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Франция отправит в Украину "значительное количество" бронетранспортеров, - министр обороны Лекорню
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что Париж отправит в Украину "значительное количество" бронетранспортеров.
Об этом он заявил в интервью BFMTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Для быстрого передвижения в районах под вражеским огнем армиям нужна бронетехника... Поэтому Франция доставит значительное количество транспортных средств типа VAB (бронированная машина переднего края. – Ред.), которые оснащены оружием", – сказал министр.
Лекарню также подтвердил отправку в Украину шести дополнительных САУ "Цезарь" кроме двенадцати, которые уже переданы ВСУ.
Топ комментарии
+25 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий28.06.2022 16:01
+20 Михаил Сомов e93c7ea8
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+18 mrSmith
показать весь комментарий28.06.2022 16:02
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Спасибо за помощь, они не обязаны били, но помогают уже активней и активней.
Можуть перевірити техніку яку навиробляли, на полі бою, порівняти, із зразками других країн, виправити недоліки.
Убезпечити свої країни від навали орків.
Глядишь и Макрон щiрим казаком станет.