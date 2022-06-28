Порошенко призвал Бундестаг дать Украине больше оружия и совместно привлечь к ответственности путинский режим

Петр Порошенко вместе с депутатами от "Европейской Солидарности" провел встречу в немецком Бундестаге с Комитетом по европейским делам во главе с Антоном Гофрейтером. Порошенко призвал немецких партнеров существенно увеличить поставки оружия в Украину, ужесточить санкции против РФ и помочь привлечь путинский режим к ответственности за преступления против нашего народа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЕС.

"Только что состоялась совместная сессия представителей "Европейской Солидарности" и Комитета по делам Европы немецкого парламента. Мы получили полную поддержку депутатов всех фракций – от христианских демократов и социалистов до зеленых. Я думаю, не в последнюю очередь потому, что немецкий народ поддерживает Украину. И сегодня Берлин полон украинских флагов. Украина должна использовать это окно возможностей", – рассказал Порошенко на брифинге по итогам встречи в Бундестаге.

"Украина нуждается в трех вещах – оружии, оружии и оружии. Первое оружие есть – это немецкая артиллерия, одна из лучших в мире самоходных немецких гаубиц Panzerhaubitze 2000. Сегодня речь идет о поставках первой дюжины. Принято решение, что Германия будет обеспечивать финансирование страны поставляли нам именно это вооружение, решать вопросы по танкам, применять новые дополнительные санкции, активно реагировать на преступления россии – вплоть до того, что она будет посылать своих следователей, чтобы ускорить расследование военных преступлений РФ, чтобы российские ублюдки оказались как можно быстрее за решеткой", – отметил лидер "ЕС".

"Мы обсудили помощь Германии в вопросах углубления реформ, необходимых для вступления Украины в Евросоюз. Потому что статус кандидата, который мы получили 23 июня, должен быть подкреплен фактически еженедельными действиями по внедрению реформ. И план реформ был также согласован сегодня. Я очень надеюсь, что он будет реализован", – отметил Порошенко.

Подводя итоги двухдневных переговоров в Берлине, Порошенко подчеркнул, что вопрос поставки оружия в Украину, усиление санкций против россии и финансовая поддержка нашей экономики были в центре внимания всех встреч. Он также отметил результаты состоявшегося в Мюнхене саммита лидеров стран "Семерки": "усовершенствованный механизм применения санкций против россии. Принимается позиция, которая позволит не просто запретить экспорт российских товаров для крупнейших рынков мира, но и применять другие ограничительные меры, включая ограничение цены", – объяснил Порошенко.