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Порошенко призвал Бундестаг дать Украине больше оружия и совместно привлечь к ответственности путинский режим

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

порошенко

Петр Порошенко вместе с депутатами от "Европейской Солидарности" провел встречу в немецком Бундестаге с Комитетом по европейским делам во главе с Антоном Гофрейтером. Порошенко призвал немецких партнеров существенно увеличить поставки оружия в Украину, ужесточить санкции против РФ и помочь привлечь путинский режим к ответственности за преступления против нашего народа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЕС.

"Только что состоялась совместная сессия представителей "Европейской Солидарности" и Комитета по делам Европы немецкого парламента. Мы получили полную поддержку депутатов всех фракций – от христианских демократов и социалистов до зеленых. Я думаю, не в последнюю очередь потому, что немецкий народ поддерживает Украину. И сегодня Берлин полон украинских флагов. Украина должна использовать это окно возможностей", – рассказал Порошенко на брифинге по итогам встречи в Бундестаге.

"Украина нуждается в трех вещах – оружии, оружии и оружии. Первое оружие есть – это немецкая артиллерия, одна из лучших в мире самоходных немецких гаубиц Panzerhaubitze 2000. Сегодня речь идет о поставках первой дюжины. Принято решение, что Германия будет обеспечивать финансирование страны поставляли нам именно это вооружение, решать вопросы по танкам, применять новые дополнительные санкции, активно реагировать на преступления россии – вплоть до того, что она будет посылать своих следователей, чтобы ускорить расследование военных преступлений РФ, чтобы российские ублюдки оказались как можно быстрее за решеткой", – отметил лидер "ЕС".

Порошенко призвал Бундестаг дать Украине больше оружия и совместно привлечь к ответственности путинский режим 01

"Мы обсудили помощь Германии в вопросах углубления реформ, необходимых для вступления Украины в Евросоюз. Потому что статус кандидата, который мы получили 23 июня, должен быть подкреплен фактически еженедельными действиями по внедрению реформ. И план реформ был также согласован сегодня. Я очень надеюсь, что он будет реализован", – отметил Порошенко.

Порошенко призвал Бундестаг дать Украине больше оружия и совместно привлечь к ответственности путинский режим 02

Подводя итоги двухдневных переговоров в Берлине, Порошенко подчеркнул, что вопрос поставки оружия в Украину, усиление санкций против россии и финансовая поддержка нашей экономики были в центре внимания всех встреч. Он также отметил результаты состоявшегося в Мюнхене саммита лидеров стран "Семерки": "усовершенствованный механизм применения санкций против россии. Принимается позиция, которая позволит не просто запретить экспорт российских товаров для крупнейших рынков мира, но и применять другие ограничительные меры, включая ограничение цены", – объяснил Порошенко.
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Топ комментарии
+28
Петро дурниць не скаже.
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28.06.2022 22:13
+18
Петру Олексійовичу велика шана за це. Цікаво Цього разу Зеленський скаже, що Порошенко просто Voyager чи промовчить?
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28.06.2022 22:19
+16
Лупайте і сю скалу, Петре Олексійовичу! Залужному і Україні треба потужна німецька зброя! Бо зебені тільки пос..тися з німецькою владою можуть і асфальтом кидатися.
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28.06.2022 22:20
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Петро дурниць не скаже.
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28.06.2022 22:13 Ответить
Я би із цим твердженням посперечався, але у конкретному випадку він все сказав правильно.
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28.06.2022 22:17 Ответить
ну хіба про "гімно-вакцину", але й то в контексті обіцянок найкращої можливої для медиків... но то таке.. Всі слова Порошенка чітко гнобили протягом його президентства, але як виявилось з часом вони були правдиві... Навіть я жив по новому -- на білу зарплату з величезними як на мене кредитами які міг собі дозволити своєчасно та з легкістю сплачувати і я відчував економічний підйом на всьому, так не стрімкий взліт, а поступовий підйом... Ну дороги так масовано, ще й там де мене ніколи не було -- не робились --- це правда..
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28.06.2022 22:31 Ответить
про "гімно" йому наплели самі медики. Хоча в тому випадку вони були недалекі від істини: невдовзі ту вакцину ВОЗ зняв з рекомендованих для щеплення, як найменш дієву з запропонованих на ринку..
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28.06.2022 23:04 Ответить
А хто мені скаже де наша ******* Тимошенко, де лідори "Голоса" ? Мабуть героїчно на своїх віллах за кордоном знищують фуагра ? Ні одного слова за 4 місяці війни. Гівнопартії з гівнолюдьми
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29.06.2022 06:54 Ответить
Зараз набіжать "корисні ідіоти", про Жму руку обнімаю...
А, хоча вже ні.
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28.06.2022 22:13 Ответить
Невже навіть вони нажерлися гівна?
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28.06.2022 22:57 Ответить
Петру Олексійовичу велика шана за це. Цікаво Цього разу Зеленський скаже, що Порошенко просто Voyager чи промовчить?
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28.06.2022 22:19 Ответить
Лупайте і сю скалу, Петре Олексійовичу! Залужному і Україні треба потужна німецька зброя! Бо зебені тільки пос..тися з німецькою владою можуть і асфальтом кидатися.
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28.06.2022 22:20 Ответить
У Головнокомандувача ВСУ Валерія Залужного із Зеленским проблем немає і не спостерігається можеш поцікавитися у тому числі і у Янины

