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Новости За рубежом
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Газ (10098) Литва (2123)

Сейм Литвы запретил импорт российского газа в страну. Исключение – его транзит в Калининград

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

газ

Литва законодательно запретила импорт в страну российского природного газа, за исключением его транзита в Калининградскую область РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi.

Во вторник Сейм принял соответствующие поправки к Закону о природном газе: за проголосовали 123 члена Сейма, двое воздержались.

Согласно новому закону, газотранспортная система страны и терминал сжиженного природного газа (СПГ) компании Klaipedos nafta будут доступны только поставщикам из стран, не представляющих угрозы национальной безопасности, за исключением поставщиков, транспортирующих газ транзитом в Калининград.

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Автор: Анастасія Потіха
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"упорота литва"
Генрих Сенкевич
"Хрестоносці"

браво, литовці, самі круті - ВИ !
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28.06.2022 17:28 Ответить
А зачем Калининграду газ ? Пусть сидят без газа
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28.06.2022 17:29 Ответить
Jest u nix terminal takze,nedavno prignali jesli sto, no neuveren li rabotajet,kak vsegda tam u nix.I tak gaz uze nezokupali s nix,no teper postavyli tocku jesli podumajet obojti kakije to nejasnyje kompaniji.Trubi zdes upravliajet gosudarstvo tak gaza s kacapov uze nebudet.Takze i neft i elektru s nix prekratyli zakupat.Dlia kacapov inter rao byl glavni export
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28.06.2022 17:46 Ответить
Молодці.
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28.06.2022 17:46 Ответить
 
 