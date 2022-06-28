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Из шести "Калибров" направленных на Днепр подразделения ПВО сбили четыре, - Воздушные Силы ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Удар по Днепру нанесли крылатые ракеты морского базирования "Калибр" из акватории Черного моря.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.
"Сегодня, около 17.30, российские оккупанты нанесли удар крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" с акватории Черного моря.
Шесть ракет рашистов было направлено по городу Днепр. Подразделения зенитных ракетных войск воздушного командования "Схід" Воздушных Сил ВС Украины сбили четыре ракеты врага", - говорится в сообщении.
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