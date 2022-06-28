Прокуратура проверит действия должностных лиц, не обеспечивших эвакуацию во время ракетного удара РФ по ТЦ в Кременчуге

При процессуальном руководстве Кременчугской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту служебной халатности, повлекшее тяжкие последствия

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора Украины.

"В ходе следствия будут проверяться действия должностных лиц кременчугского торгового центра по принятию мер по гражданской защите работников и посетителей центра, разрушенного во время ракетного удара врага накануне.

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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Кременчугским райуправлением полиции Главного управления Национальной полиции в Полтавской области", - говорится в сообщении.