3 305 4
Сейм Литвы запретил импорт российского газа в страну. Исключение – его транзит в Калининград
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Литва законодательно запретила импорт в страну российского природного газа, за исключением его транзита в Калининградскую область РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi.
Во вторник Сейм принял соответствующие поправки к Закону о природном газе: за проголосовали 123 члена Сейма, двое воздержались.
Согласно новому закону, газотранспортная система страны и терминал сжиженного природного газа (СПГ) компании Klaipedos nafta будут доступны только поставщикам из стран, не представляющих угрозы национальной безопасности, за исключением поставщиков, транспортирующих газ транзитом в Калининград.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Генрих Сенкевич
"Хрестоносці"
браво, литовці, самі круті - ВИ !