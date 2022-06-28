Сейм Литвы запретил импорт российского газа в страну. Исключение – его транзит в Калининград

Литва законодательно запретила импорт в страну российского природного газа, за исключением его транзита в Калининградскую область РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi.

Во вторник Сейм принял соответствующие поправки к Закону о природном газе: за проголосовали 123 члена Сейма, двое воздержались.

Согласно новому закону, газотранспортная система страны и терминал сжиженного природного газа (СПГ) компании Klaipedos nafta будут доступны только поставщикам из стран, не представляющих угрозы национальной безопасности, за исключением поставщиков, транспортирующих газ транзитом в Калининград.

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