся в Тунберге, одной из российских неправительственных организаций, финансируемых местным Министерством иностранных дел.
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28.06.2022 15:10 Ответить
Вы тоже заметили, что малохольная Грета как-то враз исчезла из медийного пространства? Цели достигнуты, Грета больше не нужна
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28.06.2022 15:12 Ответить
Ну, после "хаву дарью" Грета кагбэ сама сказала, что "с неё хватит политики". Но механизм использования Греты самими же её родителями вызывал большие вопросы, в том числе и у такого в доску "зелёного" (в европейском смысле) как я.
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28.06.2022 15:18 Ответить
а що з дитини взяти, тим більше якщо має якісь проблеми зі здоров"ям, а от хто оплачував ліві змі, які це все розкрутили? змі ж безкоштовно півміліметра не надрукують на своїх шпальтах, а так розкрутка це чималі гроші, дуже великі гроші.
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28.06.2022 17:33 Ответить
До 1976 року таких, як Грета у Швеції стерилізували та/або робили лоботомію. Потім цю практику закрили. Можливо передчасно?
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28.10.2022 18:28 Ответить
Що, фрау Рібентроп-Меркель, прийшов час платити по векселях?
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28.06.2022 15:10 Ответить
Она сейчас быстро оформит себе инвалидность. Типа хвора на ум. Альцгеймер и мозговое недомогание. Иначе попадёт на подвал вместо дома престарелых.
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28.06.2022 15:15 Ответить
може стать змінити, це теж спрацює, або скаже що у неї , якийсь блуждаючий гендер, сьогодні один, а завтра невідомо який, і взагалі вона зовсім інша особа.
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28.06.2022 17:36 Ответить
Я вже казав, що кожне слово фрау Р. після 24.02.2022 ретельно опрацьовано юристом. Буде нелегко(((
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28.06.2022 15:25 Ответить
Фрау на вихід?
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28.06.2022 15:12 Ответить
Меркель❗ Выходии❗📢
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28.06.2022 15:37 Ответить
баба Яга Меркель проти!
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28.06.2022 15:12 Ответить
Нарешті почало доходити, причини банальні - гроші.
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28.06.2022 15:12 Ответить
Патамуша бабло...
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28.06.2022 15:13 Ответить
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28.06.2022 15:14 Ответить
Родеріх, так тримати! Доведіть справу до кінця!
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28.06.2022 15:15 Ответить
шрьодер & меркель к ногє
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28.06.2022 15:15 Ответить
Хорошо бы в этой внутренней политической борьбе нам больше оружия досталось.
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28.06.2022 15:15 Ответить
CDU ещё до войны выступала за поставки оружия. Хоть это и партия Меркель.
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28.06.2022 15:25 Ответить
Борьба за власть в Германии и до войны велась)
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28.06.2022 15:33 Ответить
Ну, в комментах я писал об этом сам довольно много. По сути, CDU облажалась с пропутинской кандидатурой Лашета (по сравнению с которым Меркель - бандерівка), и резко сменила курс.
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28.06.2022 15:53 Ответить
Ну, партия не значит сама Меркель, это ж не "слуги урода" или "единая раша", где голосуют хором как велено.
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28.06.2022 17:31 Ответить
виступати це одне, а дати це вже зовсім інше. Ось британці багато не виступали, а взяли і прислали нам зброю ще до початку війни.
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28.06.2022 17:37 Ответить
Та ***** не может быть! Не верю. Вы уволили слепых из ОБСЕ и взяли людей с двумя глазами?
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28.06.2022 15:16 Ответить
Шредер и Меркель полохливо схапились за свої сраки...
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28.06.2022 15:19 Ответить
Если раскрутят, то будет серьезно👍❗
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28.06.2022 15:38 Ответить
Если… мн17уже 8 лет рассматривают
Раша хорошо отработала СТИМУЛИРОВАНИЕ торможения процессов
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28.06.2022 15:54 Ответить
Дай Бог. що б довели до кінця. а не тільки балачки. Ця шльондра заслуговує провести залишок життя за гратами. Але . думається. що . якщо серйозно за неї візьмуться. недовго протягне (інсульт. інфаркт...) дуже багато знає.
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28.06.2022 15:22 Ответить
Тому Меркель і не вибачається і помилок не визнає. Знає що буде суд і там це зможуть використати
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28.06.2022 15:24 Ответить
На Нюрнбергу 2, на кому будуть судити плешивого виродка, разом з ним на лаві підсудних має сидіти та німецька курва - меркельша, як співучасниця тих всіх страхіть, які сьогодні у нас творяться.
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28.06.2022 15:24 Ответить
Ого... відкрили секрет Полішинеля... Німці, задайте питання "а хто з німецікої верхівки є акціонером газпрома?". І тут все і відкриється
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28.06.2022 15:27 Ответить
даю на водочку))) зовут - Штирлиц, штандартенфюрер, исиный ариец, беспощаден к врагам рейха. с ним должна быть радистка-интернетчица по имени Кэт.
