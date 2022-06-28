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Путин должен признать провал в Украине, если хочет ослабления санкций против РФ, - Шольц

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шольц

Давление Запада на Россию посредством санкций и других ограничений будет только усиливаться, поэтому единственный способ для Путина выйти из этой ситуации - признать провал своих планов в Украине.

Об этом заявил Канцлер Германии Олаф Шольц в завершение саммита G7 в Баварии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Он подчеркнул, что каждая страна имеет право выбирать свой путь развития, не подвергаясь при этом угрозе нападения со стороны соседей.

По словам канцлера, вчерашний ракетный удар по торговому центру в Кременчуге является еще одним доказательством жестокости Путина по отношению к населению Украины.

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Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. По состоянию на 12 часов 28 июня было известно о более чем 20 погибших и 59 раненых украинцев. 40 человек обратились с заявлениями о пропавших без вести. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.
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Топ комментарии
+19
Яке послаблення санкцій?
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28.06.2022 15:47
+11
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28.06.2022 15:53
+8
Не торопитесь☝Шольц разиграет юхла так, что тому и репарации выплачивать за счастье будет👍В общем начинается интересная стадия войны. Поражения юхла по всем направлениям❗
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28.06.2022 15:47
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И все? только провал?
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28.06.2022 15:44 Ответить
Не торопитесь☝Шольц разиграет юхла так, что тому и репарации выплачивать за счастье будет👍В общем начинается интересная стадия войны. Поражения юхла по всем направлениям❗
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28.06.2022 15:47 Ответить
Шольц розіграє? Теж мені стратєг)
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28.06.2022 15:58 Ответить
Авжеж розіграє. Ще й як, з відплатою за газовий шантаж.
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28.06.2022 16:35 Ответить
Яке послаблення санкцій?
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28.06.2022 15:47 Ответить
Военный трибунал и смертная казнь всех участников террористической военной банды путлера и их Гёббельс-Шапиро,Симоньян, скабеевой ………
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28.06.2022 16:22 Ответить
Послаблення значне: ***** відріжуть не всі яйки, а тільки одне.
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28.06.2022 16:37 Ответить
Я теж так подумав. Про яке "послаблення санкцій"? Що воно несе?
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28.06.2022 16:46 Ответить
Ну і що це повинно означати? Шольц продовжує "валяти шольца".
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28.06.2022 15:47 Ответить
Марить "сохранением лица" *****
Коли вже до них дойде - тільки денафикація та розчленування мордору спасе світ!
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28.06.2022 16:48 Ответить
І вже про послаблення санкцій!
Нема більше європейських цінностей: лише купа жирних баранів, що здатні лише жерти і срати.
Але запам'ятайте шановні, хоча горить лише Україна, але згоріти може вся Європа!
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28.06.2022 15:47 Ответить
Что это? Какая очередная ахинея . Может еще, в обмен на санкции, попросите Рашку публично извиниться?
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28.06.2022 15:49 Ответить
Перед вами - террорист. Какое, на хрен "послабление санкций"? Вы там с ума посходили? Полные санкции для удушения паРаши - это минимум (!) для сдерживания орды! паРаша должна быть изолирована на века от цивилизации, подстилки вы **********!
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28.06.2022 15:52 Ответить
СМЕРТИ ДЕТЕЙ И ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ ,КОТОРЫМ РАШИСТЫ ТРАВИЛИ И УБИВАЛИ В СИРИИ НЕ ПОВЛИЯЛИ НА ПОЛИТИКУ Германии‼️‼️‼️ Меркель и ее последователи спят и видят : "сохранить кровожадную морду ***** и его выродков",чтобы опять проворачивать миллиардные сделки и поставлять подсанкционные товары и оружие кровавым агрессором
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28.06.2022 16:33 Ответить
Я вважаю, що наша влада недопрацьовує на дипломатичному фронту. Оці нічні бормотання Зеленського на камеру для внутрішнього споживання - не те, що потрібно для зміни думки світових лідерів.
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28.06.2022 16:52 Ответить
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28.06.2022 15:53 Ответить
хто про що а цей пр санкціїї повинні всі лідери взагалі ігнорувати ***** дати зрозуміти йому що він ніхто ізолювати а воно ще поїде на G20 в Індонезію, ви що після всього ще хочити як ні в чому не бувало сприймати його як президента а не як террориста?навіть якщо звільнено все наше санкціїї повинні бути до виплати всіх репарацій
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28.06.2022 15:54 Ответить
Хто про що, а Шольц мріє про зняття санкції.
Ще раз нагадали *****, що точок неповернення для нього не існує.
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28.06.2022 15:57 Ответить
***, как же Шольц ******)
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28.06.2022 15:58 Ответить
А в чем провал-то? Конечно он рискнул, Украину ему уничтожить не удалось. Но объявленая задача успешно выполняется, территория Луганской области в ближайшее время будет захвачена. К концу года такими темпами захватят и Донецкую область. После этого будет предложение переговоров, признаете лднр, признаете Крым российским, поставляете воду и электроэнергию в Крым, а за это отдаем Херсонскую и Запорожскую области. За последнее время не организовано ни одно контрнаступление это говорит о том что скорее всего оно и не будет организовано. Лето уже практически потеряно. В жару под 40 контратаковать может только самоубийца.
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28.06.2022 15:59 Ответить
Захват Донбасса будет пирровой победой. Пока будет доедать Юго-восток, потеряет Херсон и Мелитополь, там каждый день ВСУ что-то отжимает, и к концу лета фронт будет где-то между Джанкоем и Симферополем. Дорого им Донбасс обойдётся, очень дорого.
По-моему, Наполеон сказал после Бородино: еще одна такая победа, и я останусь без армии.
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28.06.2022 16:07 Ответить
Да не отжимают сейчас ничего. Даже в серые зоны где никого нет сейчас особо не заходят. На херсонском направлении после того как провалилась разведка боем у Давыдова брода можно сказать тишина. Из последних контрударов это в районе Угледара Донецкой обл. Но смысл этой контратаки в том районе мне вообще не понятен.
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28.06.2022 16:18 Ответить
Вчера что-то отжали, была новость.
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28.06.2022 16:52 Ответить
ну ты и серешь, кацап...

