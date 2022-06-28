РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13746 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
16 652 7
война (46763) Днепр_город (3763) Днепропетровщина (2885) обстрел (20159) Резниченко (470)

Ракетной атакой в Днепре разрушена железнодорожная инфраструктура и промышленное предприятие, - Резниченко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дніпро

Россияне атаковали Днепропетровскую область шестью ракетами, в областном центре разрушена железнодорожная инфраструктура и промышленное предприятие.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Массовая вражеская атака по Днепропетровской области. Шесть ракет!!! Три ракеты наши военные сбили - над Днепром и Синельниковским районом. В Днепре из-за "прилетов" разрушена железнодорожная инфраструктура и промышленное предприятие. Горит сервисная компания", - отметил Резниченко.

На месте ударов работают спасатели. Ищут под завалами людей.

В Синельниковском районе масштабы разрушений выясняются.

Также читайте: Рашисты ударили ракетой по СТО в Днепре: Под завалами работники станции техобслуживания, спасатели тушат пожар
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Буданов себе радником взяв Гогиашвили - може Гога Крымский мост взорве ? Чі просто проїсть гроші платників податків І ще Валуеву настучить секрети
показать весь комментарий
28.06.2022 18:56 Ответить
Роблять хитро москалі:купа ракет й щось попаде. Кілька пускають куди небудь,а інша половина в ціль. Тут ціль була залізниця. Ціль ліквідовано(Чи "закрите небо" передбачає протибалістичний захід чи ні?
показать весь комментарий
28.06.2022 18:57 Ответить
Цензорівські дніпряни! Ви живі?

Таке почалося, що вже за кожного українця хвилюєшся. В Україні вже не залишилось беспечного місця.
показать весь комментарий
28.06.2022 19:13 Ответить
Живі. Бажаємо кацапам здохнути.
показать весь комментарий
28.06.2022 19:30 Ответить
Не дочекаються, суки!
показать весь комментарий
28.06.2022 19:39 Ответить
І ось у такі скрутні часи якісь прорашистські покидьки у нашій владі насмілились вимагати від громадян України повернення раніше виданих 6500 грн. державної допомоги 🤮🤮🤮👎👎👎 Ганьба прорашистським тварюкам ! Х.р вам, падлюки, а не наші гроши !!! Слава Україні !!! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦👍👍👍👍
показать весь комментарий
28.06.2022 20:44 Ответить
где пво насамс
показать весь комментарий
28.06.2022 21:38 Ответить
 
 