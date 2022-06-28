Энергетическая зависимость Германии от России была создана намеренно и необходимо провести расследование причин создания такой энергозависимости
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Германии считают необходимым расследовать умышленное создание энергетической зависимости ФРГ от РФ.
Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Бундестага от ХДС/ХСС Родерих Кизеветтер, сообщает Цензор.НЕТ.
"Эта зависимость, которую сформировали канцлеры Шредер и Меркель в течение последних 16 - 20 лет, она была сформирована преднамеренно. Мы должны расследовать по какой причине мы отказали многим другим поставщикам, в частности, из Норвегии, Нидерландов, Алжира и других стран. Почему мы не строили LNG-терминалы вместо закупок российского газа? Необходимо расследовать почему преднамеренно создавалась эта энергетическая зависимость", - заявил политик.
"И это моя задача, как политика, объяснить немцам, что большие счета в их платежках, это не результат войны, а результат преднамеренных действий российских политиков, занимающихся энергетикой, направленных на уничтожение энергетической независимости Германии", - подытожил депутат Бундестага Родерих Кизеветтер.
В свою очередь, в Министерстве экономики и защиты климата Германии заявили, что для достижения энергетической независимости Германии от поставок газа из России необходимы общенациональные усилия, как на уровне федерального правительства и местных властей, так и на уровне частных компаний и домохозяйств. К 2024 году уровень потребления российского газа Германией возможно сократить до 10%.
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старушку-комсомолочку Ангелу к отвєту !
подивіться біографію цієї курви в Вікі - волоси дибки стають!
як можна було допустити до вдали в Германії таку руZZкую курву
durch die Stadt marschieren,
Öffnen die Mädchen
die Fenster und die Türen.
Благородные цели, красивые фразы, горячие речи и русские деньги на заднем плане. Шведские активисты призывают расследовать связи Греты Тунберг с российской неправительственной организацией, напрямую финансируемой МИД России. По словам активистов, деньги должны были литься широким потоком с 2019 по 2021 год.
Грета Тунберг прославилась в 2018 году, когда начала свою «школьную климатическую забастовку». Тогдашняя 15-летняя шведка каждую пятницу вместо школы приходила в здание парламента, где протестовала против изменения климата и обращалась к мировым лидерам с призывом принять конкретные меры для предотвращения климатической катастрофы.
Стиль протеста, юный возраст активистки и отклонения в развитии (у девочки диагностировали синдром Аспергера) быстро сделали ее любимицей левых СМИ. Она мелькала перед камерами, посещала экономические и экономические съезды, встречалась с величайшими мировыми лидерами. В своих высказываниях она становилась все более радикальной и с каждым последующим появлением требовала все новых и новых ограничений, которые человечество должно налагать на себя, чтобы не допустить разрушения климата.
Уже тогда многие комментаторы стали указывать на то, что слова Греты Тунберг стали мельницей для некоторых европейских политиков, годами добивавшихся «изменений в энергетической политике», что привело к усилению зависимости от российского сырья. Как это закончилось? Мы все это знаем и платим за это высокую цену.
Сегодня раздаются голоса, что Грета Тунберг, возможно, действовала для России не совсем самоотверженно. По словам шведских активистов, деньги должны были быть пожертвованы общине, собравшейся в Тунберге, одной из российских неправительственных организаций, финансируемых местным Министерством иностранных дел.
ЯгаМеркель проти!
Раша хорошо отработала СТИМУЛИРОВАНИЕ торможения процессов
1. Была против вступления Украины и Грузии в НАТО в 2008 году - и спровоцировала войну сегодня
2. Закрыла все АЭС и шахты в Германии, посадив страну на жопу путинского газа
Вопрос какой срок она получит, других итого нет
це ж «святу» шМеркель не можна чіпати