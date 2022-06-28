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Финляндия выделяет Украине на гуманитарную помощь и развитие дополнительные 70 млн евро

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

швеція,фінляндія

Финляндия предоставит дополнительные 70 млн евро на гуманитарную помощь Украине и сотрудничество в сфере развития.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщило Министерство иностранных дел Финляндии.

Долгосрочные проекты развития предполагают сотрудничество в сфере образования, верховенства права, энергетики и климатической устойчивости.

"Финляндия решила предоставить дополнительные 70 миллионов евро на сотрудничество и гуманитарную помощь Украине. Долгосрочное сотрудничество Финляндии по развитию в Украине сосредоточено на образовании, верховенстве права, энергетике и климатической устойчивости", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, начиная с 24 февраля Финляндия уже выделила для поддержки Украины около 20 млн евро. Кроме такой помощи на двустороннем уровне Финляндия оказывает Украине помощь вместе с другими членами Евросоюза – через механизм гражданской защиты ЕС, а также присоединяется к помощи оружием: на уровне ЕС - через Фонд по поддержке мира, и на двусторонней основе. Также около 28 тысяч украинцев обратились в Финляндии за временной защитой.

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28.06.2022 15:48 Ответить
Щиро дякуємо Фінляндії за допомогу і контроль Фінляндією, за наданою нею допомогою
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28.06.2022 15:50 Ответить
Українці! Але перестаньте вже нарешті красти гуманітарку! Майте совість! Перед порядними людьми соромно. Для них ці гроші також не зайві. Схаменіться!
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28.06.2022 16:50 Ответить
 
 