У "премьера" Приднестровья Розенберга есть паспорт Украины и он регулярно приезжает, его дочь живет в Одессе с мужем-депутатом ОПЗЖ, - расследование. ВИДЕО

Новоназначенный "премьер-министр" непризнанного Приднестровья Александр Розенберг регулярно ездит в Украину, а его дочь живет в Одессе. Последняя несколько лет назад вышла замуж за одессита Евгения Филонова, который в 2020 году стал депутатом Одесского областного совета от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ).

Об этом говорится в совместном расследовании "Слідства.Інфо" и RISE Moldova, передает Цензор.НЕТ.

Недавно Парламентская ассамблея Совета Европы признала Приднестровье зоной российской оккупации. Одним из главарей псевдореспублики является 54-летний Александр Розенберг. Месяц назад его назначили так называемым "премьер-министром" Приднестровья по инициативе самопровозглашенного "президента" региона Вадима Красносельского.

Александр Розенберг родом из Винничины. С начала 2000-х он работал так называемым "служащим" в Приднестровье. А последние десять лет руководил Тираспольским хлебокомбинатом, входящим в бизнес-корпорацию "Шериф" местного олигарха Виктора Гушана.

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По данным журналистов, в 2017-2020 годах Розенберг более 50 раз пересекал украинскую границу, используя загранпаспорт по номеру "CD 038088". В Министерстве иностранных дел Украины на журналистский запрос ответили, что такой паспорт гражданина Украины действительно существует и был выдан в начале 2014 года.

Полученные из источников документы также свидетельствуют, что Украину часто посещает и младший брат Розенберга - 50-летний Сергей. Правда, как гражданин Молдовы. В 2017-2020 годах он не менее 50 раз пересекал украинскую границу.

Как свидетельствуют фото из соцсетей, Сергей Розенберг в 2016-м "засветился" на форуме, организованном так называемыми властями Приднестровья и путинской партией "Единая Россия". Судя по фотографиям, там присутствовал и самопровозглашенный "президент" Вадим Красносельский.

Журналисты установили дочь Розенберга. Она, похоже, проживает в Одессе. 27-летняя Валентина Розенберг взяла фамилию мужа – Евгения Филонова, 34-летнего бизнесмена и депутата Одесского областного совета, избранного от пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ).

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