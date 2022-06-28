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Саммит НАТО не приведет к каким-либо революционным сдвигам в текущей ситуации с российской агрессией в Украине, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не ожидает, что саммит НАТО в Мадриде приведет к революционным сдвигам в текущей ситуации с войной в Украине.

Об этом он заявил журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Саммит очень важен сам по себе как событие, но я не ожидаю, что он приведет к каким-то революционным сдвигам в текущей ситуации с российской агрессией сегодня в Украине", - сказал Кулеба.

Он добавил, что не ожидает от саммита решения о предоставлении со стороны НАТО системы противоракетной обороны. В то же время, глава МИД отметил, что Президент Владимир Зеленский обращается к каждому государству по поводу такого решения: "Я убежден, что несколько государств-членов НАТО услышат этот призыв, и соответствующая помощь нам будет предоставлена".

Читайте: Дипломаты РФ распространяют безумные теории заговора, отрицая ракетный удар по Кременчугу. Россия - страна убийц и откровенных лжецов, - Кулеба

Министр также выразил убеждение, что на саммите будут приняты документы, важные для развития Альянса, и будет констатировано очевидное на уровне доктринальных документов, что Россия представляет угрозу №1.

"Будет реструктуризирован пакет помощи Украине, который будет оказывать НАТО, но это не то, что, знаете, ничего не будет, а потом раз - и появился пакет. То есть это реструктуризация тех программ поддержки, которые уже существовали до сих пор со стороны НАТО с целью повышение их эффективности", - выразил мнение Кулеба.
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Топ комментарии
+13
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28.06.2022 20:22
+8
так.
Ну, не Хомчака же з Тараном...
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28.06.2022 20:33
+5
красіво ********* перевів стрілки, а там і Залужного прзиначать винним, і ГГ
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28.06.2022 20:25
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28.06.2022 20:22 Ответить
красіво ********* перевів стрілки, а там і Залужного прзиначать винним, і ГГ
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28.06.2022 20:25 Ответить
так.
Ну, не Хомчака же з Тараном...
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28.06.2022 20:33 Ответить
Вже декілька днів тут на Цензорі з'явилося декілька нових дописувачів, які системно наїзжають на Залужного.
"Совпадение?Не думаю"(с)
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28.06.2022 22:09 Ответить
просто пердоляку видали нову вказівку,от його песики уже за кісточку батрачать...
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28.06.2022 22:13 Ответить
Кулеба, значит это твой зеледент хреново звонил, а ты сам хреново общался на саммите с партнерами. Вы такие тупые что не понимаете что оружие и системы для нас еще производятся на заводах. Никто в ущерб своим вооруженным силам не будет делится оружием.
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28.06.2022 20:23 Ответить
С первых минут зеИУДА ВЫКАБЕЛИВАЛСЯ И ВСЯ ЕГО ШОБЛА "при СЛУГ" подгавкивали в унисон ‼️НА САММИТ ДЕМОНСТРАТИВНО НЕ ПОЕХАЛ :"Байден, а ,чего мы не в НАТО⁉️" , на полусогнутых выполнял заказ от ***** ‼️СЕЙЧАС БЫЛА ТАКАЯ УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ,как и с ЕС‼️
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28.06.2022 21:11 Ответить
Вірю, не ПРИЗВЕДЕ
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28.06.2022 20:25 Ответить
Він дуже-дуже надіється, що не призведе.
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28.06.2022 20:46 Ответить
Все принципиальные решения уже приняты. Осталось эти решения реализовывать.
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28.06.2022 20:27 Ответить
"революційні зрушення" - вступ у війну з ордою, але на максимум допомоги ми чекаємо
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28.06.2022 20:28 Ответить
«Оптиміст» хрінів!
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28.06.2022 20:30 Ответить
Когда Кулеба говорит,что не приведет,то это добрый знак.
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28.06.2022 20:30 Ответить
і тому ви, дермаки, не поїхали на цей саміт в якості гостей.
Ну-ну.

Але, якби не брехали... - то навіть обіцянка поточного саміту НАТО надати ПДЧ наступного року (а таке можливо було) - це був би революційний крок до перемоги на касапською ордою
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28.06.2022 20:32 Ответить
Що не так він сказав? Озброєння нам дають країни члени НАТО, а не саме НАТО. Щоправда, від Столтенберга хрін що дочекаєшся.
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28.06.2022 20:33 Ответить
То нащо він взагалі? але можливо Байден тому надав перевагу самміту нато перед незакінченим G7, що поїхав роздати "пістонів" (в дусі Трампа, нагадавши хто більшість бюджету НАТО формує і кого треба б прислухатись).
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28.06.2022 20:35 Ответить
Україну 3 день рушат ракетними ударами
ХУТІН ЗНУЩАЕТСЯ З НАТО - він каже « роблю що хочу і НИЧОГО ви зі мною не зробите»

