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Прокуратура проверит действия должностных лиц, не обеспечивших эвакуацию во время ракетного удара РФ по ТЦ в Кременчуге
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
При процессуальном руководстве Кременчугской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту служебной халатности, повлекшее тяжкие последствия
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора Украины.
"В ходе следствия будут проверяться действия должностных лиц кременчугского торгового центра по принятию мер по гражданской защите работников и посетителей центра, разрушенного во время ракетного удара врага накануне.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Кременчугским райуправлением полиции Главного управления Национальной полиции в Полтавской области", - говорится в сообщении.
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спочатку варто розслідувати розмінування кримського перешийку і відсутність протидії на сотню кілометрів з боку чорнобиля
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков озвучил три условия Киеву для прекращения войны. Его слова распространили подконтрольные Кремлю российские СМИ, передает Диалог.UA.
Песков выдвинул ультиматумы в ответ на обращение президента Украины Владимира Зеленского к лидерам G7 о необходимости завершить войну к наступлению зимы. Пресс-секретарь Путина в ответ допустил прекращение боевых действий "до конца суток", если Киев согласиться на капитуляцию.
"Нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ украинским военным сложить оружие, и нужно выполнить условия Российской Федерации", - заявил Песков.
О каких условиях идет речь, он не сообщил. Не смог пособник путинского режима также сказать, в какие сроки Кремль хочет завершить свою "спецоперацию" в Украине.
Отметим, что уже летом нынешнего года Киев намерен пойти в контрнаступление и начать освобождение своих территорий, захваченных Россией. Украинская армия уже ведет подготовку к этой военной операции, накапливая необходимое тяжелое вооружение.
Важно, что Украина в своем контрнаступлении не намерена останавливаться на "границах 23 февраля", а планирует освободить весь Донбасс и Крым, и эти планы очень нервируют Москву.
Так, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил миру "Третьей мировой войной", если Украина попытается отвоевать полуостров.
Ему ответил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. "Возвращение временно оккупированной территории Крыма будет проведено без попыток, сразу", - заверил он.
у нікіфорова язик не для цього,
а юлі мендель опше не до цього, рідний генічеськ під окупантом і вона досі не в,їде, чому так сі стало...
от би вона по контрасту в однострої розбавила періодичні селфі невтіклих на тлі будинку з химерами
В городах жилых домов нету, тоже завдомами виноваты, а не парашка, в том, что не обеспечили эвакуацию людей из их жилья?
Треба чи краватку зняти, чи труси вдіти...
Прилетіла вона на гелікоптері... Це ж не з внутрішнім ворогом корупцією боротися. Не на часі.
Сегодня работники вышли во время тревоги, сказали писать объяснительные, не хотят соблюдать, то всех уволят.
Такое распоряжение дало руководство сверху.
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Ему срать на проблемы лохов
прокуратура, не занимайтесь ерундой.. понятно, это всё страшно и нелепо.. у нас всё остановится, если все постоянно будут сидеть в подвалах при ВТ.. ваши же гетьманцевы-кровососы первые завоют: деньги давай!, налоги где?..(
Венедиктова, лучше подавай СЕЙЧАС уже в суд непосредственно на Московию и хйла за теероризм.. эффект будет бОльший.. и задержите дермаков-татаровых, от их деятельности вреда больше всех..(
ППО є - ракети і літаки збивають. Не чули ?
Гроші потрібні на все !
В країні немає бомбосховищ для всіх. Бомбосховища будувались при совку на підприємствах оборонки і критичної інфраструктури - для робочої зміни. Ще в урядових кварталах - для можновладців. В приватних будинках - хто схотів, той підвал розбудовував як укриття, як міг. Для інших бомбосховищ немає. І навіть в більшості квартир немає місць, де можна було би сховатись і пересидіти тривогу.
А своё мнение по поводу работы трц я высказал.
Между прочим нигде ,ни в трц,ни в больших супермаркетах тревогу не транслируют по громкой связи,во всяком случае в Одессе точно.