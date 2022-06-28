Укрзализныця предупредила о задержке поездов из Днепра из-за повреждения путей ракетными обстрелами

В результате вражеского обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура, потребовалось время для ее восстановления. Поэтому два поезда из Днепра отправились с задержкой

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укрзализныця сообщает в телеграм-канале.

"Прогноз сейчас ориентировочный, но рассчитываем привести путь в ближайшее время, чтобы общая задержка поездов составляла не более трех часов", - сказано в сообщении.

Впоследствии перевозчик сообщил, что проезд по поврежденному участку вблизи Днепра возобновлен, по состоянию на 20:00 оба поезда отправились по своему маршруту.

"Поезд №3 Запорожье-Львов следует с задержкой 2 ч 30 мин, поезд №31 Запорожье-Перемышль - с задержкой 2 ч 14 мин", - подытожили в Укрзализныце.

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