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Российские оккупанты назначили "референдум" об аннексии Донбасса на 11 сентября, - советник мэра Мариуполя Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Российские оккупанты планируют 11 сентября 2022 года провести "референдум" об аннексии Донбасса.

Об этом сообщил в Телеграме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Референдум" об аннексии Донецкой области в Россию назначен на 11 сентября 2022 года. Оккупационные администрации получили указания подготовить места проведения и "комиссии по проведению" и передали их в частности комитетам самоорганизации населения. Готовят проведение под празднование освобождения Донбасса от нацистских захватчиков. Одновременно с советским "Днем города Мариуполь". Символизм во всем…", - написал Андрющенко.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+7
Зелепітори їм у цьому допомогли і продовжують допомагати, щоб затримати Україну на шляху до ЄС
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29.06.2022 00:05
+7
Отличная дата чтобы позлить США
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29.06.2022 00:13
+5
Кацап - тупиковая ветвь эволюции 🤣🤣🤣
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29.06.2022 00:04
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Нарешті здійсниться мрія ідіотів.
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28.06.2022 23:59 Ответить
- Ребе, а оно поможет?
- Во всяком случае, вам будет спокойнее! (с)
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29.06.2022 00:02 Ответить
Хороші кацапи - дохлі кацапи. Чим більше дохлих кацапів - там краще. Кацап - це людина і не тварина. Кацап - помилка природи
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29.06.2022 00:02 Ответить
Кацап - тупиковая ветвь эволюции 🤣🤣🤣
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29.06.2022 00:04 Ответить
Кто же теперь на референдумы смотрит ? Украинская армия ЗАКОННО ведёт освободительную борьбу с оккупантом
ПОКА КУБАНЬ НЕ ВЕРНУТ УКРАИНЕ - не остановятся
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29.06.2022 00:02 Ответить
Нахрена нам те манкурты? Вернуть территорию в границы 1991 года и хватит. А там время покажет.
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29.06.2022 00:27 Ответить
Оголосять територію Росією і хрін потім забереш. Точно так може бути і в Херсоні і в частині Запорізької області, зроблять фейкове голосування, а коли наша Армія піде звільняти ці території, і не дай Боже наші бійці попадуться в полон, вони за російськими законами позбавлять їх життя. А 11 вересня ніяк не пов'язано з Америкою, це у них так завжди 11 вересня голосують.
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29.06.2022 06:09 Ответить
Ви, пані, дуже дивно міркуєте, мабуть, давно живете в Америці. Ви досі вважаєте, що у росіян людьська логіка. Ці потвори будуть вбивати і катувати незважаючи ні на що, тим більше якись сміхотворний референдум. Невже вас не переконали в цьому події в Україні за 4 місяці повномасштабної війни? Вмикайте, нарешті, мізки.
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29.06.2022 08:20 Ответить
Зелепітори їм у цьому допомогли і продовжують допомагати, щоб затримати Україну на шляху до ЄС
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29.06.2022 00:05 Ответить
"увидеть рифирендум и умереть!" )))
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29.06.2022 00:08 Ответить
До 11 сентября много чего может случиться... Кто знает, возможно, вам в жопу этот рехверендум засунут...
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29.06.2022 00:12 Ответить
Отличная дата чтобы позлить США
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29.06.2022 00:13 Ответить
все империи не думали про развитие захваченных территорий, грабёж и террор там процветал, сам факт расширения на карте им тешил самолюбие, именно по этой причине рухнули все империи ...........римская, испанская, наполеоновская, британская, арабский халифат, монголы, инки, китайская империя...................все абсолютно повторяли одни и те же грабли, тупой эгоизм и жажда наживы разрушает не только человеческий организм , а и сильных мира сего ( ну так им кажется) .
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29.06.2022 00:13 Ответить
Римская империя, начиная с императора Адриана, на расширялась. Настолько, что стеной от остальной Европьі отгородились. После ненадолго присоединялись провинции, но они оставлялись. Империя бьіла в расцвете, когда фокус сместился на развитие того, что есть. То же касается и Китая.

Если и есть аналогия с теперешней россией - это Ассирийская империя.
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29.06.2022 03:31 Ответить
Це типу вони сіль на рану сша насипати намагаються? Один фіг, відіграються всі на Україні та її людях. Зробили з нас полігон
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29.06.2022 00:18 Ответить
Все таки про анексію до складу рашки, а не до складу якогось квазіутворення. Оце вже дуже небезпечно.
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29.06.2022 02:28 Ответить
В Калининграде, Карелии, на Сахалине и Курилах тоже будет референдум, старшие китайские братья москалей интересуются за юг Сибири и ДВ.
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29.06.2022 08:17 Ответить
Це, щоб ще раз нагадати світу, звідки ноги ростуть у теракта 11вересня в Америці. У нелюдей і нелюдьське почуття гумору.
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29.06.2022 08:25 Ответить
 
 