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Новости Политика Украины
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Приднестровье (617) расследование (2963)

У "премьера" Приднестровья Розенберга есть паспорт Украины и он регулярно приезжает, его дочь живет в Одессе с мужем-депутатом ОПЗЖ, - расследование. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

олександр,розенберг

Новоназначенный "премьер-министр" непризнанного Приднестровья Александр Розенберг регулярно ездит в Украину, а его дочь живет в Одессе. Последняя несколько лет назад вышла замуж за одессита Евгения Филонова, который в 2020 году стал депутатом Одесского областного совета от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ).

Об этом говорится в совместном расследовании "Слідства.Інфо" и RISE Moldova, передает Цензор.НЕТ.

Недавно Парламентская ассамблея Совета Европы признала Приднестровье зоной российской оккупации. Одним из главарей псевдореспублики является 54-летний Александр Розенберг. Месяц назад его назначили так называемым "премьер-министром" Приднестровья по инициативе самопровозглашенного "президента" региона Вадима Красносельского.

Александр Розенберг родом из Винничины. С начала 2000-х он работал так называемым "служащим" в Приднестровье. А последние десять лет руководил Тираспольским хлебокомбинатом, входящим в бизнес-корпорацию "Шериф" местного олигарха Виктора Гушана.

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По данным журналистов, в 2017-2020 годах Розенберг более 50 раз пересекал украинскую границу, используя загранпаспорт по номеру "CD 038088". В Министерстве иностранных дел Украины на журналистский запрос ответили, что такой паспорт гражданина Украины действительно существует и был выдан в начале 2014 года.

Полученные из источников документы также свидетельствуют, что Украину часто посещает и младший брат Розенберга - 50-летний Сергей. Правда, как гражданин Молдовы. В 2017-2020 годах он не менее 50 раз пересекал украинскую границу.

Как свидетельствуют фото из соцсетей, Сергей Розенберг в 2016-м "засветился" на форуме, организованном так называемыми властями Приднестровья и путинской партией "Единая Россия". Судя по фотографиям, там присутствовал и самопровозглашенный "президент" Вадим Красносельский.

Журналисты установили дочь Розенберга. Она, похоже, проживает в Одессе. 27-летняя Валентина Розенберг взяла фамилию мужа – Евгения Филонова, 34-летнего бизнесмена и депутата Одесского областного совета, избранного от пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ).

