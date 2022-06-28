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Новости Война в Украине
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Зеленский (16549) Кременчуг (332) Совбез ООН (1020)

Зеленский выступит на Совбезе ООН по поводу ракетного удара по Кременчугу, - CNN

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

оон,радбез

Президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, во вторник выступит на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.

Об этом телеканалу CNN сообщили два дипломата ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Заседание запланировано на 22:00 по киевскому времени.

По словам дипломатов, Украина созвала ответную встречу на ракетный удар России по торговому центру в Кременчуге и недавний артиллерийский обстрел своей территории.

Как сообщалось, Зеленский призвал признать Россию государством-спонсором терроризма. "Бить ракетами по гражданским объектам могут только абсолютно отмороженные террористы, которым не должно быть места на земле", - сказал он.

Читайте: Совбез ООН собирается на заседание из-за ракетного удара по ТЦ в Кременчуге
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Топ комментарии
+10
Найвеличніший піаніст **********, просрав пів країни і винен у смерті тисяч громадян але дебіли в нього і досі вірять.
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28.06.2022 22:12
+9
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28.06.2022 22:00
+5
Интересно, а рояль или пианино будет?
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28.06.2022 22:06
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вето, - и по ресторанам и кабакам
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28.06.2022 21:59 Ответить
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28.06.2022 22:00 Ответить
Вдалося встановити руснявих льотчиків, які били ракетами по ТЦ у Кременчузі.

Військовими злочинцями виявились льотчики 52 гвардійського авіаполку, які відносяться до в/ч 33310 (Калузька обл., Шайковка). На озброєнні цього важкого бомбардувального авіаполку стоять саме ті Ту-22М3, які атакували ракетами Х-22 торговельний центр.

Мразі будуть горіти в пеклі!
https://t.me/operativnoZSU/30206
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28.06.2022 22:23 Ответить
о ужас...импотентной организации будет вещать...многоточие
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28.06.2022 22:00 Ответить
tolko skazite emu budj lasko - shob bez mata tam
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28.06.2022 22:01 Ответить
i bez glupostey!
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28.06.2022 22:04 Ответить
Интересно, а рояль или пианино будет?
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28.06.2022 22:06 Ответить
Мурку
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28.06.2022 22:57 Ответить
Так тоді може правильніше закликати визнати росію державою - абсолютно відмороженим терористом, а не тільки спонсором тероризму? Щось їх напад на нашу країну і звірячі обстріли не дуже схожі на спонсорство!
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28.06.2022 22:01 Ответить
Є поняття держава-спонсор тероризму.
"Статус" з відповідними наслідками у вигляді ряду заборон.
До поняття держава-терорист, нажаль не додумалися.
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28.06.2022 22:06 Ответить
Да когда до вас уже люди дойдёт что невозможно назвать Россию страной террористом сейчас, потому что страны которые ещё покупают у неё газ автоматически становятся странами спонсорами терроризма .А это почти вся Европа ,поэтому американские конгрессмены и назвали Россию государством спонсором терроризма , ну думайте головой хоть немного прежде чем писать.
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28.06.2022 22:10 Ответить
Найвеличніший піаніст **********, просрав пів країни і винен у смерті тисяч громадян але дебіли в нього і досі вірять.
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28.06.2022 22:12 Ответить
Він не є найвидатніший політик ********** (майбутнє нікому невідоме), але він робить багато хорошої роботи. У нас пів країни в окупації? Я думав ми їх вибили з околиць Києва та багатьох інших міст. Ви карту подивіться а тоді говоріть. Коли ми виб'ємо їх з Херсону і підемо далі, що ви тоді скажете? Вони тупі, немотивовані, але у них багато техніки і вона вбиває.
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28.06.2022 22:23 Ответить
Я припускаю таку вірогідність. Я це написав для адекватних людей а не для нього.
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28.06.2022 22:34 Ответить
Їх ніхто не вибив,вони самі пішли,тому затуліть пельки ЗЕдебіли
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28.06.2022 23:40 Ответить
Для кого?
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28.06.2022 22:13 Ответить
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28.06.2022 22:37 Ответить
Ну все, пропав Радбез...
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28.06.2022 22:03 Ответить
Щось прохаркає і далі за своє, любімає...
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28.06.2022 22:03 Ответить
Брати приклад з земляка Хрущова. Нехай модними берцями постукає по трибуні - можливо щось зміниться
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28.06.2022 22:04 Ответить
Що Зеленський може добре робити це торгувати обличчям, ну хай поторгує.
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28.06.2022 22:12 Ответить
І скільки він наторгував ?
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28.06.2022 23:02 Ответить
Виступить? Через зебілізор?
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28.06.2022 22:21 Ответить
прошлое выступление он посвятил своему партнеру по офшорам шефиру
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28.06.2022 22:31 Ответить
От якби у двох із добронравовим, оце був би ДУЕТ, а так дуже хрипате, нудне та тупе соло, типу - Вийди звідси розбійник.
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28.06.2022 23:06 Ответить
ууу зрадненькая зрадулька.
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29.06.2022 06:33 Ответить
Лучше бы он никуда не ездил и вооще рот не открывал
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29.06.2022 06:59 Ответить
Сцаными тряпками гнать вонючую ********* из ООН за злодеяния вселенские и преступления против человечности.
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29.06.2022 08:23 Ответить
По уровню @********** ООН начал опережать Россию. Совершенно идиотское утверждение - Россию нельзя выгнать из ООН , потому, что у неё есть ядерное оружие. Это означает, что длятого что бы делать все , что захочется - убивать сотнями тысяч, захватывать чужие территории, грабить, унижать, насиловать , хоть даже есть людей - достаточно иметь ядерное оружие. Кому и на хрена нужна эта тупая контора идиотов ?? Какой от неё толк ? Что она может?Эта контора - явный коказатель глубокой деградации международной политики. Должно быть мировое правительство с равными , обязательными правилами , без исключений. За некоторые ,, проделки,, страны лолжны уничтожаться. Ядерная война будет быстрее и разрушительнее если выращивать монстров. Жадность и корысть породили Китай и Россию, вместе с 1917 года они сожрали ( уничтожили) около 200 млн людей - сейчас они в Совбезе ООН. В Совбезе не хватает ИГИЛ, Хезболлы, Аль- Каиды, Талибана.
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29.06.2022 20:45 Ответить
 
 