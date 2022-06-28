Саммит НАТО не приведет к каким-либо революционным сдвигам в текущей ситуации с российской агрессией в Украине, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не ожидает, что саммит НАТО в Мадриде приведет к революционным сдвигам в текущей ситуации с войной в Украине.
Об этом он заявил журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Саммит очень важен сам по себе как событие, но я не ожидаю, что он приведет к каким-то революционным сдвигам в текущей ситуации с российской агрессией сегодня в Украине", - сказал Кулеба.
Он добавил, что не ожидает от саммита решения о предоставлении со стороны НАТО системы противоракетной обороны. В то же время, глава МИД отметил, что Президент Владимир Зеленский обращается к каждому государству по поводу такого решения: "Я убежден, что несколько государств-членов НАТО услышат этот призыв, и соответствующая помощь нам будет предоставлена".
Министр также выразил убеждение, что на саммите будут приняты документы, важные для развития Альянса, и будет констатировано очевидное на уровне доктринальных документов, что Россия представляет угрозу №1.
"Будет реструктуризирован пакет помощи Украине, который будет оказывать НАТО, но это не то, что, знаете, ничего не будет, а потом раз - и появился пакет. То есть это реструктуризация тех программ поддержки, которые уже существовали до сих пор со стороны НАТО с целью повышение их эффективности", - выразил мнение Кулеба.
Пожалуйста, подождите...
Ну, не Хомчака же з Тараном...
"Совпадение?Не думаю"(с)
Ну-ну.
Але, якби не брехали... - то навіть обіцянка поточного саміту НАТО надати ПДЧ наступного року (а таке можливо було) - це був би революційний крок до перемоги на касапською ордою
ХУТІН ЗНУЩАЕТСЯ З НАТО - він каже « роблю що хочу і НИЧОГО ви зі мною не зробите»
Кулеба ,чому Ви на самміті про це не скажете ? Чому не требуете вступу в НАТО ? А де той Будапештский меморандум , що Україна віддала всі ракети раше , котрими зараз вбівают цівильне населення?
Він вважає, що саме НАТО повинно його умовляти, найвеличнішого..
десятиріччями, або навіть століттями, (або якщо не дивитися так глибоко, щоб не перевантажувати ваших розумових здібностей, але вам це точно не сподобається) створювалися останніми роками, були вирішенні миттєво, бо вам так зручно і з тільки позитивними для вас наслідками? щоб ніхто не помітив прорахунків вашої команди і ви отримали тільки оплески і ніхто вас не звинувачував у цих прорахунках, якщо бути політкоректним у висловлюваннях? Переклавши більшу частину відповідальності на інших і дорікаючи нашим партнерам в тому, що вони допомагають не так швидко, щоб виглядало так, що це ви досягли завдяки своїм здібностям, якостям, і вашому професіоналізму і вас вважали рятівниками України і стальності в світі? Так дзуськи, дитина за місяць не народиться і проблеми ці вирішуватися будуть довше, ніж усім нам хотілося б. Бо, часто, наслідки дій, чи бездіяльності, потрібно виправляти дуже довго і болісно. Це правила життя. І якщо люди не хочуть вчитися самі і думати головою, то їх змусить це робити життя, або хтось інший. Але навряд це їм сподобається.
Кулеба заявил, что НАТО как организация никак не помогла Украине Очередная зеленомордая гнида
але тут є такі ж бовдури як ті самки що дрочать на аристовича,так і ці дрочать "на сільних і нізавісімих діпламатав"
Грицько Нечоса вподобав(ла)
Бітумна кабіна
@KVQuarantine
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1 год
Буданов порішав для свого сожитєля Гогішвілі посаду в розвідці. Ну нормально же работают парні-95. Кумівство при Зеленському вийшло на зовсім новий рівень
ближе к телу. Систем ПВО нет , Украина как мишень. Очередной пример-
Киев, Николаев, Кременчуг и дрг.