Кулеба ,чому Ви на самміті про це не скажете ? Чому не требуете вступу в НАТО ? А де той Будапештский меморандум , що Україна віддала всі ракети раше , котрими зараз вбівают цівильне населення?
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28.06.2022 20:40 Ответить
А ідею не требовать вступу в НАТО відно « миролюбні» агенти ФСБ ПІДСУНУЛИ - Ермак і Арахімия
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28.06.2022 20:41 Ответить
Тому що Зеленський нічого не робив і продовжує нічого не робити для вступу України у НАТО!
Він вважає, що саме НАТО повинно його умовляти, найвеличнішого..
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28.06.2022 21:50 Ответить
Кулеба, зеля, решта вся всралась, що Україну не здали завдяки ЗСУ, і тепер *******, що не попадя, як і ***** лупить, як тільки може. Озброєння вже є, дістати їхні бази та аеродроми, але, ніт, їхня совість не дозволяє, це вони так називають своє ********
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28.06.2022 20:46 Ответить
Кулеба, що ти хочеш, яких революцій? Щоб проблеми, які створювалися

десятиріччями, або навіть століттями, (або якщо не дивитися так глибоко, щоб не перевантажувати ваших розумових здібностей, але вам це точно не сподобається) створювалися останніми роками, були вирішенні миттєво, бо вам так зручно і з тільки позитивними для вас наслідками? щоб ніхто не помітив прорахунків вашої команди і ви отримали тільки оплески і ніхто вас не звинувачував у цих прорахунках, якщо бути політкоректним у висловлюваннях? Переклавши більшу частину відповідальності на інших і дорікаючи нашим партнерам в тому, що вони допомагають не так швидко, щоб виглядало так, що це ви досягли завдяки своїм здібностям, якостям, і вашому професіоналізму і вас вважали рятівниками України і стальності в світі? Так дзуськи, дитина за місяць не народиться і проблеми ці вирішуватися будуть довше, ніж усім нам хотілося б. Бо, часто, наслідки дій, чи бездіяльності, потрібно виправляти дуже довго і болісно. Це правила життя. І якщо люди не хочуть вчитися самі і думати головою, то їх змусить це робити життя, або хтось інший. Але навряд це їм сподобається.
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28.06.2022 20:47 Ответить
Якщо ти там по сортірам не будеш смоктати, то все буде ок
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28.06.2022 20:48 Ответить
..а ще ми чекаємо опісля всього роздертих на німецький гакенкройц колаборантів, включно з сміхотвором з шаурмою в писку і перепеченим на вуглик шашликом на шампурі в сраці. Якось так, ситуативно.... Я ні до чого не закликаю.... Ми знаємо, що таке війна...Ми були і є зараз там. Вам,, наволочі в державних кріслах, кайф обірветься з Перемогою. З шануванням - старий воїн, котрий готовий піти так, як є і так ,як себе чує .Слава Україні!
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28.06.2022 20:53 Ответить
Кулеба! Иди найух. Вы делаете все, нарушении Конституции, чтобы Украина не стала членом НАТО
Кулеба заявил, что НАТО как организация никак не помогла Украине Очередная зеленомордая гнида
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28.06.2022 21:07 Ответить
я це постійно кажу що і він і його коріш мельник злочинці,я ніколи не повірю що кулеба як голова мзс а відповідно член РНБО,не знав про напад,знав падло і нічого не робив.
але тут є такі ж бовдури як ті самки що дрочать на аристовича,так і ці дрочать "на сільних і нізавісімих діпламатав"
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28.06.2022 22:18 Ответить
А на *** ЦЕ тоді треба???
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28.06.2022 21:21 Ответить
Кулєба там знає
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28.06.2022 21:21 Ответить
Виявляється

Грицько Нечоса вподобав(ла)



Бітумна кабіна

@KVQuarantine

·
1 год

Буданов порішав для свого сожитєля Гогішвілі посаду в розвідці. Ну нормально же работают парні-95. Кумівство при Зеленському вийшло на зовсім новий рівень
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28.06.2022 21:26 Ответить
Кулеба прав. Пока НАТО -помагает Украине , росия её бомбит и не какой ответки. Они боятся возникновения войны с росией. Своя рубашка
ближе к телу. Систем ПВО нет , Украина как мишень. Очередной пример-
Киев, Николаев, Кременчуг и дрг.
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28.06.2022 23:19 Ответить
Я так розумію про ПДЧ чи вступ до НАТО ні Кулеба ні Зеленський розмовляти не планують ? Конституція ж не для них написана.
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29.06.2022 00:12 Ответить
 
 