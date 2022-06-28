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Ракетной атакой в Днепре разрушена железнодорожная инфраструктура и промышленное предприятие, - Резниченко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россияне атаковали Днепропетровскую область шестью ракетами, в областном центре разрушена железнодорожная инфраструктура и промышленное предприятие.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Массовая вражеская атака по Днепропетровской области. Шесть ракет!!! Три ракеты наши военные сбили - над Днепром и Синельниковским районом. В Днепре из-за "прилетов" разрушена железнодорожная инфраструктура и промышленное предприятие. Горит сервисная компания", - отметил Резниченко.
На месте ударов работают спасатели. Ищут под завалами людей.
В Синельниковском районе масштабы разрушений выясняются.
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