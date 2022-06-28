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Из шести "Калибров" направленных на Днепр подразделения ПВО сбили четыре, - Воздушные Силы ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ппо

Удар по Днепру нанесли крылатые ракеты морского базирования "Калибр" из акватории Черного моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.

"Сегодня, около 17.30, российские оккупанты нанесли удар крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" с акватории Черного моря.

Шесть ракет рашистов было направлено по городу Днепр. Подразделения зенитных ракетных войск воздушного командования "Схід" Воздушных Сил ВС Украины сбили четыре ракеты врага", - говорится в сообщении.

Также читайте: Ракетной атакой в Днепре разрушена железнодорожная инфраструктура и промышленное предприятие, - Резниченко
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Топ комментарии
+15
досить непоганий результат.
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28.06.2022 19:01
+10
Вибухи в порту Бердянська!
Чекаємо на цікаві новини!
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28.06.2022 19:11
+8
слава Богу і ЗСУ
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28.06.2022 19:02
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досить непоганий результат.
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28.06.2022 19:01 Ответить
Особливо враховуючи те шо типовими цілями для нашої системи ППО (аж ніяк не ПРО!) є повнорозмірні літаки та інші радіоконтрасні повітряні цілі. І влучити з системи ППО по крилатій ракеті - все одно шо попасти з гвинтівки у невеличку монетку з відстані у кілометр, бо площа розсіювання ракети досить мала - ше й рухається вона зачасту занадто низько щоб вчасно задіяти алгоритм перехоплення цілі.
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28.06.2022 20:23 Ответить
слава Богу і ЗСУ
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28.06.2022 19:02 Ответить
Слава Ісусу Христу та ЗСУ
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28.06.2022 19:06 Ответить
Хлопці, ви- Герої!
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28.06.2022 19:06 Ответить
уйопища кацапські .. Одеська сьогодні кожні дві години тривога починаючи з ранку..(((
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28.06.2022 19:07 Ответить
Сколько говорили что у паРаши Калибров уже не осталось, и вот вам опять. Пора освобождать Херсон - кроме прочего для того, чтобы поближе подобраться к Севастополю и расхреначить там всё.
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28.06.2022 19:08 Ответить
они бьют старыми Х-22 ... где-то проскочила инфа что их у них около 20 тысяч (?? )... или кто-то из дружественных подогнал..
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28.06.2022 19:14 Ответить
На вікі написано, що вироблено «більше тисячі» всього.
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28.06.2022 19:32 Ответить
зовсім не лишилось, це не значить,що 0. може з 2000 лишилось 500.
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28.06.2022 19:51 Ответить
Вибухи в порту Бердянська!
Чекаємо на цікаві новини!
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28.06.2022 19:11 Ответить
У США та з є ППО. Дайте нам. Від кого штатам захищатися ракетами радіусом дії до 100 кілометрів, от скажіть?
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28.06.2022 19:38 Ответить
Мексіка по суші , Куба по морю !
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28.06.2022 19:50 Ответить
Дійсно, обидві сидять і дроч-ть на Штати, щоб завоювати.
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28.06.2022 19:57 Ответить
Госдеп уже попросил зеленского сформировать и отправить первых сорок человек для обучения работы на комплексах NASAMS. Так что к новому году приедут с первыми комплексами.
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28.06.2022 20:08 Ответить
Чим на більшу дальність може вразити ракета ППО/ПРО - тим більше буде шансів на успішне перехоплення ворожої повітряної цілі. А крилаті(чи балістичні) ракети можуть летіти на США з будь-якого напрямку(запущені за тисячі кілометрів від них). Тому питання від кого захищатись США з повітря - скоріш риторичне😏
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28.06.2022 20:30 Ответить
6 запустили, 4 збили, а куди ще 2 ділися? Злякалися і повернулися, як було в Алчевську?
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28.06.2022 20:04 Ответить
долетели согласно заложенным координатам, с допустимыми круговыми отклонениями в пределах погрешности инерциальных систем прицеливания.
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28.06.2022 20:13 Ответить
Враховуючи, куди воно прилетіло , інерціальною системою прицілювання керував цей навідник...
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28.06.2022 21:50 Ответить
 
 