Также читайте: На возможную "пощечину" из Приднестровья мы ответим ударом, - Зеленский
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Топ комментарии
+49
сбу спит служба идет
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28.06.2022 16:28
+32
В зависимости от ситуации и местонахождения.
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28.06.2022 16:44
+30
Так Саша Розенберг таки украинец ?
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28.06.2022 16:28
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Так Саша Розенберг таки украинец ?
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28.06.2022 16:28 Ответить
В зависимости от ситуации и местонахождения.
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28.06.2022 16:44 Ответить
Не громадянства позбавляти , а життя!
Отді буде сильна і процвітаюча Україна!
Кива в Москві клав на те, чи позбавлять його громадянства, чи ні!
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28.06.2022 16:53 Ответить
звичайно, що Шура «українець» .... ось цікаво, і де він приписаний?
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28.06.2022 16:51 Ответить
І ще цікаво коли отримав паспорт. Ну дуже цікаво.
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28.06.2022 17:01 Ответить
написано - 2014!
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28.06.2022 20:19 Ответить
таки да. А шо такое?
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28.06.2022 18:56 Ответить
сбу спит служба идет
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28.06.2022 16:28 Ответить
Ну треба недооцінювати СБУ. Все вони чудово знають. Навіщо різати курку, яка несе золоті яйця?
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28.06.2022 17:03 Ответить
Ну так до АРМІЇ ОБОХ!!!
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28.06.2022 16:29 Ответить
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28.06.2022 18:57 Ответить
Я не удивлюсь если ему и кива переодически что - то почесывает
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28.06.2022 16:29 Ответить
Красота просто !
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28.06.2022 16:29 Ответить
Не на часі...
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28.06.2022 16:30 Ответить
примите уже закон о двойном тройном гражданстве для всех. А то одни имеют несколько паспортов и гражданств, а тем кто воюет за Украину нельзя или откажись от своего.
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28.06.2022 16:30 Ответить
Нет. У нас можно только одно гражданство иметь. Просто их не наказывают за такое. Но это другой разговор.
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28.06.2022 16:34 Ответить
+5
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28.06.2022 17:37 Ответить
просто там не існує покарання за цей навіть не злочин бо нема ніякого покарання,ну хіба як при совку-общественноє поріцаніє винєсті
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28.06.2022 17:43 Ответить
Почему им нельзя? Кто такое сказал? Все можно. За невыполнения этого типа закона нет никакого наказания, а если нет наказания, то это уже и не закон вовсе. Т
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28.06.2022 18:33 Ответить
Петькин безальтернативный кореш
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28.06.2022 16:31 Ответить
Це лише декілька гадюк з гадючого кубла...
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28.06.2022 16:31 Ответить
Запретить вьезд гражданину Украины нельзя, и что с этим делать не очень понятно. Был на сьезде россии. Так у нас все депутаты ОПЗЖ и половина Слуг на каких-то русских мероприятих сидела, теперь что? А вот негласную работу с "премьером" проводить можно было, пока журналисты не устроили хайп.
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28.06.2022 16:32 Ответить
Чому у нас такі розслідування не ведуть суди, а ведуть журналісти ??
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28.06.2022 16:32 Ответить
На вила й до гною...
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28.06.2022 16:33 Ответить
А тут в декого були якісь претензії до Молдови! Коротше, знищення пмр можна провести не виходячи з Одеси! Вирізати чи в морі втопити чи на міні на пляжі підірвати ту курву дочку разом з опзжистом і папанєй!!!! СБУ а вам слабо?
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28.06.2022 16:33 Ответить
баканову слабо, бо він їхній
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28.06.2022 16:39 Ответить
Курва кацапська. Судити колаборанта. Прем'єр,то досраки
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28.06.2022 16:37 Ответить
ЪБАНАЯ власть! Лиши гражданства эту суку, забери паспорт!Людей достойных ты посылаешь на хер с гражданством, а всяких пидеров....
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28.06.2022 16:38 Ответить
А Санду права ПНР не є її проблемою, а України. Вони більше завдають нам шкоди. Хочете перемогти, робіть щось і з цим. Хоча Бубочка для України ще більша проблема, ніж ПНР.
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28.06.2022 16:39 Ответить
Он призывного возраста .
Может наш военкомат ему повестку вручит?
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28.06.2022 16:46 Ответить
Ну де ж ти баканов?
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28.06.2022 16:46 Ответить
Такого прокола від спецслужб ніхто не чекав )))
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28.06.2022 16:50 Ответить
Щось мені це взагалі не подобається. Таке враження що громадянство України видають всім кому попало.
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28.06.2022 16:54 Ответить
Ось Ткаченко ( міністр культури) придумав давать паспорта України деятелям русскій культури .
наприклад невзоров . Затем Овсянникову притягнули . А зараз вже і Биков приїхав
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28.06.2022 17:18 Ответить
Зрадникам немає жодної різниці, кому паспорт України видавати. А зрадники не української національності до того ж.
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28.06.2022 17:32 Ответить
В нас є якісь спеціальні служби? Щось робіть, нарешті! Це напевно легше ніж шпигуна ловити.
