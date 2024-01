Финляндия выделяет Украине на гуманитарную помощь и развитие дополнительные 70 млн евро

Финляндия предоставит дополнительные 70 млн евро на гуманитарную помощь Украине и сотрудничество в сфере развития.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщило Министерство иностранных дел Финляндии.

Долгосрочные проекты развития предполагают сотрудничество в сфере образования, верховенства права, энергетики и климатической устойчивости.

"Финляндия решила предоставить дополнительные 70 миллионов евро на сотрудничество и гуманитарную помощь Украине. Долгосрочное сотрудничество Финляндии по развитию в Украине сосредоточено на образовании, верховенстве права, энергетике и климатической устойчивости", - говорится в сообщении.

Finland has decided to grant additional EUR 70 million to development cooperation and humanitarian aid to Ukraine.



Finland’s long-term development cooperation in Ukraine focuses on education, rule of law, energy and climate resilience.#StandWithUkraine pic.twitter.com/vUNi52VZBv