это у тебя изо рта лезет то, что тебе ********* с Киселёвым в голову насрали?

кацап, проснись...
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28.06.2022 16:15 Ответить
Ну расскажи свое видение ситуации, я почитаю, может переубедишь своими фактами. Обозвать человека легко, а по делу сказать есть чего?
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28.06.2022 16:21 Ответить
Після серпня, путлеру буде не до України.Вже зараз в кацапії починаються задержання зарплати та страйк робочих. А офіційне визнання дефолту, ставить хрест на економіки кацапії.
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28.06.2022 16:24 Ответить
На кацапии умеют терпеть. Как минимум годами, а то и десятилетиями. Потому особо я бы на это не надеялся.
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28.06.2022 16:26 Ответить
А ты прихвостень ***** , рашист , кровожадный выродок пшел в дупу 💩🇷🇺
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28.06.2022 16:36 Ответить
визнати провал, повернути захоплені теріторії, сплатити репарції, розпустити орду, денаціфікуватися ти демілітаризуватися
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28.06.2022 16:03 Ответить
бомбу в бункер а не послабление ему. Шольц как всегда идиотничает
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28.06.2022 16:17 Ответить
Шольцу треба пояснити - послаблення санкцій вже не буде.
Сильні світу сього вирішили давити расєю до її розвалу на декілька десятків нових національних країн.
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28.06.2022 16:25 Ответить
Якщо очільники України не говорять про те, що в результаті цієї війни вся касапська імперія має бути розвалена на друзьки, що ця нині існуюча держава є тоталітарною, диктаторською, агресивною, фашиською і рашиською країною; що вона є країною-терористом і такою, яка не має права існувати в цивілізованому світі - то за це не говоритимуть і політики цивілізованого світу, і навіть наші союзники в тому світі.

От Шольц і обходить тему...
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28.06.2022 16:26 Ответить
Щось новеньке для іплища х...ла.
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28.06.2022 16:27 Ответить
Исповедуясь, мужик признался, что украл у своего соседа сто снопов
пшеницы. Перед тем как отпустить его грехи, священник спрашивает:
- И сколько же раз вам пришлось ходить за ними?
- Четыре раза, отец мой. Я прихватывал каждый раз по двадцать снопов.
- Но это будет только восемьдесят снопов!
- Да, остальные двадцать я прихвачу после исповеди.
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28.06.2022 16:30 Ответить
Наконец разговор пошел в правильном направлении:
бо-бо?
Ведите себя правильно, и мы подумаем как ослабить
удавочку на мошонке.
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28.06.2022 16:39 Ответить
Потомок адольфа віссаріоновича дуже турбується про зняття санкцій
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28.06.2022 16:43 Ответить
только пусть здохнет с начала
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28.06.2022 17:10 Ответить
тільки развал рашки і крапка. а всю думу СУДІТЬ.
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28.06.2022 19:42 Ответить
Ослаблять санкции можно, когда повесят всю эту банду, разберут Парашу на несколько стран и лишат их всех ядерного оружия.
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28.06.2022 20:06 Ответить
Ты шо ****** скотина какая шмольц! Шмольц, давай я ***** и а потом зарежу всех твоих близких у тебя на глазах, а когда мне надоесть, я признаюсь что совершил плохой поступок, а ты мне за это сделаешь минет, и приготовишь ужин?
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29.06.2022 00:12 Ответить
пора бы уже шмольца и микрона повесить на столбе как путлеровских проституток и пособников, их легче достать чем путлера!
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29.06.2022 00:13 Ответить
Что.... Что....Кемскую Волость, Йа-Йа, Кемскую Волость! Натюрлих!
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17.08.2022 18:12 Ответить
 
 