В Германии считают необходимым расследовать умышленное создание энергетической зависимости ФРГ от РФ.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Бундестага от ХДС/ХСС Родерих Кизеветтер, сообщает Цензор.НЕТ.

"Эта зависимость, которую сформировали канцлеры Шредер и Меркель в течение последних 16 - 20 лет, она была сформирована преднамеренно. Мы должны расследовать по какой причине мы отказали многим другим поставщикам, в частности, из Норвегии, Нидерландов, Алжира и других стран. Почему мы не строили LNG-терминалы вместо закупок российского газа? Необходимо расследовать почему преднамеренно создавалась эта энергетическая зависимость", - заявил политик.

"И это моя задача, как политика, объяснить немцам, что большие счета в их платежках, это не результат войны, а результат преднамеренных действий российских политиков, занимающихся энергетикой, направленных на уничтожение энергетической независимости Германии", - подытожил депутат Бундестага Родерих Кизеветтер.

В свою очередь, в Министерстве экономики и защиты климата Германии заявили, что для достижения энергетической независимости Германии от поставок газа из России необходимы общенациональные усилия, как на уровне федерального правительства и местных властей, так и на уровне частных компаний и домохозяйств. К 2024 году уровень потребления российского газа Германией возможно сократить до 10%.