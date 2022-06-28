РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13746 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Война
3 126 16
война (46763) НАТО (8939) Столтенберг (1412)

В интересах НАТО обеспечить победу Украины, иначе Североатлантический союз будет в большей опасности, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

нато,столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечает, что повышение цен на энергоносители в мире не должно влиять на долгосрочную поддержку Украины в войне с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам Столтенберга, нельзя отрицать, что страны НАТО "оплачивают цену" из-за последствий войны России против Украины.

"Но мы должны помнить, что наивысшую цену платит украинский народ и украинские Вооруженные силы. Они действительно ежедневно воюют. Мы видим жертвы. Мы видим атаки на города и гражданскую инфраструктуру: больницы, школы. Я признаю, что люди в странах союзников и партнеров НАТО видят последствия войны из-за высоких цен на энергоносители, и я разделяю эту озабоченность. Политические лидеры стран Альянса решают это по-разному, но это совсем другая ситуация по сравнению с ситуацией, в которой находятся люди в Украине, которых убивают, и где мы видим зверства", – пояснил генсек Альянса.

Помощь Украины, продолжил Столтенберг, это моральное и политическое обязательство перед Украиной.

"Это будет наш мир. Мир союзников НАТО будет в большей опасности, если Путин выиграет войну. Поэтому в наших интересах обеспечить, что Украина выиграет как суверенное независимое государство, и поэтому мы должны оказывать поддержку столько, сколько необходимо", - отметил он.

По его мнению, в будущем цена для Запада будет выше, если сейчас не приложить усилия для победы Украины.

Также читайте: НАТО примет широкий пакет поддержки для Украины, - Столтенберг
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
Це все пусті слова, масового постачання важкої зброї, як не було, так і нема.
показать весь комментарий
28.06.2022 18:32
+7
На п'ятому місяці війни вони почали щось підозрювати
показать весь комментарий
28.06.2022 18:34
+6
От з цього треба було одразу і починати!
показать весь комментарий
28.06.2022 18:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це все пусті слова, масового постачання важкої зброї, як не було, так і нема.
показать весь комментарий
28.06.2022 18:32 Ответить
От з цього треба було одразу і починати!
показать весь комментарий
28.06.2022 18:32 Ответить
Дошли и до этой точки👍
показать весь комментарий
28.06.2022 18:35 Ответить
На п'ятому місяці війни вони почали щось підозрювати
показать весь комментарий
28.06.2022 18:34 Ответить
Горе з цією Натою..ніби ж і розуміють все,а роблять малувато
показать весь комментарий
28.06.2022 18:35 Ответить
оскільки альянс уже в дупі - то наступною позицією буде дно кацапського очкового сортиру

якщо я правильно зрозумів добродія генсека?
показать весь комментарий
28.06.2022 18:36 Ответить
але тут цікаве спостереження: чим більше тамтой генсек говорить - тим глибше в дупу занурюється альянс

(мабуть, саме для цього йому продовжили термін повноважень)
показать весь комментарий
28.06.2022 18:38 Ответить
Пару місяців і прийдеться вписуватися нато
показать весь комментарий
28.06.2022 18:38 Ответить
Розуміння вже ніби є, тепер ще треба то реальними справами підтвердити.
показать весь комментарий
28.06.2022 18:38 Ответить
Оно несёт каждый раз что-то новое по методичке, напоминающей бредни Куйла. То НАТО нам не может помогать (пусть типа помогают отдельные страны), то надо обеспечить победу Украины. Ты бы меньше киздел, а больше бы помогал тем, что может именно НАТО.
показать весь комментарий
28.06.2022 18:39 Ответить
кацапам потрібно було починать бойові дії з прибалтії. покі та п'ята стаття запрацювала би,то кацапи вже б дійшли до Німеччини.
показать весь комментарий
28.06.2022 18:42 Ответить
А як насчот улици красних фонарей, уси Пескова в деле ? Навка, тунгуска, накатала? Нарцисс із НАТО определился.
показать весь комментарий
28.06.2022 18:53 Ответить
Так закрийте небо над Украиной ‼️‼️‼️
показать весь комментарий
28.06.2022 18:53 Ответить
Ну так меньше чесания языком и больше дела. Украине нужно лишь оружие, много оружия. Все остальное украинцы сделают сами.
показать весь комментарий
28.06.2022 19:52 Ответить
Не буде ніякої загрози для альянсу. Бо у разі перемоги над Україною не буде ніякого альянсу.
показать весь комментарий
28.06.2022 20:27 Ответить
Хотите чтоб мы спасли НАТО - дайте много высокоточного оружия и спокойно гуляйте себе по самитам.
показать весь комментарий
29.06.2022 00:35 Ответить
 
 