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28.06.2022 15:27 Ответить
Золотые слова. Жаль, что в пустоту.
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28.06.2022 15:35 Ответить
Газпромовское лобби в Германии очень обширно. Я жду, когда у Меркель спросят не только за крепкую дружбу с пуйлом, но и за разрушительную для ЕС миграционную политику
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28.06.2022 15:37 Ответить
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28.06.2022 15:44 Ответить
За это тоже 👍
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28.06.2022 15:54 Ответить
Сделать чистку всех ветвей власти в ЕС и Украине . Всех , кто хоть как-то пересекался с рашей- уволить .
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28.06.2022 15:50 Ответить
фсбшную агенуру можно уволить только одним способом - расстрелять
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28.06.2022 18:49 Ответить
недалёкую Германию грела примитивная мысль , что в Европе руzzкий "господин назначил меня любимой женой"
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28.06.2022 15:51 Ответить
наконец то прозрение..., а мы говорили..., но многие немцы убеждены, особенно которые у власти, что много денег не бывает, особенно, если их тебе просто в карман суют..., впрочем, у нас таких тоже до хрена...
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28.06.2022 15:52 Ответить
Раз заява сделана, значит все знают, куда смотреть - на Меркель:
1. Была против вступления Украины и Грузии в НАТО в 2008 году - и спровоцировала войну сегодня
2. Закрыла все АЭС и шахты в Германии, посадив страну на жопу путинского газа

Вопрос какой срок она получит, других итого нет
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28.06.2022 15:57 Ответить
Меркель - путлеровская ***** ! Агент штази .
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28.06.2022 16:07 Ответить
4 Ш. Шмэркель, ШтангенцЫркуль, Шрэдэр, Шольц.
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28.06.2022 16:10 Ответить
У них оппозиция была вообще? Медленно, но дошло.
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28.06.2022 16:34 Ответить
Дуже прості причини з прізвищами - Шредер, Меркель, хто там ще ?
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28.06.2022 16:42 Ответить
Ця система має довгі міцні коріння. Був розсекречений агент КДБ Віллі Брандт, "любий друзь" Єльцина Гельмут Коль. Шредер і Меркель тільки продовжили традицію. Шредер взагалі зганьбився найманою працею на "Газпром". До речі, Меркель прийшла як опонент продажного Шредера і спочатку намагалась позбутись газової залежності від рашки. Але далі все пішло по накатаному. Ось нехай тепер однопартійці фрау розбираються, що і як було, відмивають репутацію партії.
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28.06.2022 21:39 Ответить
Sehr gut doitshe man,es ist vernünftig! ( дослівно: дуже добре,німець,це розумно!)
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28.06.2022 16:45 Ответить
Німецькі політики добре на лапу получали від росії.
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28.06.2022 16:52 Ответить
Да і відмова німеччини від атомних ес, і перехід на ес, які працюють на російському газі - це, мабуть, була масштабна корупційна компанія.
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28.06.2022 16:55 Ответить
Ця історія мала вигляд "зеленої" кампанії. Німецький уряд пішов на повідку німецького народу. Народ прагнув закриття АЕС, уряд народне прагнення задовольнив. А тут в кущах - російський екологічний і, головне, дешевий(!) газ виявився... Яка приємна несподіванка! Так все починалось - з народного поруху душі за все добре проти всього поганого, за екологію! Злі язики базікають, що як раз це і було першою фазою російської постчорнобильської спецоперації. Другою фазою спецоперації був підкуп німецьких урядовців при канцлері-корупціонері Шредері. З канцлериною Меркель і її урядовцями хай німці самі розбираються.
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28.06.2022 22:06 Ответить
Невже розвиднілося?
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28.06.2022 17:37 Ответить
а як так вийшло, що замість прийняти біженців з Сирії, чиї дома бомбардували русскіє, понабрали купу не зрозуміти кого, але дивлячись на те, як вони відносяться до європейців то якихось бойовиків, маргиналів можливо навіть і асадівців? як так вийшло що вони могли без проблем заїжджати до Європи без документів, невідомо хто, молоді чоловіки між іншим. А українців тим часом які працювати приїхали відловлювали і депортували, якщо хоч щось не так з документами? то така рівність, чи то знову щось мєркєль напсула?
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28.06.2022 17:41 Ответить
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28.06.2022 18:01 Ответить
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28.06.2022 18:03 Ответить
Шредер та Меркель беріть їх та трусить за ноги, там навіть копати непотрібно все на поверхні з карманів посипляться криваві рублі..
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28.06.2022 18:33 Ответить
навряд щось буде окрім заяв,
це ж «святу» шМеркель не можна чіпати
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28.06.2022 20:31 Ответить
После Фукусимы Меркель сразу же принялась закрывать АЭС в Германии и стала еще больше подсаживать страну на россиянский газ!
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28.06.2022 20:43 Ответить
Німці проснулись?! Тільки тепер вам стало ясно,що вас підсадили на ,,голку''?
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29.06.2022 10:16 Ответить
 
 