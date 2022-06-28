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Франция отправит в Украину "значительное количество" бронетранспортеров, - министр обороны Лекорню

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бтр,франція

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что Париж отправит в Украину "значительное количество" бронетранспортеров.

Об этом он заявил в интервью BFMTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для быстрого передвижения в районах под вражеским огнем армиям нужна бронетехника... Поэтому Франция доставит значительное количество транспортных средств типа VAB (бронированная машина переднего края. – Ред.), которые оснащены оружием", – сказал министр.

Лекарню также подтвердил отправку в Украину шести дополнительных САУ "Цезарь" кроме двенадцати, которые уже переданы ВСУ.

Смотрите: САУ "CAESAR" днем и ночью уничтожают российских оккупантов на восточном фронте. ФОТО
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Топ комментарии
+25
Франції-респект...
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28.06.2022 16:01
+20
Думаю все зависит от мнения избирателей, обычных французов. Если французы поддерживают военную помощь Украине, то и власти ведут себя соответственно. Даже Италия стала более бескомпромиссной в отношении рашки.
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28.06.2022 16:07
+18
За це, щиро дякуємо.
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28.06.2022 16:02
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Франції-респект...
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28.06.2022 16:01 Ответить
Не понимаю только почему все её и Макрона критикуют в частности за его разговоры с путиным .Франция в ущерб интересам своей экономики от мистралей в своё время отказалась,передала уже почти дивизион гаубиц ,передаст ещё бронетранспортёры и это всё реальные дела в отличии от слов того же Шольца
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28.06.2022 16:27 Ответить
який раптом **** теж передав гаубиці,але ж треба ********* я бачу
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28.06.2022 22:57 Ответить
ага, VAB бачу шустренький такий, юзабельний
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28.06.2022 16:02 Ответить
За це, щиро дякуємо.
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28.06.2022 16:02 Ответить
Видать поездка по разбомбленным городам чуток сдвинула что то в их мозгу.
Спасибо за помощь, они не обязаны били, но помогают уже активней и активней.
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28.06.2022 16:04 Ответить
Думаю все зависит от мнения избирателей, обычных французов. Если французы поддерживают военную помощь Украине, то и власти ведут себя соответственно. Даже Италия стала более бескомпромиссной в отношении рашки.
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28.06.2022 16:07 Ответить
і це є головним! без підтримки виборців, ні одна країна не зважться на повномасштабну підтримку України( А виборцям потрбен жах (на привеликий жаль для люмпена все так і є). Тому так довго захід не міг почати повномасштабну підтримку України. У житті все просто...(
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28.06.2022 17:27 Ответить
ще й Exocet, враховуючи шо Harpoon у нас назрівпє по 2 від Данії і по 2 від США. Ще й Нептун мабуть. Русні пізда!
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28.06.2022 16:05 Ответить
Не наверно, 💯 пудов Кацап будет повержен👎Точка.
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28.06.2022 16:07 Ответить
по любому, вже на відсутність засобів нєкуй нарікать.
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28.06.2022 16:13 Ответить
Радіус в них замалий, та й вага БЧ так собі...
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28.06.2022 16:12 Ответить
топить кораблі хватить
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28.06.2022 16:14 Ответить
Радіус дії Гарпун до 150 км, екзосет до 200 км. До Севастополя не дістають. Дістати Може Нептун який на 280 км летить. Але не знаю, як в нього з наведенням в бухту. Там ще й пво досить сильне мабуть. Так що проблему з обстрілами кр вони не вирішують. З морським десантом в Одесі вирішили. Його не буде. Це вже добре.
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28.06.2022 17:24 Ответить
Хочу вас расстроить. Гарпуны от Дании давно в Украине. Они уже раздалбали орковский буксир Василий Бех и покалечили вышки Бойка.
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28.06.2022 16:23 Ответить
ну значь все ОК
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28.06.2022 16:29 Ответить
носик рикошетный...для перевозки макронов не пригодился тепер сало возить будем на передок
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28.06.2022 16:13 Ответить
в спам рашист
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28.06.2022 16:27 Ответить
А вот "значительное количество" - это больше чем "весомое количество" или меньше чем "существенное количество"? Но уж точно больше чем "немалое количество" и меньше чем "значимое количество". Но это не точно!
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28.06.2022 16:18 Ответить
Воєнна тайна? Ні, не чув такого!
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28.06.2022 16:21 Ответить
нє це Боріс постарався, шо Франція співпрацює. Подякуйте.
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28.06.2022 16:33 Ответить
ще не відомо скільки комплексів Exocet отримаємо
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28.06.2022 16:35 Ответить
Боріс з Макроном анонсували
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28.06.2022 16:41 Ответить
нах той екзосет,от скальп-наваль щоб діставати далі було б цікавіше,але вона нажаль походу тільки корабельна та авіаційня ракета...
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28.06.2022 23:00 Ответить
Главное, как и раньше, не будьте немцами по скорости поставок.
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28.06.2022 16:18 Ответить
Французы по скорости поставок немцев уже давно обогнали
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28.06.2022 16:29 Ответить
Значна кількість. Надіюсь їх там не менше 100 буде. Якщо так, то це навіть краще ніж 100 німецьких БМП Мардер, не кажучи про радянські БМП-1.
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28.06.2022 16:19 Ответить
Дякуємо!
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28.06.2022 16:22 Ответить
Зрозуміли, нарешті, староєвропейці - допомагаючи Україні допомагають собі.

Можуть перевірити техніку яку навиробляли, на полі бою, порівняти, із зразками других країн, виправити недоліки.
Убезпечити свої країни від навали орків.
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28.06.2022 16:24 Ответить
Вона перевірена бойовими діями в Африці, там багато було французьких колоній.
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28.06.2022 16:46 Ответить
А воно стріляє, чи тільки їздить?
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28.06.2022 16:28 Ответить
Главное, чтоб давило!
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28.06.2022 16:32 Ответить
Danke schön!
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28.06.2022 16:33 Ответить
Этой технике 45-50 лет. Идет модернизация в/с Франции,а это можно и сдать.
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28.06.2022 16:37 Ответить
Ти спеціаліст у військовій техниці Франції ?
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28.06.2022 16:45 Ответить
броня, в відмінність від тебе, поза боєвими діями практично вічна. перевозити бійців на і до поля бою кращого не придумаєш.
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28.06.2022 17:49 Ответить
Нам потрібна значна кількисть Цезарів та *********** до них, оце буде діло!
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28.06.2022 16:46 Ответить
Ну так. Уже кое что. Еще бы Цезарей плюс 18. А затем еще +18. И еще. И еще.
Глядишь и Макрон щiрим казаком станет.
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28.06.2022 16:58 Ответить
В них всього 18+18.
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28.06.2022 22:58 Ответить
"значну кількість"... я так розумію, більше 100. все що менше, то нікчемна й незначна кількість.
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28.06.2022 17:46 Ответить
На фото БТР Грифон, что для цензора норма).
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28.06.2022 19:04 Ответить
У меня Пежо среднего сегмента. В нем все сделано для людей. Машину водить приятно и комфортно. После него садишься в другие авто того-же сегмента - не то пальто.
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28.06.2022 21:11 Ответить
 
 