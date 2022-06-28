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Россия не может и не должна победить в Украине, мы продлим санкции против РФ, - Макрон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

макрон

Россия не может и не должна победить, поддержка Украины и санкции против РФ продолжатся.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия не может и не должна победить, наша поддержка Украины и наши санкции против России продлятся, сколько будет необходимо и с необходимой интенсивностью в течение ближайших недель и ближайших месяцев", - сказал Макрон.

По его словам, что касается Путина, то его последние выступления абсолютно понятны, он хочет, чтобы Украина капитулировала.

"Агрессия на украинской земле преследует единственную цель - капитуляция Украины. Это не называется переговорами. Поэтому мы продолжим санкции против России, продолжим поддерживать Украину и ее народ", - сказал Макрон.

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Які там ще перемовини.
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28.06.2022 16:53 Ответить
ну там в глаз заглянуть
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28.06.2022 16:57 Ответить
між мною і Макроном? Все гуд!
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28.06.2022 17:29 Ответить
Но оружия мы не дадим, признавать кацапов террористами не будем .....
Товарищ Макрон, так кого мы должны победить ?
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28.06.2022 16:57 Ответить
На двух стульях сидит.
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28.06.2022 17:02 Ответить
оставляет простр-во для маневра - "не может и не должна". А вот если бы сказал - "Мы не допустим любой ценой..." - это было бы уже иначе.
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28.06.2022 17:17 Ответить
Санкціями та підтримками перемогу не отримуєш .
Закон війни- для перемоги тільки-- наступ.
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28.06.2022 17:00 Ответить
Вам би було вигодніше, щоб рашка країну стерла і проблем не було б, можна торгувати знову.
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28.06.2022 17:02 Ответить
Гутаперчеве щурло
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28.06.2022 19:37 Ответить
Застрелись гнида вонючая, сделай хоть раз в жизни мужской поступок
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29.06.2022 00:28 Ответить
 
 