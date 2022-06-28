В интересах НАТО обеспечить победу Украины, иначе Североатлантический союз будет в большей опасности, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечает, что повышение цен на энергоносители в мире не должно влиять на долгосрочную поддержку Украины в войне с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам Столтенберга, нельзя отрицать, что страны НАТО "оплачивают цену" из-за последствий войны России против Украины.

"Но мы должны помнить, что наивысшую цену платит украинский народ и украинские Вооруженные силы. Они действительно ежедневно воюют. Мы видим жертвы. Мы видим атаки на города и гражданскую инфраструктуру: больницы, школы. Я признаю, что люди в странах союзников и партнеров НАТО видят последствия войны из-за высоких цен на энергоносители, и я разделяю эту озабоченность. Политические лидеры стран Альянса решают это по-разному, но это совсем другая ситуация по сравнению с ситуацией, в которой находятся люди в Украине, которых убивают, и где мы видим зверства", – пояснил генсек Альянса.

Помощь Украины, продолжил Столтенберг, это моральное и политическое обязательство перед Украиной.

"Это будет наш мир. Мир союзников НАТО будет в большей опасности, если Путин выиграет войну. Поэтому в наших интересах обеспечить, что Украина выиграет как суверенное независимое государство, и поэтому мы должны оказывать поддержку столько, сколько необходимо", - отметил он.

По его мнению, в будущем цена для Запада будет выше, если сейчас не приложить усилия для победы Украины.

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