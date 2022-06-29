4 814 18
Российские оккупанты назначили "референдум" об аннексии Донбасса на 11 сентября, - советник мэра Мариуполя Андрющенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты планируют 11 сентября 2022 года провести "референдум" об аннексии Донбасса.
Об этом сообщил в Телеграме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Референдум" об аннексии Донецкой области в Россию назначен на 11 сентября 2022 года. Оккупационные администрации получили указания подготовить места проведения и "комиссии по проведению" и передали их в частности комитетам самоорганизации населения. Готовят проведение под празднование освобождения Донбасса от нацистских захватчиков. Одновременно с советским "Днем города Мариуполь". Символизм во всем…", - написал Андрющенко.
Топ комментарии
+7 Oleg Zaporogec
показать весь комментарий29.06.2022 00:05
+7 Evgeniy Tube
показать весь комментарий29.06.2022 00:13
+5 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий29.06.2022 00:04
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
- Во всяком случае, вам будет спокойнее! (с)
ПОКА КУБАНЬ НЕ ВЕРНУТ УКРАИНЕ - не остановятся
Если и есть аналогия с теперешней россией - это Ассирийская империя.