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28.06.2022 16:55 Ответить
Ну так їм треба,для початку хоч на Цензор зазирнути.
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28.06.2022 16:58 Ответить
Евреи, всегда и везде найдут лазейку для себя, а иначе, он не еврей!
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28.06.2022 17:01 Ответить
Он воно як, все під контролем!
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28.06.2022 17:03 Ответить
Да чо там уже, 70 процентов жителей ПМР имеют и украинское и рэфовское гражданство и сейчас аплодируют пуйлу. Справедливости ради скажу, что благодаря дадону и молдавское тоже, бо очень нужный рэфии электорат. И вся эта шушера исправно голосует и в Украине и в Молдове. Это реально бомба замедленного действия
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28.06.2022 17:12 Ответить
А як він получив паспорт України ? Може підняти номер і розібратися в ЄТОМ бизнесе МВД ?
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28.06.2022 17:14 Ответить
Жили-были 2 родных брата Розенберга. Один (по паспорту) был украинцем, а второй - молдаванином. Ось така х#йня малята!
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28.06.2022 17:15 Ответить
Не так. Жил был старый еврей Розенберг, и были у него два сына и внучка. Старший - украинец, младший молдаванин, а внучка - жена одесского депутата
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28.06.2022 17:23 Ответить
То нехай цей землячок продасть Україні снаряди й інші ********** з арсеналів в Колбасній, допоки там хтось не кинув бичок куди не слід.
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28.06.2022 17:30 Ответить
служба беушних убегунов з особистої шарашки неубегуна!
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28.06.2022 17:31 Ответить
комбо кринж-премьер непризнаной шняги..еврей ездящий в одессу..совпадение не думаю..кто то ж пускае ...
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28.06.2022 17:37 Ответить
Блін ... Журналюги розсекретили нашого Штірліца у ПНР.
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28.06.2022 17:39 Ответить
то чого дивуватися, хто в Одесі наводчик?
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28.06.2022 17:40 Ответить
Ух ты какой Розенберг. Настоящий Розенблат.
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28.06.2022 17:55 Ответить
tak poluchaetsa UA zahvatila pmr ? nifiga se.... ale ,zelebobiki , pora shto to delatj uzhe
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28.06.2022 18:07 Ответить
Там где водится бабло там и евреи….. и им всеравно, что это за квази республика такая и по каким законам и методичка там живут и кого поддерживают…. Им главное - бабло, бабло и ещё раз бабло! Гоните его и его отпрысков из украинской Одессы к е.аной матери, пусть его плешивый карлик путлер кормит и поит!!! Или за него лично каломыйский мазу тянет??? Интересное кино!!!
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28.06.2022 18:09 Ответить
страна цирк выбрала президента клоуна
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28.06.2022 18:27 Ответить
Зате наш КВН *** ваше КГБ. Аж гай гуде.
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28.06.2022 20:13 Ответить
сватов не пропусти, убогий
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28.06.2022 22:35 Ответить
И что?! Есть гражданин Украины который живет в пмр и ездит к родственникам... и дальше? Или его Молдова в международный розыск подала или запрос на экстрадицию. В чем криминал Я думаю он и в Молдову ездит спокойно. Я смотрю тут мало кто понимает, что молдаване де-факто давно признали пмр. Оно уже давно интегрировано в Молдову. Просто Додон не успел все оформить на бумаге.
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28.06.2022 18:39 Ответить
А Баканов - молодець! Хай далі царює в СБУ!
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28.06.2022 18:54 Ответить
І до чого тут Баканов? Україна і Молдова стали кандидатами і отримали перше завдання: навести лад на спільному кордоні. Ось і починають починати. А про ПМР що в Україні, що в Молдові всі, кому треба, знають те, що треба. І всі зо всіма пов'язані. Нічого нового.
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28.06.2022 23:51 Ответить
Директор хлебокомбината стал "премьером".
Страшно подумать, кем там станет директор вытрезвителя.
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28.06.2022 18:59 Ответить
мне вот интересно - тем гражданам рф, которые приехали в плен на технике - им дают вид на жительство в Украине?
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28.06.2022 19:02 Ответить
вот так рОскошно проживают и приезжают свободно в Украину всякие подонки, предатели и приспособленцы из приднесмтровья , Грузиии , Армении и других стран!!А мы кричим на каждом шагу ловите шпионов!! Уверен на 10000% ЕЕСЛИ КОПНУТЬ по ГЛУБЖЕ ТО ВСЯ ЭТА СЕМЕЙКА И ЕЁ РОДСТВЕННИЧКИ , ПРОДАЛИ ПУТИНУ НЕ ОДНУ ГОС ТАЙНУ Украины!! Ну а про пророссийскую агитацию я уже молчу . В Одессе и в Одесской области, каждый второй жид и молдован ждёт путина!!!!! Бессарабскую весну или мечту помните????....
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28.06.2022 19:47 Ответить
Так, начебто, у Придністров'ї до біса громадян України. Коли він отримав громадянство, тоді він не був посадовцем квазідержави.
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28.06.2022 20:08 Ответить
Доньку та зятя вже давно мали заарештувати та виставити як обмінний фонд на полонених Азовців! СБУ все знає, а не спить. Просто у вас там пілять все наскільки куплено, що навіть війна не зрушить то з місця. Отак і прийде поволі свіздець Україні... і зробить його не кацапня, а Україна своїми ж руками. Жалко тих хто гине , захищаючи свою наскрізь пропитану корупцією та кацапством землю. Як же їх жаль :/
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28.06.2022 20:33 Ответить
всё это приднестровье такие же ублюдки как и ордло,абхазия и южная осетия!
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29.06.2022 09:20 Ответить
Как говорил Райкин ,,,ребята, вы хорошо устроились,,, . Кампаха ух, работают за двух.
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04.07.2022 20:07 Ответить
 
 