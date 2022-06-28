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Рашисты ударили ракетой по СТО в Днепре: Под завалами работники станции техобслуживания, спасатели тушат пожар
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты ударили ракетой по СТО в Днепре.
Об этом в Telegram сообщил мэр Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.
"Только что российские уроды влупили ракетой в СТО "Автодизель". Лучшее СТО, где все днепряне ремонтировали свои дизельные автомобили.
В том числе и я. ... Никаких военных, никакого оружия, никакой техники. Ничего! Обычные простые днепряне, слесари и трудяги находятся сейчас под завалами.
Спасатели тушат пожар", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+35 YU ST
показать весь комментарий28.06.2022 18:25
+21 Александр Хоруженко 70db9d96
показать весь комментарий28.06.2022 18:29
+18 Paul Foxen
показать весь комментарий28.06.2022 18:19
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Пожалуйста, подождите...
У меня друзья гоняли свои тачки на ту СТО, из Киева в Днепр, говорили, никто лучче не делал ремонты и диагностику..
Для кого?
Ми і так розуміємо що вони знищують все в Україні...
Чекаємо що добьєтеся що їх визнають державою - терорист тому що це не нормальне ведення війни і тим більше що це тільки на нашій території
Ганяти за сотню км для ремонту ніхто не буде.
Це звичайна цивільна СТО.
ув'язнення , а довічне !!
В рашистськостані їх теж до біса, але це хитрожопе та боязке ЧМО частіше інших косить від призову шукаючи собі тепле місце на ботофермах чи десь в тилу або пртихеньку працює на противника.
Нагадуємо:
За період з 2003 до 2019 років в Україні були знищені більше 10-ти артилерійських (військових) складів із комплектами ***********. Серед них найвідоміші:
-10.10.2003 - пожежа на складах 52-ї механізованої бригади, де зберігалося близько трьох тисяч тонн артилерійських *********** у Бахмутському районі, Донецька область;
-06.05.2004 - 19.05.2004, Новобогданівка, Мелітопольський район, Запорізька область,
-19.08.2006, Новобогданівка, Мелітопольський район, Запорізька область,
-27.08.2008 - 30.08.2008, пожежа на складі, де зберігалося 95 тисяч тонн *********** у м. Лозовій, Лозівський район, Харківська область,
-29.10.2015 - 30.10.2015, пожежа на складі, де зберігалося близько 3,5 тисяч тонн *********** у м. Сватовому, Сватівський район, Луганська область,
-23.03.2017, Балаклія, Балаклійський район, Харківська область, збитки - 12,1 млрд грн
22.09.2017, пожежа на складі *********** в с. Новоянисоль поблизу м. Маріуполя, збитки - 121 млн грн.,
-26.09.2017 - 29.09.2017Калинівка, Калинівський район, Вінницька область, збитки - 5,9 млрд грн.,
-09.10.2018, - Дружба, Ічнянський район, Чернігівська область, правоохоронні органі навіть не спромоглися встановити дійсні завдані зитки, порахували лише 100 млн грн на ліквідацію наслідків.
даже если целились куда то в другое место
не пытаются точнее стрелять