https://hvylya.net/news/252402-zaluzhnyy-vyskazalsya-o-zelenskom-zatknuv-rty-razgonyayushchim-zradu-porohobotam
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28.06.2022 22:39 Ответить
больше оружия и вагнеровские ермаки, демченко, абрамовичи и прочие фсбшные арахамии - вещи несовместимые.
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28.06.2022 22:32 Ответить
що, пропонуєш не брати зброю?
Але ж ти привів до влади цих крадунів!
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29.06.2022 00:16 Ответить
одни жопу рвут за свободу, другие шашлыки призывают жрать( ни когда больше эту парашу есть не буду ), одни призывают финансировать армию , другие разминировали проходы для врага, одни родину защищают ценой своей жизни , другие в оман едут на сдачу определенных территорий за преференции , одни миллионы тратят на закупку помощи для всу, другие бабло в офшоры на счета 95 квартала переводят.....................так можно еще долго и долго продолжать, надеюсь вы поняли про кого идет речь.
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28.06.2022 22:36 Ответить
Такое впечатление, что в Украине только один вменяемый политик международного уровня.
Он умеет говорить с любым западным политиком так, что за него не стыдно. Это врождённое.
"Из грязи в князи" - не всегда получается, особенно у теперешней власти, грязь просвечивает.
Вот Кулеба умеет себя подать, ну а посол Мельник(Германия) вне сравнения, разве что на подтанцовке. Если бы не его хамство, оружие пришло бы раньше.
Уважение и благодарность Гетьману Порошенко.
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28.06.2022 22:43 Ответить
Порох працює на нашу Україну! Український політик, за якого не встидно! Я за нього голосував, і досі впевнений в своєму виборі!

І я це кажу, бо дійсно так думаю. Шкода за вибір самі знаєте кого...
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28.06.2022 22:56 Ответить
Закликаю порошенка купити для Украіни зброю! Багато накрав на різних державних посадах і своім прикладом ..........
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28.06.2022 23:02 Ответить
по собі судиш? А ти де крадеш - в якій сфері?
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28.06.2022 23:06 Ответить
А ще він, гад, братів своїх поїв...(принаймні у маршрутках таке кажуть)
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28.06.2022 23:42 Ответить
А ще він в Буковелі напередодні війни відпочивав, казав, що "руській народ" проти війни, розмінував Чонгар, здав в полон Азовців. Чи я щось переплутав ?
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29.06.2022 06:58 Ответить
Неугомонная идиотка, язык от брехни не намозолила?
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29.06.2022 07:28 Ответить
Чомусь думаю, що Порох завтра буде в Мадриді. І там також з багатьма перетре за зброю. І за вступ в НАТО, само собою, за ПДЧ - як би того не цуралась зедебільна влада клоунів.
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28.06.2022 23:13 Ответить
...єдине, не з тими фігурантами він говорить. Ну звісно, німаки -"локомотив" економіки Європи і все таке інше..але чим живився цей "локомотив" та і вічна комсомолка постаралась свого часу... Чи не буде це голос "вопиющего в пустине"?
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29.06.2022 05:03 Ответить
Де ж вони її візьмуть?За часи правління меркель, "бундесвер" перетворився в "потєшне військо".Вони,після перевірки справ в " бундесвері", самі оху...,коротче - уху їли.Танки не їздять,гелікоптери не літають,гармати не стріляють...Докерувалась,фройлєн!Ви думаєте,чому путлєр оборзєл?Тому що,на відміну від самих німців,знав реальний стан справ в "нато" взагалі,та "бундесвері" в часності.
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29.06.2022 08:29 Ответить
 
 