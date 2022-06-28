Путин должен признать провал в Украине, если хочет ослабления санкций против РФ, - Шольц
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Давление Запада на Россию посредством санкций и других ограничений будет только усиливаться, поэтому единственный способ для Путина выйти из этой ситуации - признать провал своих планов в Украине.
Об этом заявил Канцлер Германии Олаф Шольц в завершение саммита G7 в Баварии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
Он подчеркнул, что каждая страна имеет право выбирать свой путь развития, не подвергаясь при этом угрозе нападения со стороны соседей.
По словам канцлера, вчерашний ракетный удар по торговому центру в Кременчуге является еще одним доказательством жестокости Путина по отношению к населению Украины.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин дал указание бить по гражданским объектам, - Монастырский
Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. По состоянию на 12 часов 28 июня было известно о более чем 20 погибших и 59 раненых украинцев. 40 человек обратились с заявлениями о пропавших без вести. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.
Пожалуйста, подождите...
Коли вже до них дойде - тільки денафикація та розчленування мордору спасе світ!
Нема більше європейських цінностей: лише купа жирних баранів, що здатні лише жерти і срати.
Але запам'ятайте шановні, хоча горить лише Україна, але згоріти може вся Європа!
Ще раз нагадали *****, що точок неповернення для нього не існує.
По-моему, Наполеон сказал после Бородино: еще одна такая победа, и я останусь без армии.
это у тебя изо рта лезет то, что тебе ********* с Киселёвым в голову насрали?
кацап, проснись...
Сильні світу сього вирішили давити расєю до її розвалу на декілька десятків нових національних країн.
От Шольц і обходить тему...
пшеницы. Перед тем как отпустить его грехи, священник спрашивает:
- И сколько же раз вам пришлось ходить за ними?
- Четыре раза, отец мой. Я прихватывал каждый раз по двадцать снопов.
- Но это будет только восемьдесят снопов!
- Да, остальные двадцать я прихвачу после исповеди.
бо-бо?
Ведите себя правильно, и мы подумаем как ослабить
удавочку на мошонке.