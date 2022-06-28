Зеленский выступит на Совбезе ООН по поводу ракетного удара по Кременчугу, - CNN

Президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, во вторник выступит на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.

Об этом телеканалу CNN сообщили два дипломата ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Заседание запланировано на 22:00 по киевскому времени.

По словам дипломатов, Украина созвала ответную встречу на ракетный удар России по торговому центру в Кременчуге и недавний артиллерийский обстрел своей территории.

Как сообщалось, Зеленский призвал признать Россию государством-спонсором терроризма. "Бить ракетами по гражданским объектам могут только абсолютно отмороженные террористы, которым не должно быть места на земле", - сказал он.

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